Levný čínský soupeř Škody Karoq se prodává víc jak 20krát líp, při rozdílu v cenách není divu

/ Foto: Changan Auto

Jestliže u nás vysoké ceny nových Škod české automobilce stále prochází, jinde tomu tak není. Jakkoli respektujeme kvality modelů české značky, je těžké dávat jim přednost za situace, kdy konkurenční vůz stojí o stovky tisíc míň a nepůsobí vůbec marně.

Co mají společného Japonsko, Korea a Čína? Ano, jsou to všechno asijské země, jedna po druhé si ale prošla velmi podobným vývojem automobilového průmyslu. Jak japonské, tak později korejské automobilky do značné míry nejprve jen kopírovaly vozy evropských a amerických značek, aby se postupem času postavily na vlastní nohy a některými nápady své někdejší vzory i překonaly. Nyní stejným směrem míří jejich čínští souputníci a zatímco rozmach Japonců a Korejců jsme za železnou oponou nemohli sledovat vůbec a nebo jen zčásti, posun Číňanů můžeme sledovat v přímém přenosu.

Pravidelně vás informujeme o nových modelech čínských automobilek s „evropskými ambicemi” a nyní vám musíme ukázat další. Říká si Changan CS55 Plus 2022 a svým názvem trochu mate, protože jde vlastně o druhé inovované provedení modelu CS55, který se poprvé představil v roce 2017. V roce 2019 dostal faceliftované provedení CS55 Plus a to bylo nyní přetvořeno do opět jiné podoby pro rok 2022. I to je nakonec pro asijské automobilky typické - inovují mnohem rychleji než zbytek světa.

A nedá se říci, že by to nezabíralo. CS55 ani CS55 Plus se nikdy neprodávaly špatně, typicky oslovovaly okolo 100 tisíc lidí ročně, mnohem dramatičtěji střižené provedení pro rok 2022 ale doslova válí. Jen za první dva měsíce roku si jej pořídilo 35 499 lidí, bezpečně stačí na pozici v první dvacítce nejprodávanějších aut v Číně a na první desítku prodejnosti SUV. To už něco znamená, zvláště ve srovnání s nám blízkou konkurencí. Jde o auto třídy Škody Karoq, kterou Changan CS55 pokořil prodejně více jak 21krát, to je totální debakl.

Můžeme tedy jen se zájmem sledovat, co je k mání pouze v Číně? V tomto případě ani ne, automobilka model CS55 Plus představila i se záměrem zaútočit s ním také na starý kontinent. Očekávejme, že Changan vlétne zatím jen na ruský trh, kde by jistě též zkomplikovat Karoqu, pokud se tam ovšem ještě někdy bude prodávat. Tak či onak mu přímo konkuruje v Číně - s délkou 4 515 mm, šířkou 1 865 mm, výškou 1 680 mm a rozvorem 2 656 mm jde o nepatrně větší vůz na nepatrně menším rozvoru, který se může pochlubit i zmíněným, o dost atraktivnějším designem.

Ostudu vozu nedělá nejen jeho vnější kabát, ale ani nový interiér s dvojicí velkých displejů a pruhem výdechů ventilace módně pod nimi. Šišatý volant bychom si odpustili, ale budiž, použité materiály i ovladače působí sympaticky. Tady by se mohlo dát žít a odrazující není ani technika, která v základu počítá s motorem 1,5 turbo se 188 koňmi, pohonem předních kol a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Pohon 4x4 není k mání ani za příplatek.

To je asi jediná podstatná slabina vozu oproti Karoqu, zvláště když se podíváme na výbavu. Tohle auto toho má v základu tolik, že by jen výčet standardní výbavy vyšel na pár A4. Ve zkratce ze zajímavějších věcí jde mj. o ESP, ABS, předkolizní systém, adaptivní tempomat, systém parkovacích kamer, kola z lehkých slitin, samozřejmě klimatizaci, digitální kokpit, palubní systém s více jak 10" displejem, všechna okna v elektrice, Bluetooth, bezklíčový vstup a start, sklopná zrcátka a spoustu dalších věcí.

Za toto vše žádají Číňané v přepočtu 106 900 yuanů (asi 375 tisíc Kč) výše, to je oproti Karoqu, který u nás stojí v základu 638 900 Kč (skutečně tolik) s litrovým tříválcem a ani za 763 900 Kč nenabídne ani tolik výbavy, ani tolik výkonu skoro výsměch. Škodovky navíc nejsou dramaticky levnější ani v Číně, tam Karoq startuje na 149 900 CNY, což je asi 530 tisíc Kč a pořád mu chybí výkon i výbava. Lze se divit tomu, že Škoda dostává od čínských soupeřů stále více na frak? Snad ani ne a momentálně může být jen ráda, že opravdu vážná čínská konkurence v zemích EU zatím nepůsobí.

Changan CS55 Plus se zatím prodává jen v Číně, kde bezprecedentně boduje. Při jeho designu, výbavě, technice a ceně v přepočtu 375 tisíc Kč se nelze divit. Foto: Changan Auto

Zdroj: Changan Auto

