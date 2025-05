Lotus místo konce spalovacích aut přijde s novým osmiválcovým sporťákem, tomu se říká obrat před 6 hodinami | Petr Prokopec

Rozejděte se, tady není nic k vidění. A už vůbec se nesmějte. Však tady jen někdo během pár let otočil o 180 stupňů a z původního symbolu konce spalovací éry slavné britské značky udělá symbol její spalovací budoucnosti.

Lotus Emira měl být posledním spalovacím vozem britské automobilky. Ta navíc předpokládala, že ještě před koncem životního cyklu přistoupí k downsizingu a 3,5litrový šestiválec od Toyoty pošle přes palubu. Kupé by tak bylo k dispozici už jen s dvoulitrovým čtyřválcem od německého AMG, tedy od Mercedesu. Po stránce výkonové by to vadit nemuselo, neboť obě jednotky mají na kontě identických 406 koní. Ovšem zatímco čtyřválec je doplněn pouze osmistupňovým automatem, s šestiválcem je pro změnu spárován šestistupňový manuál.

Verze V6 je nicméně nadmíru oblíbená ve Státech, a protože v zámoří Lotus prakticky nic jiného ani neprodává, Britové by se eliminací šestiválcového motoru střelili do vlastní nohy. Nakonec k tomu ale i tak budou muset přistoupit, neboť kompresorem přeplňovaný agregát není kompatibilní s nadcházející evropskou emisní normou Euro 7. Jako takový by tedy sice do USA zamířit mohl, ovšem značka by musela vyrábět šestiválcovou verzi pouze pro jeden trh. A něco takového se jí při její velikosti nevyplatí.

Jakkoli se ale na první pohled zdá, že vše do sebe zapadá a Britové tak budou moci přistoupit k realizaci svých předchozích plánů, realita je trochu jiná. Zájem o jejich elektromobily totiž není ani zdaleka takový, jak si jej čínští majitelé Lotusu vysnili. Pokud by navíc dále mohli spoléhat pouze na čtyřválcovou Emiru, mohla by značka být zakrátko na prodej či rovnou na odpis. A proto se chystá krok, který asi každému vezme dech - Britové totiž onen šestiválec hodlají nahradit osmiválcem, jak zjistil tamní Autocar.

Jinými slovy místo zeštíhlení nabídky a konce spalovacích aut nás čeká pohyb opačným směrem do spalovací budoucnosti. Tento krok navíc z vozu může udělat slušný bestseller, však motorem V8 nebyl vybaven žádný Lotus od roku 2004, kdy skončil Esprit. Agregát by navíc Emiru pozdvihl do vyšších sfér, neboť by na zadní kola posílal daleko vyšší výkon než čtyřválec či V6. Jsou tu ovšem dva problémy, které musí značka vyřešit, přičemž tím zásadnějším je, od koho bude takový agregát odebírat.

Šéf evropské divize automobilky Matt Windle k tomu Autocaru sdělil pár slov, kterými rozdmýchal nemalé spekulace. Dle něj totiž Lotus „má jisté možnosti u současných dodavatelů motorů“. To znamená, že Britové by mohli zkoušet štěstí buď u Toyoty, nebo u AMG. Německá značka přitom s ohledem na dodávky čtyřválců zjevně má navrch, mimo jiné i proto, že jedné britské automobilce motory V8 už dodává, Astonu Martin.

A protože osmiválec AMG disponuje úzkým rozevřením válců, měl by do útrob Emiry snadno zapadnout. Lotus by ale v tu chvíli nejspíše musel začít řešit onen druhý problém, a sice odpovídající převodovku. Němci totiž své vlastní vozy již s manuálem nenabízí, Vantage od Astonu Martin pak sice ručním řazením krátce disponoval, to ale bylo kritizováno. Lotus by tedy nejspíše musel odpovídající skříň vyvinout.

I kdyby nicméně nakonec dorazil osmiválec jen v doprovodu automatu, stále tu máme neskutečný obrat. Dřívější absurdní plány ale momentálně mění téměř všichni výrobci, kteří nejdou hlavou proti zdi. Je to jen logické - snaha o elektrifikaci nevzešla z hlav zákazníků, kteří ji z většiny neberou. A bez nich to opravdu nepůjde.

Emira je v současné době k mání se šestiválcem a čtyřválcem, přičemž oba produkují shodných 406 koní. První zmíněný pak sice kvůli emisím skončí, nahradit jej ovšem má osmiválec. To by místo zamýšleného úplného konce tohoto auta byl opravdu pořádný obrat. Foto: Lotus

