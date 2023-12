Litevci začali prodávat své vlastní Porsche 911. Musíte si ho poskládat sami, ušetříte ale miliony před 57 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Rhino Racing, tiskové materiály

Bude nezbytné se trochu uskromnit, co se luxusu na palubě týče, musíte ale uznat, že na stroj dosud neznámé firmy z nepříliš automobilové země vypadá tohle auto zatraceně dobře. A místo šestiválce v Porsche s ním dostanete dokonce desetiválec.

Pořídit si sporťák dnes není zrovna levná záležitost, zvláště pokud má nést prestižní logo. Třeba nejlevnější Porsche 718 Cayman stojí 1 685 076 Kč, za spřízněný otevřený Boxster pak musíte dát ještě o pár desítek tisíc korun více. To je ale pořád juniorka s nepříliš přesvědčivou technikou i parametry, v případě kultovního modelu 911 potřebujete už na základní Carreru minimálně 3 239 291 Kč. Průměrný Čech by tak na zuffenhausenské kupé musel šetřit šest a půl roku. A to pochopitelně jen za situace, kdy by nic jiného neutratí ani haléř a vyhne se placení většiny daní.

K Porsche se nicméně můžete dostat i levnější cestou, přičemž dnes nemyslíme návštěvu autobazarů. Místo toho je zapotřebí směřovat své kroky k litevské společnosti Rhino Racing, která odhalila svůj nový model RR01. Ten jako Porsche vypadá, tedy alespoň zepředu. Značka uvádí, že inspiraci čerpala u vrcholných modelů Carrera GT a 918 Spyder, my jejich vliv příliš nevidíme. Spíše nám přijde, že Litevci předek obšlehli u zmiňované 911, což ale nakonec nemusí být na škodu.

Firma si totiž za svou kreaci účtuje pouhých 25 tisíc Eur (cca 609 tisíc Kč), tedy dokonce méně, než za kolik můžete pořídit základní Škodu Octavia. Nicméně ta k vám dorazí ve smontovaném stavu a s pohonnou jednotkou pod kapotou. Litevci v základu nenabízí ani jedno, místo hotového vozu vám zmíněná suma koupí pouze stavebnici, jejíž součástí je šasí, podvozek a karoserie. Ta je vyrobena ze sklolaminátu, přičemž počítá se vzhůru výklopnými dveřmi.

Pokud vám to nestačí, můžete přejít k balíčku za 27 500 Eur (cca 670 tisíc Kč), který je zjevně brán jako okruhový. Nechybí totiž 19palcová litá kola obutá do pneumatiky Toyo Proxes, šestipístkové brzdy AP Racing či šestibodové bezpečnostní pásy. Po hnacím ústrojí byste ovšem v doručené krabici znovu pátrali marně, za to musíte ještě připlatit. Do kapsy musíte sáhnout pro další skoro milion, motor včetně převodovky vychází na 37 500 Eur (asi 915 tisíc Kč). V takovou chvíli je ale možné počítat nikoli s plochým šestiválcem, nýbrž s 5,2litrovou atmosférickou jednotkou V10 původem z Audi R8.

Litevci uvádí, že jde o repasovaný agregát, který se dočkal zcela nových „vnitřností“. Produkovat by měl 487 koní, jenž míří pouze na zadní kola. O dynamice se firma nezmiňuje, s ohledem na předpokládanou muší hmotnost však vůz pojede jistě lépe než naprostá většina verzí oné 911. A dominovat by mohl pomalu na každém okruhu. Když uvážíme, že za kompletní auto dáte asi 1,5 milionu Kč, jste miliony pod srovnatelným Porsche. Jen poskládat si ho musíte sami a interiér auta více spartánský než luxusní.

Rhino Racing uvádí, že na složení vozu není třeba doktorát z raketových věd či mimořádné technické znalosti. Bez pořádné garáže si ale nejspíše neškrtnete. Pokud pak objednávku sepíšete dnes, šasí a podvozek můžete očekávat v červnu či červenci. V srpnu nebo září by pak měl dorazit zbytek včetně motoru. Zda se tak ovšem stane, za to neručíme.

Litevci spojují design inspirovaný modelem Porsche 911 s nízkou hmotností a repasovaným motorem V10. Za tuto kombinaci dáte jen 1,5 milionu korun, auto ovšem dostanete na díly. Foto: Rhino Racing, tiskové materiály

Zdroj: Rhino Racing

