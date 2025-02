Lidmi milované Punto se mělo dočkat nástupce, šéf Fiatu ho zaříznul hned po nástupu. A ucuknout nechce před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Fiat v posledních dekádách nestvořil větší prodejní hit, přesto s ním sekl. Teď už víme, jak se to seběhlo. A co se dál může stát. Pro legendu svého druhu to znovu dobře nedopadá, sesterské modely mají budoucnost růžovější.

Fiat je přes veškeré své nezdary z posledních let značkou, která koncernu Stellantis generuje nejvyšší prodeje. Italská automobilka navíc nedávno začala prodávat novou generaci ikonického modelu Panda, tentokrát s dodatkem Grande, neboť auto se ještě víc než dosud blíží malému MPV či SUV. Jeho šance na úspěch jsou jistě nenulové, zvlášť když u toho nechybí relativně příznivé ceny, a tak by bychom se nedivili, kdyby prodeje značky letos vzrostly. Svou nejvyšší šanci na návrat na výsluní ale Fiat dál využít nehodlá - ani teď, ani v nejbližších letech.

Současný šéf italské automobilky Olivier Francois se totiž v rozhovoru s kolegy z Autocaru podělil o to, co Fiat čeká. V případě Pandy je vše růžové - nová, už čtvrtá iterace tohoto vozu se bude prodávat po boku té třetí až do roku 2030, což zásah auta jen umocní. A Fiat chce i poté pokračovat stejným směrem. Po zmíněném roce dorazí nástupce menší Pandy, který bude stejně jako nová Grande Panda ovlivněn 80. lety minulého století. „Když je uvidíte vedle sebe, přijde vám na mysl máma medvědice s malým medvídětem, což bude opravdu roztomilé,“ uvedl Francois.

O rok dřív než nová Panda se má objevit nový Fiat 500, který je po fiasku dosavadního provedení s elektrickým pohonem rovnou znovu spojován s tím spalovacím, což jen dokládá, jak moc se toho u koncernu Stellantis během chvíle změnilo. Když v roce 2020 debutovalo stávající provedení, mělo být k dispozici jen jako elektromobil. Jenže zájem o něj postupně klesal natolik, že Fiat musel nejen opakovaně zastavovat výrobu, ale dokonce zahájit vývoj spalovací alternativy, s jejímž příchodem sice při vývoji počítal jako se záchrannou brzdou, sahat po ní ale do poslední chvíle nechtěl.

Brzký přechod jen na elektrický pohon se tak v Itálii již evidentně neočekává, ostatně i zmíněná nová menší Panda má do příští dekády vstoupit se spalovacími motory. Právě to ale - aspoň v tuto chvíli - znovu zabíjí naději na návrat vůbec nejúspěšnějšího Fiatu jeho moderní éry. Tedy Punta, které jako jedno z mála aut dokázalo prodejně překonat i dekády téměř neporazitelný VW Golf. Jeho třetí a dosud poslední generace se začala prodávat již v roce 2005, v roce 2018 však automobilka výrobu ukončila bez nástupce.

Právě zaříznutí nové generace bylo jedním z prvních kroků, které Francois po nástupu k Fiatu v roce 2011 udělal. „Vypadalo v pohodě, ale nebylo super-ikonické,“ říká dnes s tím, že chtěl, aby „šlo o vůz, který bude moci být globálním“ a který „dosáhne na vysoká čísla“. Podle nás to byla fatální chyba, neboť auta jako Golf, Sandero nebo Corsa jsou pořád prodejními megahity. A Fiat dnes žádný takový vůz v nabídce nemá.

Možná i proto Francois návrat Punta nevylučuje, dodává však, že Fiat zatím na ničem takovém nepracuje. Pokud by pak vůz dostal zelenou, s největší pravděpodobností by byl „velmi uhlazený a sportovní, pročež by byl výrazně spojován s budoucností elektromobility“. S elektrickým pohonem by ale jistě neoslovil dostatečné publikum a spalovacím směrem se Francoisovi v jeho případě jít nechce. Toto téma uzavírá slovy, že je ochoten zareagovat na změny nálad na trhu, takže vyloučené není nic, v brzký návrat Punta ale v tuto chvíli nemá smysl věřit. Přijde nám to zvláštní, s Francoisem u vesla se ale situace asi nemá šanci změnit.

Fiat Punto třetí generace se prodávalo v letech 2005 až 2018. Prošlo několika facelifty, v podstatě ale zůstávalo věrné originálnímu pojetí. Italové nástupce zvažovali, nakonec ale nedorazil. A hned tak ani nedorazí, byť dveře úplně zavřené nemá. Foto: Fiat

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

