Levný čínský soupeř Škody Octavia Combi změnil jméno, je pořád neuvěřitelně laciný před 4 hodinami | Petr Miler

Trochu krkolomné a špatně zapamatovatelné označení Číňanům asi nepřišlo dost dobré, a tak ho zkrátka změnili. Auto, které si dosud říkalo RC-5W je tak od dubna Valli, fakticky je ale zajímavé pořád stejně.

Určitě i vy budete znát jména některých věcí, na která se musíte znovu podívat pokaždé, když je chcete korektně zapsat. Baojun RC-5W bylo pro nás jedním z nich - RC ještě jde, 5 je celkem jasné, ale k tomu pomlčka a W... Dělalo to neplechu a i před sepsáním prvních řádek tohoto textu jsem se musel znovu podívat, zda to náhodou správně není RC5-W či cokoli podobného. Do budoucna už to nebude nutné, auto se od 1. dubna jmenuje jinak a apríl to není.

Právě zmatečnost názvu podle čínsko-amerického konglomerátu SAIC-GM-Wuling stojí za tím, že od teď si auto říká Valli. Můžeme se ptát, jestli je to označení šťastné, neboť záměna s jiným je stále možná - Vali, Valy, Walli, Wally a všechny další alternativy, které vás napadnou, se budou vyslovovat pořád stejně. Přesto ale máme pocit, že zmatení už přinejmenším nebude tak časté.

Změna proběhla narychlo, neboť když jsme o tomto autě resp. jeho praktickém doplňku psali naposledy, byl to pořád Baojun RC-5W. A to není ani měsíc. Podobně zajímavé je, že výchozí liftback RC-5 si říká pořád stejně, takže jde jen o změnu týkající se kombíku, který míří v Číně přímo proti Škodě Octavia. A prodejně ji jasně poráží.

Dá se čekat, že Valli na tom nebude jinak, neboť bude představovat dál stejně atraktivní, popravdě řečeno až neuvěřitelně atraktivní nabídku. I když jde o opravdu velké, 4,69 metru dlouhé, 1,81 metru široké, 1,49 metru vysoké auto s rozvorem 2,7 metru, který pojme pět lidí a až 500 litrů zavazadel, startuje na sumě 72 800 CNY, tedy asi 246 tisících korunách. Za to u nás nekopíte ani Fabii.

V základním provedení je osazen benzinovým čtyřválcem 1,5 bez turba s výkoenm 99 koní, zvolit je ale možné také stejně objemné turbo se 147 koňmi. K mání pak bude šestistupňový manuál nebo automat CVT, z výbavy jsou pro auto k dispozici prvky jako hlasové ovládání, bezdrátové dobíjení mobilu, elektricky nastavitelná sedadla s pamětí nebo pokročilý jízdní asistent spoléhající na kameru s vysokým rozlišením a radary s dosahem 120 resp. 160 metrů. Ani vrcholná verze pak nestojí víc než 109 800 CNY, což je 371 tisíc Kč.

Design vozu je svérázný, ale nikoli neoriginální a nezajímavý. A tušíme, že při naznačené hodnotě nebude primárně zajímat většinu kupců, je to za tak malé sumy pořádný kus auta.

Baojun RC-5W se přejmenoval na Baojun Valli. Je to ale jinak pořád hodně velký rodinný kombík za hodně zajímavé peníze. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Miler