Losí test elektrického mini skončil fiaskem, nejlépe ukazuje, co dělá přidaná hmotnost

Zcela mimo vytyčený prostor se dostalo elektrické Mii v rychlosti, v níž některé jiné vozy celý test zvládají s naprostým nadhledem. Není divu, oproti benzinovému příbuznému nabralo přes 300 kilo.

Před několika týdny jsme vám ukazovali výsledky losího testu Škody Superb iV. Tedy plug-in hybridní verze, se kterou mladoboleslavská automobilka při vývoji příliš nepočítala. Projevilo se to právě během simulovaného úhybného manévru, kdy kila navíc v podobě přidaných baterií negativně ovlivnila ovladatelnost. Vůz se totiž mezi kužely nezvládl bezproblémově protáhnout ani při rychlosti 70 km/h, která byla výrazně nižší než u verze s ryze benzinovou jednotkou. Pro představu, 77 km/h se v tomto testu považuje za jakýsi standard a spousta aut zvládne test i ve více jak 80 km/h.

Nyní tu máme test Seatu Mii Electric z téhož zdroje, přičemž můžeme pomalu zopakovat totéž. Také malý španělský hatchback totiž dojel na výměnu hnacího ústrojí, kdy pod přední kapotu se namísto litrového tříválce nastěhovala elektrická jednotka doprovázená paketem lithium-iontových baterií o kapacitě 36,8 kWh. Ty sice vozu umožňují dojet i v reálném světě přes 200 km na jedno nabití, zároveň však zvedají hmotnost z cca 920 na 1 235 kilogramů.

Tento nárůst je vskutku extrémní, pročež ve výsledku není až tak překvapivé, že ani Seat není vzorem ovladatelnosti. Elektrické Mii se totiž bez ztráty květinky protáhne mezi kužely jen při rychlosti 70 km/h, jakékoliv další navyšování tempa však již vede ke kolizím. Vůz přitom užívá standardní velikost obutí, pneumatikami o rozměru 185/50 R16 byly totiž v továrně osazovány také benzinové varianty. Na druhou stranu typ Continental EcoContact 5 není příliš chválen.

Dá se tedy předpokládat, že s jiným obutím by Seat dosáhl lepších výsledků, nicméně na druhou stranu zde stále bude opravdu výrazné navýšení hmotnosti. S tím je spojena také elektrická Škoda Citigo, která rovněž v závěru svého životního cyklu vyměnila spalovací ústrojí za alternativní pohon a představuje prakticky to samé auto v jiném balení. Za mnohem vyšší cenu tak dnes nabízí výrazně zhoršené jízdní vlastnosti a ovladatelnost.

Lze samozřejmě namítnou, že Citigo, stejně jako Mii či VW up! jsou vozy určené primárně do města, dobré jízdní vlastnosti ale potřebujete všude a do krizové situace se můžete snadno dostat i na pražské magistrále. Nemluvě o tom, že v úzkých uličkách mohou kvality takových aut vyniknout, neboť díky kompaktním rozměrům se mohou snadno a poměrně rychle protáhnout i místy, kde majitele větších aut čekají složité manévry. Od elektrických variant něco takového zjevně nelze očekávat, hlavně s návratem k původní trajektorii mají očividně velké problémy kvůli vysoké setrvačnosti.

