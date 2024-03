Levný Fiat Panda nekončí. Automobilka ho nechá v prodeji i roky po příchodu nové generace, akorát mu změní jméno před 5 hodinami | Petr Prokopec

Opakovaně jsme zmiňovali, že pro Fiat bude ohromně rizikové se současnou Pandou pokračovat, stejně problematické ale bude ji nahradit. Italové to nakonec vyřešili šalamounsky - udělají obojí a nechají to tak hodně dlouho.

Před pár dny představil Fiat hned pětici nových konceptů, které se dočkají svých sériových verzí. S těmi Italové nehodlají otálet, na trhu všechna tato auta budou do konce roku 2027. Jako první dorazí zcela nová Panda, jejíž premiéra byla naplánována na letošní červenec, kdy zároveň dojde na oslavu 125. výročí založení automobilky. Dárek, jaký si Italové přichystali, však až tak lákavý není. Nová Panda pravděpodobně dorazí pouze s elektrickým pohonem, který bude stejně jako platformu sdílet s Citroënem e-C3.

Francouzský vůz na délku měří 4 010 milimetrů, což jen potvrzuje slova šéfa Fiatu Oliviera Francoise, že nová Panda oproti stávajícímu provedení poněkud naroste. K mání pak bude za podobnou cenu jako e-C3, tedy za nějakých 600 tisíc korun. I když se tedy bude jednat o jeden z nejlevnějších elektromobilů v Evropě, na úspěch to jednoduše stačit nebude. Za částku, jenž vám již pomalu stačí na základní Škodu Octavia, totiž dostanete o poznání menší vůz se všemi limity elektrického pohonu.

Pro automobilku by tak bylo velmi rizikové současnou levnou Pandu, která s cenou od 329 900 Kč patří mezi nejlevnější nová auta na českém trhu, nahradit novinkou. Stejně tak by ale pro ni bylo rizikové dál prodávat auto, které je na trhu už od roku 2011. Automobilka proto nyní potvrdila, že udělá obojí a současný 3,7metrový vůz bude z montážních linek v Pomigliano d'Arco sjíždět dál přinejmenším do roku 2027. Vůbec by nás ovšem nepřekvapilo, kdyby Panda třetí generace byla v nabídce i na sklonku dekády, neboť v segmentu městských vozů jde o bestseller, jenž má na kontě již 8 milionů registrací.

Italové od sebe nicméně obě verze hodlají odlišit i jinak než jen vzhledem, rozměry a technikou. Spalovací provedení tak dostalo nový název Pandina, přičemž Fiat jej zároveň i lehce modernizoval. Uvnitř tak lze počítat s novým 7palcovým digitálním přístrojovým štítem, jenž lze spárovat se stejně velkou obrazovkou multimédií. Také u nich došlo na příchod lepšího systému, dále pak značka přihazuje do placu přepracovaný volant a nové čalounění z udržitelných materiálů.

Co se exteriéru týče, mluvit můžeme jen o několika detailech. Mezi ně patří třeba žlutě lakované kryty zpětných zrcátek či doplňky převzaté z verze City Cross, jenž jsou nyní standardem. Paleta barev pak byla rozšířena o žlutý odstín Positano Yellow, který lze spárovat s černou střechou. O změnách pod kapotou ovšem tisková zpráva nehovoří, přední kola tedy nejspíše bude i nadále roztáčet litrový tříválec Firefly produkující 70 koní s mild-hybridní technikou.

Pandina se přitom má stát nejbezpečnějším Fiatem Panda vůbec, tedy minimálně do příchodu oné elektrické verze. Značka proto rozšířila výčet elektronických berliček, ovšem jen o prvky, které nově vyžaduje Evropská unie. Standardně tedy bude možné počítat s autonomními brzdami, monitoringem jízdy ve zvoleném pruhu a detekcí únavy řidiče či dopravního značení. Jak to ovlivní ceny, zjistíme již velmi brzy, s ničím jiným než růstem ale nejspíš počítat nelze.

S další modernizací se Panda jako Pandina udrží v prodeji minimálně do roku 2027. Od Fiatu je to moudrý krok. Foto: Fiat

