Levný nový VW vzniklý úpravou Škody je prodejní hit, i s klasickou karoserií dokáže porážet SUV

Leckdo si myslel, že Němci už se k tomuto receptu na levné stvoření nového modelu nikdy nevrátí, taková očekávání byla ale mylná. Nový Virtus válí a bude k mání leckde, Volkswagen se ale téměř určitě „nesníží” k tomu, aby jej nabídl také nám.

Není to zase tak dávno, co jsme vzpomínali na jeden Volkswagen, který je pro nás zajímavý hlavně tím, že to vlastně vůbec není Volkswagen. Model Caddy Pick-up s interním označením 9U byl totiž jen předělanou Škodou Felicia, a to tak, že na autě byla vyměněna v zásadě jen loga. A byť přímo takto už zřejmě žádný nový VW nikdy nevznikne, letos se tento recept dočkal téměř úplného oprášení.

Dost možná si vzpomenete, že v březnu začala Škoda prodávat novinku odkazující názvem na kořeny firmy, ostatně jsme se k ní ještě několikrát vrátili. Model Slavia (stejně jako spřízněné SUV Kushaq) nezamířil za českým publikem, místo toho je k mání na indickém trhu, odkud se nejspíše dostane i do okolních zemí. Ovšem starý kontinent při své expanzi záměrně vynechá. Proč? To nevíme a nepochopíme, tato auta nemají problém plnit místní normy, automobilka ale jako by nechtěla přiznat, že i dnes umí vyrobit solidní nové rodinné auto stojící okolo 300 tisíc Kč. To by se pak ostatní modely za několikanásobek prodávaly složitě.

Podobně Volkswagen nakládá také s novým modelem Virtus, protože to ve skutečnosti žádný nový VW není. Jde právě o předělanou Škodu Slavia, neboť o vývoj obou vozů se postarala česká automobilka. Nejprve uvedla na trh Slavii, poté „dovolila” VW pustit do oběhu totéž. Rozdíly mezi oběma novinkami jsou pohledem patrné hlavně vpředu a vzadu, a to díky odlišným logům. Jakmile se ale na novinku podíváte z boku, těžko poznáte, zda jde o Škodu či o VW.

Virtus měří 4 561 milimetrů na délku, 1 752 mm na šířku a 1 507 mm na výšku. Ve srovnání se Škodou je tak o chlup delší, za čímž stojí odlišné nárazníky. Kromě toho je také o trochu vyšší, rozvor 2 651 mm nicméně nepřekvapivě sdílí se Slavií. Nezměněný pak zůstal i objem zavazadlového prostoru, do kterého lze naskládat 521 litrů, stejně jako je možné objednat pod kapotu tytéž motory. Základ nabídky zde tvoří litrový tříválec (115 koní), nad ním pak stojí čtyřválcová jedna-pětka (150 koní).

Shoda mezi oběma sourozenci pokračuje také u výběru převodovek, neboť litrovou jednotku je možné spojit s šestistupňovým manuálem či automatem, zatímco tu 1,5litrovou s tímtéž manuálem nebo se sedmistupňovým DSG. Ať se nicméně klientela rozhodne pro jakoukoli alternativu, výkon vždy zamíří na přední nápravu, pochopitelně.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde je opět vše podobné. Pokud pomineme odlišný tvar bočních výdechů klimatizace či jiný volant, pak tu až na pár detailů, mezi něž patří třeba otevírání schránky před spolujezdcem, máme absolutní shodu. Za volantem tedy trůní 8palcový digitální přístrojový štít, uprostřed palubky pak 10palcová obrazovka multimédií. Zákazníci pak mohou dále volit třeba bezdrátové dobíjení mobilů či zpětnou kameru.

Virtus se tak podstatněji liší pouze paletou dostupné výbavy, nabízí dokonce i ventilovaná sedadla, v této třídě pořád nevídanou věc. Inu, je to VW, a tak musí být o něco luxusnější, že? Odlišný je pak také počet trhů, na nichž bude k mání. Volkswagen jej totiž bere za globální sedan, a proto jej nabídne ve více než 25 zemích. Ty evropské však do vybrané skupiny rovněž patřit nebudou, a to ze stejného důvodu jako u Škody. V Indii jej zákazníci mohou objednávat od léta a VW si jen mne ruce.

Oficiální statistiky řadí prodeje tohoto modelu do kolonky „Škoda VW”, takže není úplně snadné zjistit, kolik Virtusů Volkswagen prodává, sama značka se ale pochlubila tím, že překonala hranici 10 tisíc prodaných aut, což je na její pozici v Indii a jen pár měsíců trvající prodeje tohoto modelu obdivuhodné. Spolu s malým SUV Taigun je Virtus první opravdu úspěšným modelem značky v Indii a svého sourozence - navzdory méně příhodné třídě z hlediska obecných i indických preferencí - v některých měsících i překonává. To platí také o Slavii, i když celkově se letos prodává líp také díky tomu, že je k mání o pár měsíců déle.

Ono ale není divu, když uvážíme, co vše tento vůz nabízí. A kolik stojí. Virtus dnes začíná na 1 131 900 rupiích, což odpovídá asi 315 tisícům korunám - to je prostě levné auto, které přitom obslouží veškeré rodinné potřeby. Model nižší střední třídy od VW za cenu nižší než u základní Fabie? Nechali bychom si líbit, Němci tu ale nic takového neprodávají. Proč? To se zeptejte jich. Upřímnou odpověď ale nečekejte.

