Lotus se v krizi pokouší vzpomenout na to, čím byl. Představil nové lehké kupé, nejrychlejší čtyřválcové auto světa
Petr ProkopecTradiční britský výrobce lehkých sporťáčků v posledních letech sešel na scestí jako málokdo jiný, když zkusil ohromit svět těžkými crossovery. Nevedlo to k úspěchu a Lotus je dnes těžce nemocný. Nová Emira 420 Sport ale působí jako ta správná medicína.
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Proti snahám automobilek rozšiřovat svá portfolia a zkoušet oslovit novou klientelu pochopitelně nic nemáme. Koneckonců jde o krok, který je byznysu běžný a přirozený. Je ale zapotřebí, abyste k takové expanzi přistupovali citlivě, protože se jinak může stát, že z nových klientů neoslovíte nikoho a svými snahami o rozšíření zásahu jen ztratíte část klientů, jejichž loajalitu jste po léta složitě budovali. Pokud jste tedy značka známá po několik dekád svými lehkými benzinovými sporťáky, pak těžké elektrické SUV může velmi snadno poškodit vaši reputaci natolik, že si k vám nikdo nepřijde koupit už ani to spalovací auto.
Právě Lotus je automobilkou, která je s nízkou hmotností spojena více než kdokoli jiný. Její zakladatel Colin Chapman totiž zastával názor, že pokud navýšíte výkon, zrychlíte pouze na rovinkách. Jakmile se vám ovšem povede zredukovat počet kil na minimum, pak je takové auto rychlé naprosto všude, tedy i v zatáčkách. Lotus se i proto dané formule držel dlouho po jeho smrti, ostatně pouhých 866 kg vážící Elise byl na prodej ještě v roce 2021.
V té době ovšem značka již čtyři léta patřila čínskému Geely, které zavelelo ke změnám, jež byly od počátku odsouzené k neúspěchu. Místo oněch lehkých sporťáků se totiž Lotus měl stát výrobcem těžkých elektrických SUV. Není tak divu, že se loni začalo mluvit dokonce o bankrotu. Číňané jsou ale naštěstí poměrně rychlí a flexibilní, pročež se rozhodli, že hrobníkovi utečou z lopaty. Vyrukovali tak s plánem Focus 2030, který jen s bateriovým pohonem nepočítá.
Nově naopak má větší prostor dostat spalovací technika, byť doplněná o jistou míru elektrifikace. V roce 2028 by tak měl dorazit zcela nový supersport, který se aktuálně skrývá pod interním označením Type 135. Zaujmout by přitom měl především hybridním osmiválcem a výkonem přes 1 000 koní. Je pak sice jasné, že vyloženě lehké tohle auto opravdu nebude, na druhou stranu však tak vysoko jako 2 550 kilo vážící elektrická Emeya nezamíří.
Z pohledu hmotnostního ovšem daleko zajímavěji vypadá aktuální novinka. Lotus totiž představil kupé Emira ve verzi 420 Sport, u které číslovka v názvu odpovídá výkonu. Pod kapotou se nicméně již nenachází 3,5litrový šestiválec od Toyoty, místo toho značka spoléhá na dvoulitrový čtyřválec z produkce AMG. I v tomto ohledu se ale máme těšit na budoucnost, neboť velmi brzy má nabídku rozšířit nový třílitrový V6 od Horse Powertrain.
Zatím je ale zkrátka třeba počítat s dvoulitrem, jehož 420 koní a 480 Nm přenáší na zadní kola osmistupňový automat. Absence manuálu puristy nejspíše trochu zamrzí, spravit náladu jim ale může jízdní dynamika. Novinka totiž stovku zvládá za 3,9 sekundy a maximálně se rozjede na 300 km/h. Máme tu tedy nejrychlejší čtyřválcový sporťák na světě, přičemž Lotus u něj přistoupil rovněž k vizuálním úpravám. A dokonce také k dietě.
Emira 420 Sport totiž disponuje výraznějším čelním splitterem, roztaženými bočními prahy či třeba speciálním zadním panelem nahrazujícím standardní sklo. Přítlak díky tomu narostl o 25 kilo, aniž by přitom došlo na navýšení vztlaku. Mimo to si klientela může připlatit za paket Lightweight Handling Pack, který hmotnost redukuje o stejných 25 kg, a to díky lithium-iontové baterii, titanovému výfuku či tlumičům Multimatic.
Za návrat do starých dobrých časů ovšem klientela bude muset řádně zaplatit, hlavně pak na této straně Atlantiku. Zatímco totiž ve Velké Británii se startuje na 105 900 librách (cca 3 miliony Kč), tedy na úrovni základního Porsche 911 Carrera, Američané musí z kapsy vytáhnout 122 900 dolarů (2,55 milionu Kč), což je podstatně míň než v případě německého kupé. Kromě odlehčeného paketu je na všech trzích za příplatek k dispozici i odnímatelný střešní panel.
Emira 420 Sport je nejvýkonnější a nejlehčí verze britského sporťáku. Z toho důvodu ale pochopitelně není ani levná. Foto: Lotus Cars
Zdroj: Lotus Cars
