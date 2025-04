Lotus po sázce na špatného koně dál upadá. Musí znovu propouštět, obchodní válka mu zasazuje další rány včera | Petr Prokopec

Lotus ztratil směr a ani loňské přehození výhybky situaci nezachránilo. Krátkodobě mu změna zaměření vzhledem k rozšíření záběru přinesla prodejní vzepětí, nyní ale zažívá pravý opak. A se čtvrtinou odbytu v USA může za současného situace vyhlížet jen další komplikace.

Po celou svou předvolební kampaň Donald Trump mluvil o zvyšování cel zejména v souvislosti s Evropou a Čínou, neboť oba regiony import zboží z USA omezují (zdaleka nejen cly) víc, než tomu dlouhodobě bylo opačným směrem. Znovuzvolený americký prezident se tak po nástupu do úřadu svým způsobem pokouší jen vyrovnat hru. Protože ale vzápětí přišel s některými odklady, mnozí jeho taktiku berou pouze za vyjednávací. Tak tomu nejspíše i bude, je ale třeba dodat, že zejména bruselské soukolí je velmi pomalé a stále si neuvědomuje, že rychlým řešením je jen odstranění maxima existujících omezení.

Spíš než co jiného nás tedy nyní čekají měsíců nejistoty, kdy jeden den cla budou platit, druhý nebudou, třetí dojde na jejich zvýšení z jedné strany, čtvrtý na reciprocitu té druhé, a tak to bude pořád dokola. Pokud se zaměřujete na rychloobrátkové zboží, můžete na situaci i vydělat, zvlášť pokud jej někam dovezete zrovna ve chvíli, kdy cla neplatí. Automobilová branže je ale komplikovaná a s řadou aut takto zacházet nejde. Obzvlášť to platí v případě malosériových výrobců, kde je naprostá většina produkce navázána na konkrétní objednávky.

Britský Lotus rozhodně nepatří mezi značky, které by produkovaly tisíce vozů na sklad. Proto ostatně už na počátku dubna zastavil všechny dodávek do USA. Tento stav platí i dnes, což je pro automobilku po dřívější sázce na špatného koně velmi palčivé. Její modely Emeya a Eletre se totiž vyrábí v Číně, k níž USA vystupují nejpříkřeji. Snaha dovážet a prodávat v Americe auta této provenience by tak byla naprosto nesmyslná. Tím nám ale zbývají pouze sporťáky Emira a Evija, kdy u druhého se počítá pouze s výrobou 130 exemplářů.

De facto tedy Britové do USA dodávají pouze jeden vůz, a sice kupé Emira, které dle někdejších prohlášení značky mělo být její spalovací derniérou, což už dnes pochopitelně neplatí. Vůz byl odhalen v roce 2021, kdy byly zároveň i oznámeny ceny jak pro Velkou Británii, tak Evropu a Ameriku. Kvůli řadě zpoždění daných mimo jiné i koronavirem se ovšem Emira dostala do Států až pár měsíců před loňskou silvestrovskou půlnocí. Lotus tak vlastně předal pouze pár exemplářů, než kvůli clům dodávky do zámoří zastavil.

Sportovní vozy, za které je zodpovědná britská odnož značky, přitom loni tvořily zhruba polovinu všech prodejů, přičemž Amerika jako taková se pro změnu starala o čtvrtinu odbytu. Když tato data dáme dohromady, je evidentní, že pozastavení dodávek na tento trh je pro Lotus problém jako hrom. Není proto tak překvapivé, že Lotus neváhá s propuštěním dalších 270 lidí, jak informuje BBC. Důvodem je v prvé řadě předchozí sázka na špatného koně, obchodní válka ale už nyní automobilce zasazuje další rány. Propuštěnými budou zaměstnanci britské pobočky, kteří vyrábí resp. dnes spíš paběrkují s Emirou.

Divize Lotus Tech, pod kterou spadají právě elektrický sedan a SUV, se výpovědi netýkají, neboť Říše středu by se letos měla starat až o 30 procent všech registrací značky, zatímco loni se jednalo o zhruba 25 procent. Takové byly ovšem plány ještě před zavedením cel, kdy se počítalo s růstem prodejů z loňských 12 065 aut na 14 500 vozů. Nyní jde předpokládaný odbyt dolů a relativní důležitost Číny nahoru.

Emira měla být posledním spalovacím vozem značky, to už dnes neplatí. Dodávky do USA však stojí kvůli clům a s jinými modely se Lotusu ani jinde nedaří zdaleka tolik, jak doufal. I proto propouští, 270 lidí je v jeho případě opravdu hodně lidí. Foto: Lotus

