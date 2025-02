Levný čínský soupeř Škody Fabia dostal i v Evropě normální motor, teprve s ním může v Česku zabodovat včera | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Už dosud byl s hybridním pohonem levný, ale jen relativně, s tím čistě spalovacím je laciný i absolutně. Jeho 115 koní výkonu sice neslibuje žádný uragán, o to ale v této třídě v první řadě přece nejde.

Současné MG3 je fajnovým autem, jenže v některých ohledech nabízí až zbytečně moc. Do vínku totiž dostalo hybridní pohon, který na přední kola posílá 195 koní. To je na čtyřmetrové auto, které navíc ani nespadá do kategorie hot hatchů, opravdu šílené číslo. A byť cena je vzhledem k tomu velmi nízká, 489 900 Kč, na nichž u nás MG3 startuje, je na auto této třídy absolutně už moc vysoká. V té chvíli přitom ani nemá litá kola, ta jsou součástí až druhé úrovně výbavy Emotion, se kterou jste ovšem ještě o 40 tisíc korun výš.

Kvůli tomu MG3 na českém trhu neboduje tak, jak by mohlo, třeba za letošní leden si připsalo jen 11 registrací. To jsou pouhá tři procenta z celkových tuzemských prodejů MG, kterým vévodí SUV ZS. Proč? Protože jeho dosluhující generace startuje na 429 900 Kč, přestože jde o lépe využitelné auto. Nicméně na rozdíl od nové generace, která taktéž kráčí hybridní cestou, však disponuje jen čistě spalovacím motorem. A právě ten zákazníkům plně stačí, trhat asfalt skoro nikdo z nich neplánuje.

Značka MG Motor od počátku zmiňovala, že benzinová atmosférická jedna-pětka, která je součástí onoho hybridního ústrojí, dorazí pod kapotou také osamocená, ostatně mimo Evropu je už nějakou chvíli k mání. Právě na tento krok aktuálně došlo ve Velké Británii, což cenu vozu razantním způsobem snížilo. Čistě spalovací MG3 totiž startuje na 16 495 librách (cca 498 tisíc Kč), což jej více přibližuje k Dacii Sandero, která je v zemi k dispozici od 14 200 GBP (asi 430 tisíc Kč). Pod kapotou má ale přeplňovaný tříválec s 90 koňmi.

Čtyřválcová jedna-pětka v případě MG produkuje 115 koní, které vozu stačí ke zrychlení na stovku za 10,8 sekundy. To je sice o 2,8 sekundy horší čas než u hybridní verze, nicméně Sandero má na kontě 12,2sekundový sprint. Na straně Dacie však zůstává velká výhoda, neboť jednotka Eco-G je uzpůsobena ke spalování plynu. Klientela pak má kromě standardní 50litrové nádrže na benzin k dispozici i 40litrovu nádrž na LPG.

Bude tedy otázkou, zda snížení ceny o dva tisíce liber (asi 60 500 Kč) čistě benzinového MG3 oproti tomu hybridnímu povede k výraznějšímu úspěchu značky. Ta daný krok nespojuje pouze s hatchbackem, v případě britského trhu totiž jen spalovací ústrojí nasadila také pod kapotu nového ZS. Také to je tedy k mání jak se 195, tak se 115 koňmi, přičemž ve druhém případě sprint roste na 12,5 sekundy, zatímco cena klesá na 19 495 GBP (cca 589 tisíc Kč).

České zastoupení MG již loni potvrdilo, že čistě spalovací verze dorazí také na místní trh. A má jasno v tom, která varianta bude preferovanější. MG3 by totiž na celkových registracích mělo mít zhruba 30procentní podíl, přičemž o dvě třetiny z něj se bude starat jen benzinové ústrojí. Jeho cena pak má být maximálně konkurenceschopná, že by tedy klesla pod 400 tisíc korun, na kterých startuje Škoda Fabia?

Hybridní MG3 se od toho čistě spalovacího vizuálně lišit nebude, stěžejní rozdíly najdeme pod kapotou a hlavně v ceníku. Foto: MG Motor

Zdroje: MG Motor, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.