Levný, sportovně laděný sedan, který se kdysi prodával i v ČR, přepřáhl na elektřinu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Velké štěstí u nás ve své druhé iteraci neudělal, a tak přišla třetí. Jak se ji daří, nevíme, nyní ale vznikla čtvrtá, elektrická verze, která nahrazuje již nahrazený tříválec elektromotorem.

Některá auta jsou prostě nezničitelná. MPM Erelis mezi ně patří a zjevné to bylo, už když jsme o něm psali loni. Na světě je nicméně již od roku 2013, v té době se však jmenoval Tagaz Aquila a byl montován v ruském Tagandogu. Do ledna 2014 firma vyrobila pouze zhruba dvě stě exemplářů, ovšem poté musela vyhlásit bankrot. A co více, její majitel Michail Paramonov musel uprchnout ze země, neboť měl na kontě problémů o trochu více.

V roce 2015 nicméně došlo k zázračnému vzkříšení, ovšem již pod hlavičkou MPM Motors. A jakkoliv první dvojice písmen v názvu značky odkazovala na původního majitele, o znovuzrození značky se postarali jeho synové Oleg a Igor, kteří vyrostli ve Francii. A právě tam MPM začalo od roku 2016 vyrábět model PS160, který nebyl ničím jiným než výše zmíněnou Aquilou. Disponoval totiž jak identickým vzhledem, tak i 1,6litrovým atmosférickým motorem od Mitsubishi a přesně v tomto provedení byl svého času nabízen i v České republice.

Na modernizaci došlo o dva roky později, kdy byl sedan přejmenován na MPM Erelis. Tím daleko více odpovídal původnímu duchu, neboť zatímco Tagaz je orel v latině, Erelis je orel v litevštině. Ovšem i přes tento krok se novinka originálu ve výsledku vzdálila, neboť pod kapotu dostala nový 1,2litrový tříválec od PSA. Výkon tak vzrostl ze 100 na 130 koní, navíc pětistupňový manuál vystřídal šestistupňový. Stále však mířil pouze dopředu.

Nyní tu máme další změnu. Či spíše plánované rozšíření nabídky, ve které snad kromě bratří Paramonovů nikdo nedoufal. MPM skutečně navrhlo a postavilo první prototyp elektrické verze svého dosud jediného modelu. Firmě přitom stavba zabrala pouhý měsíc, což je neuvěřitelně krátký čas. Zvláště když si uvědomíme, že nedošlo pouze na přehození pohonného ústrojí, ale také na vizuální změny. Nová je totiž čelní maska i čelní světlomety.

Pod kapotou pak tříválec nahradil elektromotor o výkonu 136 koní, který je spárován s bateriemi o kapacitě 42 kWh. Ta není zrovna ohromující, nicméně není ani úplně marná, a tak by vůz měl zvládnout na jedno nabití ujet okolo 300 km. Dá se ovšem předpokládat, že půjde o dojezd vypočítaný v laboratořích, pročež realita bude o něco nižší. Jakkoliv nesmíme zapomínat i na nízkou hmotnost, benzinový Erelis totiž váží 1 225 kg a elektrický by měl být na poměry takto koncipovaných aut pořád relativně lehký.

Na oficiální představení si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Pokud se MPM bude hlavně po stránce cenové držet při zemi, mohla by elektrická verze být tím vozem, se kterým ve Francii vyrostlí Rusové prorazí na vyšší úroveň. Právě tato země už nyní elektromobily výrazně podporuje a hodlá dále přitopit pod kotlem.

MPM Erelis přepřáhlo na elektřinu...



...kromě pohonu oproti benzinové verzi změnilo i vizáž

Zdroj: Drom

