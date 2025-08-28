Levný rodinný zázrak Renaultu se ukázal v novém. Stojí jen 150 tisíc Kč a vypadá zatraceně dobře
Petr Prokopec
28.8.2025 | Petr Prokopec
Z různých jiných hledisek možná Indie není zemí, kam byste se chtěli přestěhovat, jakmile ale řeč přejde k automobilové branži, leckdo by z fleku zahnul kramle. Tamní nabídka aut už dávno není prehistorická, nýbrž patřičně moderní a dokáže okouzlit designem, vnitřním prostorem, výbavou i technikou. Víc než co jiného jsou na ní ovšem sympatické ceny, třeba v případě Renaultu Triber, který nedávno prošel faceliftem, se startuje na 152 tisících korunách.
Toto čtyřmetrové MPV trůní na platformě CMF-A+, kterou užívá také SUV Kiger. To má na délku taktéž 3 990 milimetrů, pročež spadá do nižší daňové kategorie. Asi proto nepřekvapí, že je k mání za podobné peníze, a to i nyní, kdy má za sebou taktéž modernizaci. Ta opravdu dramaticky proměnila jeho čelní partie, přičemž Renault kupodivu nepřišel s mnoha novými díly. Třeba kapota motoru či světla zůstala zachována, podobně jako veškeré boční panely. Vzhledem k odlišnému výslednému dojmu na to museli u Renaultu jít hodně chytře.
Na příď se nicméně nastěhovala nová maska, se kterou je spojen odlišný nárazník. Více opravdu nebylo třeba, aby Kiger po faceliftu vypadal jako úplně jiné auto. U automobilky si toho nejspíš byli vědomi, ve všech ostatních ohledech proto s novinkami šetřili. Na bocích lze tedy zmínit jen jiný design 16palcových litých kol, zatímco dozadu se nastěhoval taktéž přeprofilovaný nárazník, který stejně jako ten přední dostal do vínku šedě lakovaný „ochranný plát“.
Šedá se objevuje také na palubní desce, tím však modernizace interiéru v podstatě končí. Z dalších novinek lze zmínit jen vylepšení multimediálního systému, který nově počítá se sadou kamer monitorujících okolí celého vozu. Standardem je pak u všech variant šestice airbagů i monitoring tlaku v pneumatikách či asistent rozjezdu do kopce. Vyšší úrovně výbavy pak disponují i předními klimatizovanými sedadly či bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů.
Pod kapotou přitom bude na výběr atmosférická nebo přeplňovaná verze litrového tříválce, kdy první disponuje 72 koňmi, o jejichž přenos se stará buď pětistupňový manuál či pětistupňový automat. Silnější jednotka pak má na kontě 100 kobyl, které dopředu posílá zmiňovaný manuál či CVT. U turboverzí Renault počítá s dvoubarevným lakováním ve standardu, kupci slabších variant si za odlišnou barvu střechy a sloupků budou muset připlácet.
Jak už padlo, inovovaný Kiger statuje v Indii podobně jako Triger na 629 995 rupiích, tedy asi 150 tisících Kč. Je to asi jen o 2,5 procenta výš než dosavadní provedení, a zůstává tedy pohádkově levným zbožím. I přes velmi nízkou cenu je navíc jasné, že Renault bude na technice, kterou používá již šest let, v nemalé míře vydělávat. Indie je tak zemí zaslíbenou i z pohledu výrobců, ostatně třeba Škoda na ní po kolapsu svých prodejů v Číně spoléhá v nemalé míře. A také ona na tomto trhu nabízí levná SUV, o kterých si v Evropě můžeme nechat jen zdát.
Kiger se dočkal faceliftu, který se zaměřil hlavně na jeho čelní partie. Francouzi jej dokázali radikálně změnit s pomocí hrstky jiných dílů, cenu tak navýšili jen velmi lehce. Nově tak na čtyřmetrovém SUV mohou vydělávat klidně i víc. Foto: Renault
Zdroj: Renault
