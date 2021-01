Loni odhalené, levné čínské auto pro čtyři je obrovský hit, při jeho ceně není divu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Wuling

Na trh dorazilo teprve červnu, přesto se ještě loni stačilo stát nejprodávanějším autem svého druhu a zastínit vozy mnohem známějších značek. Stačilo, aby stálo asi polovinu nejlevnější Dacie.

Elektrickým autům je vytýkáno mnohé, tím hlavním ale zůstává cena. Ta je zkrátka příliš vysoká na to, co tato auta nabízí a jak je lze v současnosti používat. Zákazníci přitom soustavně naznačují, že pokud by nemuseli sahat do kapes tak hluboko, nevadil by jim ve výsledku ani nižší dojezd. Z elektromobilů by se mohla stát druhá auta do města a byť v České republice by tento model využití až tak dobře nefungoval, v bohatších zemích by většina lidí mohla mít druhé auto na delší cesty do odlehlejších míst, které by s elektřinou nepracovalo.

Čínský model automobilek SAIC, GM a Wuling výše zmíněné zadání plní do puntíku. Říká si jednoduše Hongguang Mini EV a měří 2 917 milimetrů na délku, díky čemuž jen lehce překonává Smart ForTwo. Je to tedy malé auto, oproti Smartu ale má delší rozvor (1 940 mm) a s 1 621 milimetry je citelně vyšší, proto také dokáže pobrat čtveřici cestujících.

Je nicméně třeba dodat, že jakmile jsou obsazena všechna sedadla čínského elektromobilu, je třeba zapomenout na převoz větších zavazadel. Přesto však Hongguang Mini EV zvládne pobrat i dětský kočárek, neboť po sklopení zadních sedadel je možné počítat se 740litrovým objemem. V té chvíli je ale již novinka pouze dvoumístná a při šířce 1 493 mm nebude ani prostoru pro ramena na rozdávání.

Palubní architektura je značně minimalistická, víceméně tu máme pouze jeden informační panel, a tím vše hasne. Stejně tak nelze očekávat ani žádné zázraky pod kapotou. Máme tu totiž elektromotor o výkonu 27 koní a baterie o kapacitě 13,82 kWh. Hongguang Mini EV se tedy dokáže rozjet maximálně na 100 km/h, díky čemuž může legálně na dálnice. Nižší tempo navíc pomohlo natáhnout dojezd na použitelných 200 km, alespoň podle norem.

Suma sumárum tak lze říci, že po motorické stránce není čínská novinka neohromí. Její krabicoidní vzhled pak asi každému nesedne, jde spíše o jedno z nejneatraktivnějších aut loňského roku. Jenže před skutečností, že tu máme elektromobil schopný převézt čtveřici lidí na vzdálenost 200 km, zkrátka musíme smeknout, zvláště když stojí tolik, kolik stojí.

Auto totiž vstoupilo v červnu 2020 do prodeje za cenu jen 28 800 yuanů, tedy v přepočtu za pouhých 95 tisíc korun - výrazně levněji než jakýkoliv benzinový či dieselový vůz, který je dnes v prodeji v Evropě, i Dacie jsou tu dva- a vícekrát dražší. A přestože se začal prodávat teprve v polovině roku, stal se loni nejprodávanějším elektrickým autem v Číně - sám překonal všechny Tesly, Volkswageny i vozy dalších známějších značek.

Rozjížděl se pomalu - v červnu Wuling hlásil jen 1 048 prodaných aut, v červenci už lepších 7 348 a v srpnu ještě zajímavějších 9 510. Pak se ale teprve věci daly do pohybu - září přineslo 14 495 prodejů, říjen 20 631, listopad 33 094 a prosinec dokonce 35 388. To je dohromady 121 464 vozů, na půlroční bilanci elektrického auta na jediném trhu obrovské číslo. Úspěch novinky je tak obdivuhodný, při jeho ceně se mu ale nakonec nelze divit.

Hongguang Mini EV přichází ověnčen velmi nízkou cenou, přestože jde o čtyřmístný elektromobil schopný nabídnout i velký kufr. Zájem o něj je opravdu velký - našel si za půl roku víc jak 120 tisíc zákazníků. Foto: Wuling

Zdroje: JATO Dynamics, Wuling

Petr Prokopec