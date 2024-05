Lewis Hamilton si ke svému přestupu k Ferrari měl nadělit nejdražší auto značky všech dob, majitele nezapře před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Jeden z největších jezdeckých přestupů historie Formule 1 si na své zhmotnění počká až do příští sezóny, Ferrari ale podle všeho chystá britské jezdecké superstar velmi vřelé přijetí. Důkazem budiž i tahle 499P Modificata.

Pro Lewise Hamiltona se letošní sezóna Formule moc době nevyvíjí. Po úvodních sedmi závodech má Brit na kontě pouhých 35 bodů a tak je v celkovém pořadí až sedmý za stájovým kolegou Georgem Russellem. Nutno však dodat, že za tím nutně nestojí pokles jeho formy, jisté je jen zaostávání Mercedesu nejen za Red Bullem či Ferrari, ale nyní dokonce i za McLarenem. Německá automobilka je na tom tedy ještě hůř než v loňském roce, což může být jeden z důvodů, proč se Hamilton rozhodl změnit stáj a na závěr kariéry odejít do Maranella.

Pro Hamiltona tedy bude štace u Scuderie nejspíš tou poslední, byť zatím můžeme jen spekulovat, zda u toho bude i vytoužený osmý titul. Pročež se zaměříme na trochu jiné téma. Konkrétně na Ferrari 499P Modificata, které bylo představeno v loňském roce jakožto pocta vítěznému vozu z Le Mans. Ve srovnání s ním se ovšem tento prototyp nemusel držet žádných pravidel.

Varianta Modificata tak kupříkladu dostala výkon zvýšený na 870 koní. Souběžně s tím dorazily i zakázkové pneumatiky Pirelli či přepracovaný bodykit, který zlepšuje chlazení a navyšuje přítlak. Automobilka dále oznámila, že vůz si klientela bude moci pronajmout na dva roky, během nichž pro ně Ferrari naplánuje a uspořádá okruhové dny i závody. První taková akce se konala v březnu na okruhu Mugello, kde se ukázal stříbrný kousek se „startovním“ číslem 67.

Daleko větší pozornost si ale nyní vyžádalo chystané černo-zlaté provedení s číslem 44. Jde totiž o číslo, které Hamilton dlouhodobě používá. A barevná kombinace vozu je tou, kterou Brit preferuje - objevila se třeba na Mercedesu SL 63 z roku 2014, jenž vznikl na počest prvního titulu, který závodník s třícípou hvězdou získal. Ještě o tři léta předtím pak byl takto zbarven Hamiltonův charakter v animáku Auta 2. A stejné barvy nesou i monoposty v chystaném filmu s Bradem Pittem.

Brit je v možná nejdražším snímku všech dob zaháčkován, samozřejmě hlavně s souvislosti s Mercedesem. To lehce škubá koutky úst, neboť v době premiéry Brit bude nosit rudé overaly. Nedá se ale předpokládat, že by něco takového přineslo do maranellského týmu zlou krev. Obavy jsou spojené spíše s tím, jak bude Hamilton vycházet s Charlesem Leclercem. Ten totiž pochopitelně touží rovněž po tom stát se mistrem světa, a novému kolegovi rozhodně nepůjde z cesty.

Scuderie potřebuje pevné opratě, jaké ji naposledy dal Michael Schumacher. Hamilton pak pro změnu vyznává hlavně volnost, jakou měl u Mercedesu. Pokazit se toho tedy může hodně. Na potvrzení či vyvrácení současných spekulací je ale třeba počkat minimálně rok. Do té doby budeme naprosto jistě vědět i to, zda si Hamilton Ferrari 499P Modificata pořídil. S jeho majetkem pro něj ale startovní cena ve výši 5,1 milionů Eur (cca 126,14 mil. Kč) nepředstavovala problém, ostatně jej snadno mohl dostat od automobilky darem jako jistý cukřík ke smlouvě, kterou s ní podepsal.

Italové nezveřejnili, kolik kusů 499P Modificata vznikne, dle neoficiálních zpráv by jich však mělo být zhruba 30. Jeden z nich bude podle všeho spojen s Lewisem Hamiltonem. Podívejte se na fotky níže, to nemůže být náhoda. Foto: Ferrari

Zdroj: FerrariRaces@X

Petr Prokopec

