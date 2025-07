„Lidé mají z elektromobilů špatné pocity,” říká šéftechnik Maserati. To konečně pochopilo, kudy se ubírat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Značka, která donedávna viděla svou budoucnost jen v elektřině, najednou spatřuje prostor i pro docela jinak pojaté vozy. Je třeba kvitovat, že se alespoň do některých automobilových koncernů vrací víc smyslu pro technickou realitu i úcty k preferencím zákazníků.

Už léta mluvíme o tom, že elektrické sporťáky jsou jeden velký nesmysl. Není v tom žádná předpojatost, jen zdravý rozum - limitem elektrických aut jsou dnes jejich baterie, tedy zásobárny energie, se kterou mohou pracovat. A pokud někde tento aspekt vyjde obzvlášť najevo, jsou to výkonná auta, která mají jezdit rychle. Ta sice mohou být velmi výkonná, současně ale musí být nesmyslně těžká, a přesto nenabízí snesitelnou použitelnost, viděli jsme to mnohokrát.

Stinných stránek vyplývajících z vysoké hmotnosti je pochopitelně mnohem víc, už ty zmíněné ale stačí k tomu, aby cílová zákaznická skupina řekla ne. To před pár měsíci konečně zjistilo i Maserati, které zcela odpískalo elektrickou verzi svého šestiválcového supersportu MC20. Mluvčí automobilky k tomu uvedl, že si automobilka uvědomila, že její zákazníci „touží po řízení aut s výkonnými spalovacími motory“. Pozdě, ale přece.

Nově na toto téma promluvil technický ředitel značky Davide Danesin, který pro Autocar uvedlo, že klientela značka má ze sportovních elektromobilů „špatné pocity“. A co víc, „stále jsou tu zákazníci, kteří chtějí vyloženě mechanické vozy“. Danesin tak jen potvrdil, nač celou dobu poukazujeme a o čem si aktuálně již šuškají i vrabci na střeše. Prodeje značky tedy rozhodně neklesaly kvůli špatnému marketingu, jak zmiňoval někdejší šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares, ale jednoduše proto, že nabídka trojzubce neodpovídala poptávce a už samotná oddanost elektřina odrazovala i část těch, kteří by si vybrali i ve spalovací části nabídky. Automobilky si neuvědomují, jak velký odpor k elektrickým autům část klientely má.

Maserati je tak nyní konečně připraveno otočit kormidlem. Má totiž pracovat na novém modelu, jenž má stejně jako MC20, které bude od počátku příštího roku nabízeno ve vylepšené formě pod názvem MCPura, pohánět třílitrový šestiválec Nettuno. Italové by ovšem měli výkon vyhnat výrazně nad stávajících 630 koní. A nejen to, jednotku hodlají spojit dokonce s manuální převodovkou, kterou přitom nenabízí již pomalu dvě dekády. Byť tedy taková verze nejspíš bude jen limitovanou edicí, firmě může dál otevřít oči.

„Pokud se chystáme přijít s čistě mechanickým vozem, dává smysl, aby měl i mechanickou převodovku s řadičkou. Plně to odpovídá našemu přístupu. Upřímně si tedy myslím, že jednoho dne s něčím takovým přijdeme,“ uvedl dále Danesin. Jeho slova pak můžeme brát pomalu za závazná, neboť Maserati bude nově daleko více spolupracovat s Alfou Romeo, přičemž její supersport se stejnou technikou již má být taktéž ve vývoji. Sdílení komponentů pochopitelně sníží náklady, což realizaci projektu ještě víc zametá cestu.

Christiano Fiorio, marketingový šéf Alfy Romeo, nicméně naznačil, že nástupce modelu 33 Stradale nebude nikterak uspěchán, neboť prioritu u značky nyní mají vozy určené masám. To ale dává smysl, neboť pro Maserati by mělo jít o klíčový model, který tato automobilka potřebuje co nejdříve. V případě druhé značky ale půjde spíše o třešinku na dortu, která bude zaměřena hlavně na potěchu sběratelů. Jako taková má tedy čas, který zjevně bude věnován hlavně designu.

Máme zde tedy vlastně hned dvojité potvrzení, že sazka na elektrické sporťáky byla velkou mýlkou, která vyústila ve spálení mnoha miliard v ničem. Jiný výsledek se ale nedal očekávat, neboť po těchto autech nikdo nevolal. Možná se pro jednou stačilo někoho zeptat - třeba těch, kteří si měli takové auto koupit. Ani tady to zjevně nikdo neudělal...

Italové chystají novinku, která se postaví nad stávající Maserati MC20. Používat sice bude rovněž šestiválec Nettuno, ovšem vyladěný na víc než 630 koní. A dojít má i na jeho spojení s manuálem. Foto: Maserati

Zdroj: Motor1, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.