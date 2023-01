Loňské prodeje Bentley naznačují, proč VW dokola mluví o brzkém konci popularity SUV před 11 hodinami | Petr Miler

SUV byla v posledních letech na koni stále víc, současně je ale jasné, že jejich móda nebude věčná, neboť žádná dřívější se věčnou nikdy nestala. Slova VW tedy nelze brát na lehkou váhu, soudě podle výsledků jím vlastněného Bentley jsou ale asi míněna trochu jinak.

Asi neodhalíme největší tajemství vesmíru, když vám řekneme, že SUV jsou dnes mezi zákazníky populárnější než jakýkoli jiný typ aut. Je to svým způsobem absurdní, a to nejen proto, že z čistě racionálního pohledu nepřináší téměř nic pozitivního - ve srovnání s kombíky obvykle nabízí stejný vnitřní prostor, dost často i horší komfort jízdy kvůli nutnosti krotit dopady vyššího těžiště, horší jízdní vlastnosti na silnici, často minimální terénní schopnosti navíc, k tomu obecně horší dynamiku, vyšší spotřebu, komplikovanější ovladatelnost, horší manévrovatelnost a v neposlední řadě vyšší cenu. Ne, že by se nenašlo nic pozitivního, je to ale zanedbatelné ve srovnání s vodopádem nevýhod.

Jejich obliba je ale zkrátka módní, emotivní záležitostí, ta nemusí dávat smysl. Možná vás opustila manželka s jiným mužem i přesto, že jste se o ni dekádu starali a nevíte o tom, že byste jí kdy provedli něco špatného - obliba určitých věcí či lidí prostě není daná jen vyšší sumou bodovaných vlastností v excelové tabulce. Na druhou stranu by ale člověk čekal, že něco tak povrchního nebude mít dlouhého trvání, a to zvlášť za situace, kdy by měl automobilový svět směřovat k minimalizaci spotřeby čehokoli spojeného s dopravou - něčemu takovému velká a těžká auta vyžadující více výkonu pro elementární pohyb jednoznačně nefandí. I proto si některé automobilky, nevyjímaje koncern VW, myslí, že móda SUV už musí skončit, ono se k tomu ale pořád neschyluje.

Ukazuje to i prodejní statistika jedné ze značek, které VW Group ovládá, britského Bentley. To se čerstvě pochlubilo loňskými prodejními výsledky, které jsou opět rekordní - automobilka prodala 15 174 vozů. To samo o sobě je pozoruhodné, zajímavější je ale složení jednotlivých modelů.

Jasně nejprodávanějším modelem značky totiž zůstává SUV Bentayga, které se v (alespoň podstatně) nezměněné podobě prodává už šest let, přesto dál frčí. Tento model představoval 42 procent loňského odbytu Bentley, což je nárůst o dva procentní body oproti roku 2021. Continental GT a GT Convertible byly druhými nejprodávanějšími modely a představovaly 30 procent prodejů. Sedan Flying Spur pak obstaral zbytek, přičemž výkonné varianty GT Speed tvořily 31 procent mixu těchto modelů.

Nejvíc aut firma prodala v USA, kde prodeje šly nahoru skoro o procento a tvořily 28 procent veškerého odbytu s 4 221 prodanými vozy. Na druhém místě se umístily Čína, Hongkong a Macao s 4 033 vozy (25 %), Evropa byla třetím regionem v pořadí s 19 procenty prodejů. Následuje Asie a Tichomoří s 1 651 auty (13 %) a Velká Británie s 1 328 vozy (10 %). Trhy Středního východu, Afriky a Indie představovaly jen 6 procent, jmenovitě 968 aut.

Vraťme se ale k SUV Bentayga, které znovu statistiky opanovalo. Jistě, není to zase tak přesvědčivé, zejména Continental GT se prodává až překvapivě dobře. Pravdou také je, že zájem o Bentaygu prochází výkyvy a v některých letech byl slabší, nyní je ale opět na vrcholu a Bentley očekává, že se ještě v průběhu této dekády stane jeho jediné SUV nejprodávanějším modelem historie.

A může se to stát velice snadno. Tento model přišel na svět v roce 2015 a přesto dnes tvoří přes 13 % všech kdy vyrobených aut značky v její 103leté historii. Do loňska tak platilo, že zatímco Bentley jako takovému trvalo 102 let, aby vyrobilo 200 tisíc aut, zabralo jen 5 let, aby prodalo 25 tisíc Bentayg. To je až bláznivé, uvážíme-li, kolik tohle auto stojí - spousta prodávaných specifikací přesahuje svou cenou 10 milionů Kč. Přesto je to takový prodejní hit. Výsledky naznačují, že VW o brzkém konci SUV mluví jen proto, že se tak pokouší mást konkurenty, aby tímto směrem dále neinvestovali. Bohužel, bohudík? To už posuďte sami.

Bentley Bentayga (na fotkách v prodloužené verzi EWB) minulý rok znovu jasně opanovalo prodejní statistiky automobilky. Pokud VW říká, že SUV brzy zajdou na úbytě, spíše jen mlží, mnoho tomu zatím nenasvědčuje. Foto: Bentley

