Luxusně pojatý soupeř Škod Octavia i Superb za 290 tisíc Kč už je k mání v Evropě, dorazit může i k nám

Jeho výrobce je činný i na českém trhu, zatím tu ale potichu nabízí jen trojici SUV. Může se to změnit, mimo Čínu totiž vyrazilo auto od Dongfengu, které svou velikostí zapadá mezi Octavii a Superb, doma je ale k mání daleko levněji než základní Fabia.

Dongfeng je třetí největší čínskou automobilkou. Zejména Evropa by z něj přitom měla mít oprávněný strach, neboť činný je již v řadě zemí. Česko není výjimkou, jakkoli stávající nabídka je prozatím skromná - sáhnout lze jen po třech SUV. Ať se nicméně rozhodnete pro Fengon 5, Glory 580 či Seres 3, pokaždé dostanete na skladové vozy slevu, která vás pošle do kolen. V prvním případě se totiž jedná o 4 658 milimetrů dlouhý model, který je k mání od 599 000 Kč. Druhé SUV je pak stejně dlouhé, místo pěti sedadel však disponuje sedmi a stojí jen 499 tisíc korun.

Dosavadní prodeje u nás zatím nejsou nic moc, navíc se o ně starají výlučně oba výše zmíněné benzinové vozy. Elektrické SUV za 859 000 Kč zatím zůstává na ocet. Tuzemské zastoupení zřejmě bude muset poněkud investovat do propagace, neboť o přítomnosti Dongfengu, který se navíc na mezinárodních trzích skrývá za označením DFSK, jen málokdo ví. I když Číňané v tomto ohledu uvažují spíše v dlouhodobém horizontu.

Relativně pomalejší rozjezd má značka také v Rusku, a to přesto, že odchod hlavně evropských automobilek zametl Číňanům cestu. Jak se nicméně zdá, Dongfeng aktuálně i tam začíná šlapat na pedál úplně vpravo. Do prodeje totiž posílá luxusní sedan s názvem Shine Max. Ten ve své domovině automobilka nabízí již od roku 2019, ovšem pod názvem Aeolus Yixuan. Původně čistě benzinové provedení přitom postupně doplnil nejen elektromobil, ale hlavně sportovní varianta Mach, která dostala do vínku přeplňovaný 1,5litrový motor naladěný na 197 koní.

Tato pohonná jednotka si bezesporu zaslouží pár slov, hlavně díky své termální účinnosti 41,7 procenta. Pokud je navíc doplněna mild-hybridním systémem a sedmistupňovým automatem jakožto jedinou volbou, měla by si říci o pouhých 4,3 litru paliva na sto kilometrů. Zároveň zvládá 4 797 milimetrů dlouhý, 1 870 mm široký a 1 475 mm vysoký sedan rozpohybovat na stovku pod 6 sekund. Za to vůz dále vděčí také působivé aerodynamice, neboť koeficient větrného odporu se povedlo zredukovat na Cd 0,27.

Do Ruska přitom tento motor dorazí v lehce skromnější verzi kvůli možnosti spalování benzinu s nižším oktanovým číslem. I tak nicméně zamíří na přední nápravu 190 koní. Doprovází je pak opravdu našlapaná výbava, která zahrnuje naprosto vše od multimédií s 10,25palcovou obrazovkou a 11 reproduktory přes automatickou klimatizaci a polokožené čalounění až po prakticky všechny elektronické berličky, na které si vzpomenete. Cena 2 990 000 rublů má do lidové daleko, ale ruské ceny už přes rok nejsou vypovídající a z verzí je nabízena jen ta nejlepší možná.

Kam auto míří cenově, lépe napoví čínský ceník, kde je auto k Shine Max alias Aeolus Yixuan k dispozici od 93 900 do 125 900 CNY. To je něco mezi 290 a 390 tisíci Kč, pohádkové ceny na vybavené auto se zmíněnou jedna-pětkou, které velikostně zapadá skoro přesně mezi Škody Octavia a Superb. Jsme tedy zvědavi, jak moc v Evropě uspěje, pokud by ale ceny udržel na uzdě, skoro nemůže nebodovat. A Dongfeng obecně není radno podceňovat, je to velká firma, které patří i nějakých procent Stellantisu. I o tom málokdo ví.

Aeolus Yixuan dorazil do Evropy jako Dongfeng Shine Max. K mání bude prozatím v jediné konfiguraci, a to ve vrcholné výbavě a s 1,5litrovým motorem produkujícím 190 koní. Automobilka je činná i v Česku a vůz by mohla nabídnout také zde. Foto: Dongfeng

