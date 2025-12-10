Lotus skutečně nainstaloval spalovací motor do svého dosud jen elektrického modelu, unikla veškerá data
Petr ProkopecRychlost, s jakou se mění situace na tomto poli, je dechberoucí. Padají závazky „jediné možné” budoucnosti, minulostí se stávají i slova o „jediném možném” konstrukčním řešení toho či onoho modelu. Původně jen elektrický Lotus Eletre nebude výjimkou.
dnes | Petr Prokopec
Rychlost, s jakou se mění situace na tomto poli, je dechberoucí. Padají závazky „jediné možné” budoucnosti, minulostí se stávají i slova o „jediném možném” konstrukčním řešení toho či onoho modelu. Původně jen elektrický Lotus Eletre nebude výjimkou.
Věřte nebo ne, ale i Lotus - ze všech automobilek zrovna Lotus - chtěl co nejdřív nabízet jen elektrická auta. Byla by to utopická vize k jakémukoli termínu, britská automobilka si ale za mezní okamžik vybrala už rok 2028. To znamená, že by firma už za 2 roky a 22 dnů neprodávala nic jiného, větší absurditu si šlo svého času těžko představit.
Není tedy nakonec divu, že čínské vedení britské značky v mezičase rychle pochopilo, že kdyby by na těchto plánech trvalo, se slavnou automobilkou budu brzy amen. Proto ostatně už loni začalo naznačovat, že nevsadí vše na jedinou kartu, ale vrátí se ke spalovacím motorům. Nedávno pak bylo potvrzeno, že první vlaštovkou bude nová verze dosud pouze bateriového SUV Eletre, jejíž oficiální premiéra proběhne zřejmě v lednu.
Na první informace a fotky ovšem tak dlouho čekat nemusíme, data i fotky Eletre se spalovacím motorem totiž unikly přes registrační databázi čínského ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT). O příliš veselé čtení ale ve finále nejde, oproti ryzímu elektromobilu totiž jen přeběhneme z deště pod děravý okap. Novinka zvaná For Me (pikantní jméno, že? Ta elektrická by se mohla jmenovat „Ford The Government”...) totiž sice ustoupí od lithium-polymerových baterií o kapacitě 112 kWh, ty ovšem nahradí akumulátory typu NMC s kapacitou 70 kWh.
Hybridní Eletre si ponechá oba elektromotory, ty ovšem nově doplní přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 283 koní. Celkově pak soustava má nabídnout 965 kobyl, tedy dokonce víc než vrcholná elektrická varianta (905 k). Ve srovnání s ní ale bude provedení For Me o poznání tučnější, nabrat totiž mělo dalších 450 kilogramů. To znamená, že jeho pohotovostní hmotnost překoná metu 3 tun, což je vážně šílené.
Ve světle tohoto údaje se lze udávaným hodnotám o spotřebě rovnou vysmát. Při využití nereálné metodiky CLTC totiž Lotus vypočítal, že Eletre For Me si v plug-in hybridním režimu řekne jen o 0,06 až 0,07 litru paliva na sto kilometrů. Dáno je to samozřejmě tím, že většinou má jezdit stejně na baterie (zvládnout má až 355 km čistě na elektřinu) a spotřeba elektřiny je nic, že? Jakmile se pak jeho baterie vybijí, měla by spotřeba dvoulitru činit 6 až 6,1 l/100 km, přičemž motor neslouží jen jako generátor elektřiny, umí také pohánět kola, což má být - podle Lotusu - zejména při dálničních rychlostech efektivnější než pohon elektřinou.
S elektrickou verzí tu hybridní spojuje délka 5 103 milimetrů, v případě výšky ovšem Eletre For Me lehce narostl z 1 630 na 1 636 mm. I malé dítě tedy dokáže odhadnout, že reálná spotřeba takového monstra bude opravdu enormní. A pokud taková ratolest bude fanouškem Colina Chapmana, zakladatele Lotusu, pak bude oprávněně požadovat odstranění loga z kapoty, neboť třítunová hmotnost je pro Brity urážkou - je to tak třikrát víc, než by bylo u pravověrného Lotusu zdrávo...
Krom jiné výšky a znaku „For Me“ na zádi se přitom hybridní verze od té spalovací vizuálně neliší. Jsme tedy zvědavi, jak na novinku zareagují zákazníci. Ti totiž letos na Lotus příliš zvědaví nejsou, od ledna do září totiž značka celosvětově prodala jen 4 612 nových aut, tedy o 40 procent méně než loni ve stejném období.
Proto Lotus nově na spalovací techniku sází ve velkém, v brzkém sledu má totiž dorazit podobně koncipovaný sedan Emeya, po němž bude následovat zcela nové SUV. Eletre For Me se pak v Číně začne prodávat příští rok na jaře, zatímco do Evropy by měl dorazit někdy v létě a do USA na podzim. Jestli to ale bude stačit na spásu, je zatím ve hvězdách. Vše závisí i na ceně, která ale stejně jako hmotnost nebude malá.
Plug-in hybridní Eletre For Me se kromě znaku na zádi od svého čistě elektrického příbuzného prakticky neliší. Tedy dokud si nestoupne na váhu, kterou nejspíš strhne. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Zdroj: MIIT, Lotus
