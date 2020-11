Lewis Hamilton prohrál soud s firmou Hamilton. Proč trval 3 roky, nechápe nikdo před 2 hodinami | Petr Miler

Aroganci sedminásobného mistra světa a neefektivitu evropského soudnictví připomíná více než co jiného spor, který se tři roky táhl mezi Lewisem Hamiltonem a firmou Hamilton, která vyrábí hodinky.

Jeremy Clarkson o Lewisi Hamiltonovi opakovaně řekl, že jde o fantastického závodního jezdce, ale příšerného člověka. Jeho slova připomíná nejnovější dění okolo Hamiltona, z nějž zas jednou zůstává rozum stát. Britský pilot se domáhal něčeho, čeho se domoci z podstaty nemohl a soudu trvalo tři roky, než na to přišel.

Celý případ tedy začal již v roce 2017, kdy se Hamiltonova firma rozhodla nabízet hodinky nesoucí Hamiltonovo jméno. Na tom by nebylo nic špatného, problém je ale v tom, že zde už je jedna firma, která hodinky se jménem Hamilton vyrábí, je. Založena byla v roce 1892 v Lancasteru v Pennsylvanii a dnes sídlí ve Švýcarsku. Její hodiny jsou známé a drahé a ze všech slavných osobností jmenujme Elvise Presleyho, který nosil model Ventura zobrazený na jedné z fotek níže a prodává se dodnes.

Když se tedy firma Hamilton Watch ohradila proti snaze 44IP nabízet hodinky stejného jména a registrovat si stejné jméno u Evropského patentového úřadu, bylo to zcela pochopitelné. Je to skoro 130 let etablovaná značka na trhu, vznikla o 103 let dříve než sám Lewis a jen nošení stejného jména - které je v anglicky hovořících zemích vzácné asi jako u nás Dvořák - neopravňuje formulového šampiona k tomu, aby jej takto používal. Kdyby tady sklapl podpatky, nebylo by to nic zvláštního. Ale to se nestalo.

Lewis Hamilton se tak obrátil na soud nejen s tím, že chce přesto jméno používat, ale dokonce zamezit Hamilton Watch používat své vlastní jméno. Čekali bychom, že soud se takovému požadavku vysměje při prvním stání a Lewise H. pošle zpátky za volant, ale to se nestalo. Trvalo tři roky včetně odvolání, než finální instance řekla to, co jsme zmínili výše - že jednak neexistuje žádné přirozené právo na registraci vlastního jména, pokud to zasahuje do něčích práv. To k samotné registraci. A že také není možné omezovat někoho v použití vašeho jména, pokud je v anglicky hovořících zemích tak běžné, to ke snaze o to druhé.

Soudy si za rychlost řešení tohoto sporu medaili připnout nemohou, ještě méně ale může být chválen Lewis Hamilton za to, že spor vůbec vyvolal. Kdyby někdo přišel zničehonic v roce 2017 s hodinkami jeho jména, mohlo by to být na pováženou. Tato firma ale na jeho jméně skutečně parazitovat nemohla - to spíše on chtěl ve světě hodinek žít na její úkor.

Hodinky značky Hamilton jsou dávnou, už 128 let starou historií. Lewis Hamilton chtěl s rokem narození 1985 chtěl přesto prodávat stejně pojmenované hodinky a dokonce zamezit Hamilton Watch používat jeho jméno. Jak absurdní. Foto: Hamilton Watch

