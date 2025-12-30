„Levný” elektrický VW bude při uvedení na trh dražší, než firma slibovala při odhalení, a to o hodně
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Ani za avizovanou cenu to - zvlášť vzhledem k jeho parametrům - vůbec nebude levné auto, přesto ani takovým očekáváním dalece nedostojí. Úvodní cena bude o stovky tisíc vyšší, příchod levnějších variant je zjevně podmíněnou budoucností.
Za prvních jedenáct měsíců letošního roku bylo v Česku podle dat SDA prodáno 12 587 nových elektromobilů. Na celkových registracích má tedy elektrický pohon jen 5,54procentní podíl, v posledních měsících navíc odbyt těchto aut nominálně i relativně klesá.
Aktuální čísla navíc zdaleka neodpovídají přirozenému zájmu, hrubě zkreslený je už přerozdělovacími mechanismy EU, které tyto vozy uměle zlevňují a ty spalovací stejně uměle zdražují. Pak jsou tu vynucené firemní nákupy ať už politikou samotných firem, popř. zvýhodněným úvěrováním, prodejům dále ženou vodu na mlýn lokální výhody včetně parkování zdarma mj. v Praze. Zrovna ta ale k zítřejšímu dni, tedy k 31. prosinci 2025, končí. Nebude tedy překvapivé, pokud zájem o elektromobily bude od Nového roku dál klesat.
Česko samozřejmě není klíčový trh, ukazuje ale mnohé o tom, jak lidé na tyto vozy pohlíží, neboť je pořád zdeformovaný relativně málo. A podpora elektromobility začíná váznout napříč celým světem s tím, jak „peníze těch druhých” dochází i na tuto agendu. Výrobci, kteří mohutně vsadili na elektrický pohon, tak mohou počítat se stále většími nesnázemi. Mezi takové patří i Volkswagen, který by klientelu rád ohromil novým „levným” elektrickým modelem ID, kterému místo čísla vetkne tradiční označení Polo. Štěstí naproti s ním ale opravdu nekráčí.
Němci totiž již nějakou dobu slibují, že cena tohoto vozu bude startovat okolo 25 tisíc Eur, tedy okolo 607 tisíc korun. Už to není málo, však jde přibližně o dnešní základní cenu Škody Octavia, která nabízí násobně víc než malý elektromobil se směšnou 37kWh baterií. Navíc tato základní varianta, která jako jediná má stát zmíněnou sumu, při uvedení vozu na trh k dispozici nebude.
Zákazníci budou moci na úvod sáhnout jen po vozech disponujících 211 koňmi a většími (ovšem jinak stále malými) bateriemi o kapacitě 52 kWh (ekvivalent asi 13 litrů nafty v dieselovém autě), se kterými byste avizovaných 450 km na jeden zátah zvládnete jen s nekonečným sebezpatřením. S takovým autem ale bude dle informací získaných Handelsblattem bude spojena suma přesahující 30 tisíc Eur neboli 728 tisíc korun. A nedivili bychom se, kdyby šlo o ještě citelně vyšší částku.
Automobilka má totiž prý problém s dostupností menšího paketu o kapacitě 37 kWh, který by měl být podle sdělením dealerům k dispozici až nějakých šest až devět měsíců po zahájení prodeje. Protože přitom ID.Polo bude možné objednávat od dubna 2026, je dost možné, že základní verze jednoduše celý příští rok k dispozici nebudou. Nejde pochopitelně o neobvyklou praxi, obecně totiž při zavádění nového modelu na trh platí, že nejprve jsou k mání dražší varianty a teprve nějaký čas po nich dorazí i ty levnější základní. Jenže VW budoval očekávání spojená s ID.Polem právě hlavně s pomocí oné nižší, nechceme říci nízké ceny. Za tu úvod nenabídne nic a je otázkou, jestli v souvislosti s ní nečeká na vývoj, který se teprve má odehrát.
Je navíc třeba dodat, že základ má kromě směšného bateriového paketu (ekvivalent méně než 10 litrů nafty) disponovat pouze 115 koňmi. Nebylo by tedy překvapením, kdyby ID.Polo reálně příští rok startovalo někde okolo 33 tisíc Eur neboli 800 tisíc korun, což je suma, za jakou vám VW prodá větší ID.3. A také slušný Golf. Vážně si Němci od tohoto auta slibují něco pozitivního?
VW ID.Polo bude na úvod k mání jen v dražších verzích. Zájemce ovšem VW lákal hlavně na cenu začínající na 600 tisících korun. Takové provedení ale nemá dorazit dřív než v roce 2027. A to se říká, kdo ví jestli. Foto: Volkswagen
Zdroje: Handelsblatt, SDA
