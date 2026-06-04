Lotus udělal tlustou čáru za svým přechodem na elektromobily. Klíčovému modelu dal dodatečně spalovací motor, pohání i kola
Petr ProkopecJe to malý krůček pro firmu, ale velký krok pro celý obor, chce se nám říci. S každou další firmou, která uzná, že přechod jen na elektrická auta během pár let je utopií, roste naděje, že nahého císaře přestanou velebit i zbývající slepí pochlebovači.
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Lotus udělal tlustou čáru za svým přechodem na elektromobily. Klíčovému modelu dal dodatečně spalovací motor, pohání i kola
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to malý krůček pro firmu, ale velký krok pro celý obor, chce se nám říci. S každou další firmou, která uzná, že přechod jen na elektrická auta během pár let je utopií, roste naděje, že nahého císaře přestanou velebit i zbývající slepí pochlebovači.
Touha britské automobilky Lotus přejít ve velmi krátké době od lehkých benzinových sporťáků k těžkým elektrickým monstrům byla od počátku odsouzena k neúspěchu. Kýbl s bujícími problémy pak začal přetékat v loňském roce, kdy Američané zavedli ještě vyšší cla na dovoz čínských aut s elektrickým pohonem, novými cly zatížili i vozy vyrobené na starém kontinentu a přestali federálně subvencovat cokoli elektrického. Lotus tím přišel o téměř celý svůj klíčový trh, a tak musel ideologii pověsit na hřebík a začít uvažovat znovu pragmatičtěji.
Výsledkem jejich snah je krok zpátky od elektrického pohonu ke spalovacímu, přičemž jako první se nové techniky dočkalo SUV Eletre. Lotus pod jeho kapotu napěchoval přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, kterému k ruce zůstává i elektrický pohon. Spalovací motor nicméně neslouží je jako mobilní elektrárna pro generátor o výkonu 150 kW, zapojit se umí i do samotného pohonu. K dispozici pak má 52litrovou nádrž, se kterou je spojen paket baterií o kapacitě 70 kWh. V případě čistě elektrické varianty lze přitom počítat se 107 kWh, které mají vystačit na 600 km dojezdu.
Hybridní provedení oproti tomu oficiálně počítá s dvojnásobkem, což je údaj vycucaný z laboratorního palce. Lotus totiž uvádí, že čistě elektrický dojezd činí 350 km. Zbývajících 850 km by tedy Eletre X měl zvládnout na oněch 52 litrů benzinu, což by asi nebyl problém, pokud by šlo o lehký sporťák odpovídající firemním tradicím. Jenže hybrid vůči elektromobilu mnoho kil neshodil, jeho hmotnost se pohybuje mezi 2 575 a 2 625 kily oproti 2 545 až 2 690 kg pouze elektrického provedení.
S příchodem spalovacího motoru navíc došlo k menší změně výšky, která narostla z 1 630 na 1 636 milimetrů. Délka 5 103 milimetrů pak zůstává nezměněna, podobně jako dvoumetrová šířka. Eletre X je tedy pořádný kus auta, u kterého skutečně nelze ani za mák počítat s tím, že spotřeba se bude pohybovat okolo 0,06 l/100 km s nabitými bateriemi a mezi 5,98 a 6,1 litry v případě zcela prázdného paketu. U něj má přitom na zvýšení kapacity z 20 na 80 procent za 9 minut, pokud využijete stojan disponující výkonem 350 kW.
Lotus v Evropě nabídne dvě verze H550 a H1000, kdy první počítá s 550 koňmi, zatímco u druhé byl výkon zvýšen na 952 kobyl. Točivý moment 935 Nm je ovšem shodný pro obě varianty. Ta slabší pak má stovku zvládat za 4,9 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 210 km/h, kdežto u silnějšího provedení se akcelerace odehraje za 3,3 sekundy a maximum bylo zvýšeno na 230 km/h. Pokud ovšem majitelé pojedou tímto tempem, víc než 500 kilometrů na jeden zátah asi nezvládnou. Ale s benzinovou nádrží v útrobách to rázem není téma.
Na úspěch nových variant jsme v každém případě zvědavi, a to už proto, že levné opravdu nejsou. Eletre X H550 je totiž k dispozici od 96 990 Eur (cca 2,35 milionu Kč), zatímco za H1000 již musíte vyskládat na stůl 119 990 Eur (2,9 milionu Kč). Jde o německé ceny údajně bez DPH, ale to pro naši představu postačí. Dodávky vozu odstartují ve čtvrtém letošním kvartálu.
Automobilka cítila potřebu nám spalovací motor vpředu ukázat i na průřezech celým autem. Foto: Lotus
Verze Eletre X bude k mání ve dvou výkonnostních provedeních, jejich udávaný dojezd až 1 200 km je však společný. Asi nebude dvakrát reálný, ale to je v případě více či méně spalovacího provedení fuk, dojezd u spalovacích vozů není velké téma. Foto: Lotus
Zdroj: Lotus
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