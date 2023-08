Levný čínský soupeř Octavie se začal prodávat v Evropě, Škoda mu předem vyklidila prostor před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Dongfeng

Je pozoruhodné, jakým způsobem evropští výrobci reagují na čínskou konkurenci. Místo toho, aby tváří v tvář své chřadnoucí konkurenceschopnosti zatlačili na politiky razící zelený socialismus, raději vyřazují z nabídek žádané vozy a umetají Číňanům cestu.

Už nějaký ten pátek mluvíme o změnách, kterými prochází automobilová branže. Stále více je třeba počítat s Čínou, jejíž význam na automobilové mapě Evropy je přímo úměrný tomu, jak zavedení výrobci přestávají jít na ruku zákazníkům, ale jednají podle představ politiků. Proto nabídka není koncipována na základě toho, co někdo koupí, ale co se skrze zejména emisní (ale nejen ty) regulace dá prodat.

Jakmile tedy flotilové průměry CO2 rostou na příliš vysokou úroveň, která je spojena s pomalu likvidačními pokutami, portfolio opouští verze osazené výkonnějšími spalovacími motory, když to tak není se spalovacími motory jako takovými. Místo nich si můžete koupit sice papírově čisté, ovšem drahé a pro mnohé nepoužitelné elektromobily. Dokud se těch neprodá dost, žádané spalovací vozy k dispozici nejsou přinejmenším do té doby, než počítání flotilových CO2 začne od ledna nanovo.

Když si uvědomíme, jak takový postup vyhovuje právě čínské konkurenci, pak servilnost automobilek jako Škoda zejména k Bruselu opravdu nechápeme. Je to totiž totéž, jako když se na obzoru objeví hurikán. A vy si pod sebou začnete podřezávat jedinou větev, na které můžete přicházející bouři přežít. Co se poté asi může stát?

Číňané nabízí v případě elektromobilů více muziky za menší peníze, navíc bláhově nevsadili vše na jednu kartu a dál prodávají i spalovací auta. Přitom jsou to oni, kdo by k opaku měl ty nejlepší možné předpoklady - mají levnou pracovní sílu, levnou energii a pro tuto chvíli vlastně i skoro neomezené zdroje. Čím oproti tomu může kontrovat mladoboleslavská automobilka?

Ve finále je tak vlastně jen otázkou času, než lidé i firmy začnou ve velkém přecházet ke značkám, které jim za méně nabídnou více. A navíc i jistou svobodu volby. Jedním z takových výrobců bude také Dongfeng, momentálně třetí největší čínská automobilka. Ta je činná nejen u nás, ale také v Rusku. A na tomto trhu nyní začala prodávat nedávno uvedený model Aeolus Shine Max, tedy svého konkurenta Škody Octavia. Čínský sedan je nicméně s délkou 4 797 mm a rozvorem 2 770 mm ještě větší.

Nejsou to nicméně jen rozměry, kde má Dongfeng navrch. Aeolus Shine Max je na tom lépe i v rámci motorového prostoru, jakkoliv také Octavii lze pořídit s přeplňovanou jedna-pětkou. Jenže ta dává k dobru maximálně 150 koní, zatímco čínský vůz počítá se 190 koňmi. Něčemu takovému se Škoda mohla postavit s přeplňovaným dvoulitrem, jenže ten aktuálně v nabídce nenajdete. Vrcholem je oněch 150 koní u běžných verzí, respektive 245 u verze RS. Nic mezi tím ale není.

Číňané tak dostali volné pole působnosti (v Rusku navíc umocněné tím, že Škoda se z tohoto trhu stáhla a vyklidila jim tak prostor), které hodlají vytěžit na maximum. A jakkoli na první pohled se zdá, že Aeolus Shine Max je poněkud drahým, jeho vyšší startovní cena je vykoupena jak oním výkonem, tak opravdu rozsáhlou výbavou zahrnující naprosto vše. Za 2 990 000 rublů neboli 679 tisíc korun se tak vůz jeví jako bezkonkurenční nabídka, ostatně slabší a hůře vybavená Octavia stále dostupná ze skladových zásob je v Rusku dražší.

Když si přitom uvědomíme, že na prakticky stejné peníze vás u nás vyjde liftback s onou slabší jedna-pětkou a základní úrovní výbavy Ambition, je jisté, že Dongfeng zakrátko nadělá problémy Škodě také u nás. A pochopitelně nejenom jí. Koncern VW si ale i tak dál hledá nejbližší větev, na které by se nikoli schoval před čínskou bouří, ale na které by si to trváním na neperspektivní elektromobilitě „hodil”. Na nic jiného nemá odvahu.

Aeolus Shine Max bude na ruském trhu k mání zatím jen na úrovni Luxury. Počítat lze tedy s rozsáhlou standardní výbavou, kterou doplní 190 koní. To vše Rusové dostanou za 681 tisíc korun, tedy za mnohem lepší cenu, než s jakou je spojena menší, slabší a hůře vybavená Škoda Octavia. U nás by vůz měl vyjít levněji, v Číně stojí skoro polovinu. Foto: Dongfeng

