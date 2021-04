Libanonci odhalili své první národní auto, je hned jedním z nejošklivějších vůbec před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: EV Electra

Snaze proniknout mezi výrobce aut tleskáme v každém případě, Libanonci to ale nevzdali za úplně správný konec. Snaha začít prodávat, navíc ve velkém elektromobil v místech, kde lidé v průměru vydělávají 1 600 Kč měsíčně, je bláznovství.

Pokud přijde řeč na výrobu aut, Libanon rozhodně není zemí, která by vám na mysli vytanula jako první. Vlastně nebýt toho, že v Bejrútu aktuálně pobývá jeden z nejznámějších automobilových manažerů světa, toho času uprchlý ex-šéf aliance Renault-Nissan Carlos Ghosn, asi bychom si na tuto lokalitu ani nevzpomněli. To ovšem hodlá změnit Džihád Mohammed, neboť jím založená značka EV Electra představila svůj vůbec první vůz. S ohledem na jeho pohon a zejména vzhled ovšem máme pocit, že nové automobilce nyní slyšíme poprvé a naposledy.

Než se totiž k samotnému vozu dostaneme, je třeba připomenout, v jaké situaci se Libanon nachází. Země byla již před příchodem pandemie víceméně na pokraji bankrotu. Vše pak umocnil nejen koronavirus, ale rovněž výbuch špatně uloženého dusičnanu amonného v bejrútském přístavu. Ve výsledku tak není překvapením, že během ledna a února letošního roku bylo na tomto trhu prodáno souhrnně jen 62 (sic!) nových aut. Registrace se tak meziročně propadly o 97 procent, dechberoucí však nebyly ani předtím.

Mohammed nicméně doufá, že „vůbec první vůz, který byl od začátku až do konce vyroben lokálně“, vše změní. A proto plánuje, že by každoročně mohl prodat 10 tisíc aut. Něco takového je ale méně reálné než to, že někdo přijde s lékem na onen koronavirus. Stačí si totiž uvědomit, že ještě předloni byly v celém Bejrútu k dispozici pouze dvě rychlodobíjecí stanice, přičemž jejich výkon činil maximálně 50 kW. Situace se přitom od té doby nijak výrazně nezlepšila.

Značka EV Electra pak sice hodlá v nejbližší době vybudovat stovku vlastních stanic, které navíc budou zásobované větrnou či solární elektřinou, ovšem dané množství lze považovat pouze za kapku vody v moři. A to i přesto, že rozloha Libanonu je osmkrát menší než České republiky. Pokud by opravdu vzniklo jen v prvním roce oněch deset tisíc aut, pak na každý dobíjecí bod připadá hned stovka exemplářů, což je značný nepoměr.

Je navíc třeba zmínit, že v souvislosti s krizí enormně klesla kupní síla obyvatelstva. To ještě v roce 2017 vydělávalo v průměru okolo 10 tisíc korun, což není žádná sláva. Letos však výdělky klesly o hrozivých 84 procent, načež je jarním průměrem pouhých 1 600 Kč měsíčně. Aby si tedy Libanonci mohli dovolit aktuálně odhalené elektrické kupé, jež startuje v přepočtu na 643 tisících korun, museli by šetřit necelých třiatřicet let. Tedy pokud by si nic jiného nekoupili.

Skutečně tedy nejsme svědky přelomové události - i když v jednom ohledu by ona prvotina zvaná Quds Rise, což je arabský název pro Jeruzalém, mohla zamířit do historických tabulek. V ošklivosti totiž bude jen stěží hledat soupeře, neboť na první pohled vypadá jako nepovedená čínská kopie hned několika zavedených značek v čele se Subaru, na které odkazuje tvar čelní masky. Ten byl přitom inspirován Skalním dómem na jezuralémské Chrámové hoře.

Co se pak technických dat týče, kupé s krátkým rozvorem a dlouhými převisy dostalo do vínku elektromotor roztáčející zadní nápravu 160 koňmi. S ohledem na hmotnost pouhých 1 100 kg zabere zrychlení na stovku jen 5 sekund, nejvyšší rychlost pak činí 165 km/h a baterie o kapacitě 50 kWh mají vydržet na 450 bezemisních kilometrů. To ve výsledku nejsou až tak špatné parametry, ovšem ani tak dvoumístný Quds Rise díru do světa neudělá.

EV Electra Quds Rise nevypadá zvenčí zrovna vábně, jakkoliv na interiér osazený mimo jiné 15,9palcovým displejem je již lepší pohled. Vůz však míří na trh naprosto zdecimovaný ekonomickou i pandemickou krizí, kde dobíjecí stanice budete hledat marně. A jelikož je na dané poměry enormně drahý, šance na úspěch jsou víceméně nulové. Foto: EV Electra

Zdroj: EV Electra

