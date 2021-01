Lewis Hamilton je oficiálně bez práce, po Mercedesu měl chtít příliš mnoho peněz před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Kdo chce víc, nemá nic? I tak to může dopadnout pro Sira Lewise Hamiltona, jehož kontakt s Mercedesem oficiálně skončil a žádný nový není na stole. Ale byl, vedení Daimleru ho ovšem odmítlo.

Nezaměstnaný šlechtic, i tak lze nyní označit Lewise Hamiltona. Čerstvě sedminásobný mistr světa Formule 1 se na přelomu roku dočkal titulu Sir, což byla sama o sobě kontroverzní událost. Hamilton je totiž už pěkných pár let obyvatelem Monaka, nikoli Velké Británie, což řadu Britů dráždí kvůli tomu, že se tak vyhýbá britským daním. Je to přitom jen nejviditelnější projev jeho sice legálních, ale morálně pochybných daňových optimalizací - dříve se vyhnul mimo jiné platbě téměř 103 milionů Kč na daních tím, že registroval své soukromé letadlo na ostrově Man. Důvodů jej nejmenovat tedy bylo dost, podle britského tisku ale premiér Boris Johnson stál o jeho pasování na rytíře tak moc, že jej mezi kandidáty na titul protlačil v seznamu diplomatů a lidí žijících v zahraničí. Hotové, vyřízené.

Co hotové není, je jeho dalšího působení ve Formuli 1. K 1. lednu 2021 vypršel jeho kontrakt s Mercedesem a Hamilton se stal oficiálně nezaměstnaným člověkem. Pochybujeme, že se dostaví na úřad práce zažádat si o podporu, žádná nová smlouva ale v tuto chvíli není na stole. To samo o sobě neznamená, že ani nebude, ostatně obě strany naznačily vůli domluvit se na dalším pokračování spolupráce. Ani to ale nemusí znamenat, že k tomu skutečně dojde.

Podle obvykle dobře informovaného italského deníku Corriera dello Sport totiž nová smlouva byla hotová už v listopadu. Hamilton měl podle ní dostat 50 milionů Eur za rok (asi 1,3 miliardy Kč), a to po dobu dalších čtyř let. Tým souhlasil, někdo z vedení koncernu Daimler, který stáj Mercedesu ovládá, ale měl říci: „Nein!”

Problémem měla být jak samotná výše platu, tak doba trvání kontraktu. Daimler na tom není bůhvíjak a musí současně řešit následky koronavirové pandemie i tlaku na zavádění elektrifikace. To vede ke snižování platů i stavů běžných zaměstnanců a cpát za takové situace miliardy do kontraktu s Hamiltonem by nepůsobilo dobře. Automobilka si navíc nemůže být jista, že za několik let ještě bude chtít a nebo moci v F1 působit a smlouva s britským pilotem by se mohla stát při zbavování se stáje příliš velkým mlýnským kamenem.

Lewis Hamilton ale měl být příliš hrdý na to, aby souhlasil s menší gáží nebo maximálně dvouletou smlouvou a připravený dokument padl pod stůl. A jiný dodnes nevznikl. Ačkoli i Corriera dello Sport říká, že je pořád nejpravděpodobnější, že se Hamilton s Mercedesem domluví, jisté to zkrátka není. Stáj na konci roku na jeden závod angažovala George Russella, který ukázal, že s vozem třícípé hvězdy by mohl vyhrávat i někdo jiný, levnější. A jakkoli šlo spíše o součást vyjednávací taktiky, i Hamilton naznačil, že po loňské sezóně může klidně skončit.

Uvidíme, jak se vše vyvrbí, jisté je v tuto chvíli snad jen to, že když Hamilton bude chtít jezdit - a nebude za to chtít příliš - rád jej zaměstná leckdo. Pravděpodobně by ale sám nešel do stáje bez reálné šance na vítězství v příští sezóně, a tak se pořád může stát, že Sir Hamilton už si dál bude vydělávat nikoli řízením, ale spíše svými příspěvky na Instagramu.

Lewis Hamilton v tuto chvíli nemá práci a nikde není psáno, že ji mít bude. Kontrakt, který byl v listopadu na stole, byl odmítnut vedení Daimleru a žádný další nyní na stole není. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Corriera dello Sport

Petr Miler