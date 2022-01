Levný čínský soupeř Škody Kodiaq ji doma prodejně poráží v poměru 8:1, koupit se dá i v Evropě před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Ne každé čínské auto je automaticky prodejní hit, když se mu ale příliš nedaří, Číňané nemají problém jej změnit a zkusit zabodovat znovu. Přesně to udělalo Chery s modelem Tiggo 7 a inovované provedení míří prodejně rychle vzhůru.

Čínská automobilka Chery představila kompaktní SUV Tiggo 7 poprvé už v roce 2016. Navzdory číslici ve jméně sice nenabízelo sedadla pro sedm pasažérů, stěžovat si ale jinak nebylo na co. Vůz dostal atraktivní vzhled, zajímavou techniku a dobře vybavenou i vypadající kabinu. Lépe situovaní Číňané začali brát showroomy útokem, jejich zájem ale postupem času začal slábnout.

Automobilka se proto rozhodla podpořit zájem několika modernizacemi, z nichž ty největší autu přidaly do jména slovo „Pro” a „Plus”. Inovace změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme rovněž vzadu, kde jsou navíc módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu a včetně většího množství chromu také o jeho posun do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji. To samé lze říci také o interiéru, který zamířil směrem k větší hranatosti a dostal více palubní elektroniky čítající třeba také plně digitální přístrojovku.

Auto se proměnilo též mechanicky, neboť zákazníci nyní mohou počítat nejen s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem s až 156 koňmi výkonu, ale také s novým motorem 1,6 turbo s až 197 koňmi výkonu. Sílu motoru vždy na přední kola přenáší buď šestistupňový manuál, stejně disponovaná dvouspojka či automat CVT. Maximální rychlost v případě jedna-pětky činí 185 km/h, stovka padne za 9,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 litru benzinu v kombinaci. V případě silnějšího motoru známe jen kombinovanou spotřebu 6,6 litru benzinu na 100 km

Auto je technicky vzato kompaktním SUV, proto srovnání se Škodou Karoq, fakticky je ale o něco větším vozem. Tiggo 7 Pro měří 4 500 milimetrů na délku, 1 842 mm na šířku, 1 705 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Karoqu oproti tomu ovšem naměříme „jen“ 4 382, respektive 1 841, 1 603 a 2 638 mm. Škoda tedy ve všech ohledech prohrává, byť v některých jen o málo.

Bezpečnost se zdá být též v pořádku, neboť Tiggo se chlubí pěti hvězdami C-NCAP, což je čínská obdoba evropského Euro NCAP. Vůz je tedy připraven na dobytí starého kontinentu, ale k tomu se ještě dostaneme. Nejprve se podíváme na to, jak se mu daří v Číně, kde v minulých letech prodejně skutečně padl hodně nízko. Letos si ale Chery nemůže stěžovat - prodalo už přes 78 tisíc aut, meziročně roste skoro o 43 procent a Škodu Karoq prodejně překonává téměř přesně osmkrát.

Při cenách vozu se ale nelze divit - ty v Číně začínají na neskutečných 86 900 yuanech, tedy asi 300 tisících Kč v přepočtu. A ani vrcholná verze není drahá, 197koňová varianta s dvouspojkovým automatem a maximální výbavou stojí pořád jen 113 900 CNY, tedy asi 393 tisíc korun. Můžete mít snadno dva tyto vozy za cenu jednoho základního Karoqu a ani jeden nemusíte pořídit v úplném základu.

V Rusku, kde mohou zákazníci volit jen motor 1,5 turbo s výkonem sníženým na 147 koní a automat CVT, je vůz dražší. Základní provedení Luxury stojí od 1 639 000 rublů, vyšší Elite startuje na 1 699 900 RUB a Prestige přijde na 1 789 900 rublů. To je od 482 do 526 tisíc Kč - pořád zajímavá cena, uvážíme-li, co dostanete za technickou i komfortní výbavu, zvláště pak ve srovnání s Karoqem. Jak moc zajímavým zbožím jsou čínská auta po opuštění své domoviny, ale posuďte sami, posun vozu do západnějších částí Evropy je jen otázkou času.

Inovované Chery Tiggo 7 je zajímavou nabídkou, v Číně se tak postavilo na nohy a konkurenční Škodu Karoq jasně poráží. Na jeho výmluvnější evropské výsledky si ještě musíme počkat. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.