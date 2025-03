Lidé možná ještě neztratili soudnost, největším propadákem BMW je jeho nejošklivější a nejabsurdnější model před 5 hodinami | Petr Miler

Naděje na návrat některých věcí do normálu pořád nevymřela. Nějakou chvíli to zvlášť v případě určitých značek vypadalo, že s čím větším nesmyslem přijdou, tím většího úspěchu se s ním dočkají. BMW a jeho XM to ale nepotvrzují.

Máme ve zvyku zlobit se na automobilky za to, co se také pokouší anebo už ani nepokouší prodávat, ale ruku na srdce, zlobit se dost často můžeme jen sami na sebe. Kdyby lidé určitá řešení či celé modely nekupovali, automobilky je nebudou nabízet. Takže o ně prostě stojí dost z nás na to, aby se je výrobcům vyplatilo ponechávat v prodeji.

Jistě, už skoro dvě dekády to není úplně univerzálně platné konstatování, neboť řadu dílčích rozhodnutí automobilek ovlivňují regulace, které je donutí nabízet i věci, které nikdo nechce. A v případě politicky tlačených elektromobilů už to neplatí vůbec, neboť k těm se naopak lidé soustavně marně obrací zády - vždycky jim znovu přistanou na talíř jako bumerang.

Pokud ale jde o vozy jinak srovnatelných koncepcí, je to nakonec pořád zákazník, kdo rozhodne o tom, co se bude prodávat a co ne. I do módy SUV, automatů, velkých displejů v kabině či svérázných designových řešení sice promlouvají také jiné faktory, dominantně jsou to ale pořád lidé kdo se stará o to, že podobné věci frčí. Stejně tak nabídka BMW je v prvé řadě „funkcí” toho, na co klientela pozitivně reaguje.

Samozřejmě, i Mnichov zkouší a chybuje, zejména jeho designové monstrozity v oblasti větších modelů, typicky SUV, ale byly po léta překvapivě úspěšné. Na jednu stranu jsme se tedy divili tomu, když automobilka před léty zařízla nástupce supersportovní M1 a místo ní dala zelenou SUV XM, ale brali jsme to nakonec jako něco, co tak asi má být.

Ostatně supersporty sice mohou být populární, ale nikdy se nebudou prodávat jako SUV, to vidíme i na odbytu Lamborghini nebo Bentley. A i když XM bylo opravdu ošklivé a opravdu technicky absurdní, neboť se svou hmotností a velikostí zabíjelo dynamický potenciál daný až skoro 750koňovvým pohonem, čekali jsme, že jej lidé budou kupovat stejně jako spoustu jiných nesmyslů, na které v Mnichové nalepili svá loga.

Ale nestalo se to.

Lidé možná ještě neztratili soudnost, neboť XM říkají jasné ne. Jak moc jasné? Opakovaně jsme psali o tom, že to je propadák, ani z takového slova se ale nedozvíte, o jak velké fiasko jde. Před sebou máme prodejní čísla samotného BMW za jednotlivé modelové řady XM je v nich na tom tak špatně, že je úplně nejhorší ze všech. Pouhých 7 813 prodaných aut za celý rok je tak málo, že se dokonce i zapomenutá a zatracovaná Z4 prodávala lépe (a o dost, 10 482 aut), dokonce i další propadák v podobě řady 8 se prodával lépe, i další podivnost jménem iX se prodávala lépe (38 365 aut), podobně otylá řada X7 se prodávala mnohem lépe (59 949 aut) a tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat.

Je navíc třeba dodat, že XM se dočkává ohromné prodejní podpory, viz nakonec i Naomi Campbell na fotkách jedné ze speciálních verzí okolo. XM je ale první na webu automobilky mezi auty divize M, BMW do něj nastrkalo i Cristiana Ronalda, šlo o jeden z mála vozů divize M, který bylo možně běžně potkat a půjčit si u dealerů... A nakonec XM dostala i obyčejnější a levnější verze, zejména pak docela tuctové hybridní provedení 50e, nic z toho ale nepomohlo - prodeje se lehce vzedmuly, ale jsou pořád u dna.

Je to vlastně hřejivé, neboť ukázat některým věcem záda je to jediné, co může automobilový svět napravit. Bez XM bude krásnější. A bez záplavy nevyžádaných, den za dnem násilně vnucovaných elektrických modelů, kvůli jejichž existenci jsou soustavně zanedbávány vozy žádaných koncepcí, ošklivější také nebude. Snad jednou.

