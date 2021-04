Lídr na poli elektrifikace aut jde proti proudu, rozmach elektromobility odložil o 5 let před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Nikdo na světě neprodal tolik aut s elektrifikovanými pohony, a tak lze předpokládat, že o nich ví více než jiní. Přesto v momentě, kdy se ostatní předhání s termíny, kdy budou jejich auta jen taková, Toyota dělá pravý opak.

Toyota je nesporný lídr na poli elektrifikace aut. Ostatně hybridní Prius první generace představila již v roce 1997, tedy v době, kdy VW Group pokládal základy své pozdější dieselové dominance a Elon Musk si ve svých 26 letech pohrával se svou softwarovou firmou Zip2. Japonská automobilka pochopitelně nezůstala u jediného modelu a své portfolio párující benzinové a elektrické jednotky pozvolna rozšiřovala. Dokonce na takovou úroveň, že z nabídky mohla téměř vypustit dieselové motory.

V roce 2017 nicméně Toyota oznámila, že hodlá zajít ještě dále. Šéf značky Akio Toyoda totiž prohlásil, že „do roku 2025 bude každý model v nabídce Lexusu a Toyoty elektrický, nebo bude mít elektrifikovanou variantu“. V tuto chvíli jsme tedy měli být vzdáleni jen 4 roky od chvíle, než si půjde libovolnou Toyotu nebo Lexus koupit s nějak elektrifikovaným pohonem aspoň v jedné verzi. Ale nestane se to.

Toyota začala být v mezičase k elektrické budoucnosti o dost skeptičtější, a tak aktuálně oznámila, že modely s čistě spalovacími motory budou v jejím portfoliu figurovat ještě o 5 let později. „Vždy jsme říkali, že naším cílem je snaha elektrifikovat naše modely do roku 2025,“ uvádí prodejní a marketingový šéf australského zastoupení automobilky Sean Hanley. „Dnes na sebe bereme nemalý závazek, že budeme mít - a je to opravdu agresivní cíl - elektrifikovanou celou nabídku do roku 2030, s výjimkou modelů GR,“ dodává.

Manažer Toyoty to podává jako „agresivní cíl” a reálně takový být může, v rovině marketingu ale agrese vypadá ještě trochu jinak. Toyota jednak hovoří o 9 let vzdálené budoucnosti a jedna o nějak elektrifikované verzi každého modelu, navíc krom sportovních GR. Jinými slovy to znamená, že v roce 2030 bude cíl splněn i tím, když Corolla stejně jako dnes vedle jednoho hybridu nabídne třeba sedm spalovacích pohonů.

Největší automobilka světa tak jde spíše moc proti proudu, než aby se zařadila do stále početnějšího davu. Kam až může zajít chůze opačným směrem, ukazují třeba Jaguar a Ford. Britové chtějí už v roce 2025 prodávat jen auta na elektřinu, Ford chce totéž v Evropě udělat o 5 let později. To jsou až bláhové, ne jen agresivní cíle.

Sean Hanley dodává, že důvodem odkladu jsou hlavně pick-upy, dodávky a velká SUV, u kterých si elektrifikace žádá mnohem delší vývoj. Kromě toho upřesňuje, že i sportovní modely GR nakonec mohou dostat hybridní či plně elektrický pohon, stejně jako ve výsledku není zcela mimo hru ani hybridní supersport. Toyota nicméně zatím ještě nerozhodla, kterým směrem se u této divize vydá - ve finále ale může klidně jíti cestou čistě spalovacích motorů užívajících syntetická paliva.

Začíná tak být evidentní, že spalovací motory ze světa hned tak nezmizí. Ořežít nakonec díky hybridizaci mohou i diesely, které Toyota evidentně zcela nezavrhla a zvažuje jejich použití právě u velkých pick-upů a SUV. Hanley totiž dále zmiňuje, že elektrifikovány „v určitou dobu definitivně budou i HiLux a Land Cruiser“. Právě u těchto modelů by přitom diesel-elektrické ústrojí dávalo smysl.

Zda se tak skutečně stane, není jisté. Hanley s určitostí tvrdí pouze tolik, že Toyota v roce 2030 počítá s nabídkou hybridů, plug-in hybridů, bateriových elektromobilů i aut s vodíkovým pohonem. Japonci tedy rozhodně nesází vše na jednu kartu, ale naopak hodlají zákazníkům dopřát, aby si mohli vybírat dle svých konkrétních potřeb. Takovému přístupu můžeme dát jedině palec nahoru.

Prius je symbolem hybridizace, stejně jako samotná Toyota. Přesto Japonci nyní své někdejší plány týkající se elektrifikace celého portfolia odkládají o 5 let. A ani to nemusí být konečná. Foto: Toyota

Zdroj: Car Advice

Petr Prokopec