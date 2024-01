Likvidace 20 tisíc elektromobilů z flotily Hertzu hýbe celým trhem. Dál devastuje jejich ceny i důvěru v ně před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Obrat, kterým asi nejznámější autopůjčovna světa za poslední rok prošla, má dalekosáhlé dopady. Pokud se právě ona likvidačním výprodejem raději vrací k asi 6 procentům elektrických aut ve své flotile místo 60, proč by v rukou obyčejných lidí měla taková auta - přinejmenším ekonomicky - fungovat líp?

Jako motýlí efekt je popisován jev, kdy zdánlivě nepodstatné dění způsobí řetěz událostí, které mají ve výsledku dalekosáhlé dopady. V poslední době svými křídly zatřepetala nejznámější autopůjčovna světa Hertz, když přiznala, že její snaha kráčet primárně elektrickou cestou není schůdná. Auta opatřená převážně logem Tesly jsou totiž značně poruchová, opravy případných nehod jsou drahé a lidé o ně mají jen malý zájem. S takovými vstupními parametry kolem nich v autopůjčovně velký byznys nepostavíte.

Nechme nyní stranou otázku, jak mohl kdy Hertz dojít k opačnému očekávání, na každý pád prozřel. Už loni tak akvizice nových elektromobilů zastavil a na cestě k víc jak 300tisícové elektrické flotile se zasekl na asi 55tisícové metě (oficiálně automobilka hovoří o 11 % místo 60 % z víc jak půl milionu všech vozů). Letos se pak rozhodl dokonce udělat krok zpět a hned 20 tisíc elektromobilů, převážně pak oněch Tesel, poslat k vodě a nahradit je znovu auty se spalovacím motorem.

To je hned několikanásobná rána přímo na solar bateriového pohonu. A přišla další - aby ojetiny z půjčovny byly dobře a rychle prodejné, zahájil Hertz rychlou likvidaci zásob a jen tři roky staré Modely 3, pravda s nájezdem okolo 160 tisíc km, začal prodávat i za ceny lehce přes 17 tisíc dolarů, tedy asi jen 386 tisíc Kč. Tyhle kousky obratem mizí, i nyní je ale u Hertzu možné tento vůz koupit za 21 tisíc dolarů (cca 477 tisíc Kč) a menším nájezdem, což je pořád lákavé. Vozy tohoto stáří se na trhu obvykle pohybují o 10 000 USD (asi 228 tisíc Kč) výš.

Tato sekvence událostí je pro budoucnost elektromobilů sama o sobě nemilá, zvlášť když Hertz není jediný (a dokonce ani první), koho něco takového napadlo. Celé své elektrické flotily od Tesly se zbavuje i Sixt, protože ale není takovým světovým fenoménem, nebyl jeho krok tak moc skloňován. Nyní se oba rozprodeje sešly a způsobují velké pnutí.

Jak uvádí i agentura Reuters, tyto události hýbou celým trhem s auty, neboť vrhají elektromobily do ještě horšího světla. Nelze je přehlédnout, a tak se lidé logicky začínají ptát: Pokud jsou elektromobily ekonomicky neudržitelné pro Hertz, proč by by měly být udržitelné pro mě?

„Sekundárním dopadem výprodeje Hertzu je zásah do vnímání této technologie,” říká k věci Karl Brauer, vrchní analytik iSeeCars. „Mainstreamoví zákazníků už tak váhají s koupí elektromobilu a tato zpráva jen podporuje jejich obavy,” uvádí dále Brauer s tím, že nejde jen o celkový obrázek. Hertz (a Sixt s ním) také výslovně připomíná, že elektrická auta jsou o mnoho poruchovější a provozně výrazně dražší. V obou případech byla přitom dříve prezentována v opačném světle.

Na nespolehlivost aut s bateriovým pohonem už dříve upozorňovaly rozličné studie, mj. rešerše respektovaného nezávislého magazínu Consumer Reports. Ta uvádí, že elektromobily vyrobené v posledních třech letech mají na kontě o 79 procent víc problémů než stejně stará spalovací auta. Tesly v majetku Hertzu a Sixtu potvrzují, že to není jen nějaká „účelovka a kampaň”, ale realita, se kterou se majitelé musí ekonomicky vypořádat. Hertz tahle habaďůra nepoloží, i kdyby měl odepsat pár miliard, ale který rodinný rozpočet si může dovolit utopit statisíce navíc v autě, které neslouží, jak mělo?

Likvidačním výprodejem se navíc vrství ještě jiný negativní efekt. Znovu Hertz si otevřeně stěžuje na vysoké náklady na elektromobily pramenící z rychlé ztráty hodnoty, tento efekt ale svým krokem znásobí hned dvakrát. Jednak trh zaplavuje levnými auty, což nutně stáhne dolů i zůstatkové hodnoty jiných elektrických vozů. Posílení výše zmíněné skepse ohledně jejich spolehlivosti a nákladů na opravy pak způsobí další váhání zájemců v bazarech nad jejich koupí a další pokles cen.

Akce Hertzu tak - jistě nechtěně - dál devastuje ceny elektromobilů i důvěru v ně jako takové. A když lidé uvidí, že ceny dál klesají, zájem o ně dál klesne a... Jede to dokola dál, skutečně motýlí křídla jako vyšitá. Ve výsledku ale nejde o nic, co by vzniklo z tohoto popudu. Nastalé události jen zrychlují vývoj, který vzhledem k poněkud násilnému vnucování této nedospělé technologie všem musel nastat. Něco takového způsobuje ekonomickou nerovnováhu se všemi jejími důsledky.

Za necelého půl milionu korun vám Hertz prodá nepříliš staré a nepříliš jeté Tesly. To vážně nezní jako špatná nabídka, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíte, co tyto vozy na trh dostalo - nezájem, poruchovost a drahé opravy. Na druhý pohled to tedy nejenže není moc dobrý kauf, sekundárně to pak mění obraz celého trhu. Foto: Hertz

Zdroje: Reuters, Consumer Reports

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.