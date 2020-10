Luxusně vyhlížející dům na kolech i s garáží nemusí být předražené monstrum před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Concorde

Není to žádný dostupný prcek, to zdaleka ne. Na p, oměry takto schopných obytných aut ale není tak velký a na pořízení vám bude stačit méně než 10 milionů. Do garáže se vejdou auta jako Mini.

Jak moc se svět letos změnil, je nejlépe patrné v posledních týdnech. I když lidé mohou po první vlně koronavirové pandemie cestovat i do zahraničí, třebaže s omezeními, nedělá to skoro nikdo. Stačí se dnes projít centrem Prahy, které normálně praská ve švech pod náporem turistů skoro celý rok a aktuálně připomíná spíš město duchů. To ale neznamená, že by lidé nikam necestovali, jen stále častěji spoléhají na individuální dopravu a objevují krásy svých vlastních zemí.

Může to znít nudně, pokud jim ale dělá společnost tento přepracovaný Mercedes Atego, dost možná ani nových pořádků nelitují. Vůz totiž prošel přestavbou společnosti Concorde, která z něj udělala nejen dům na kolech, ale dokonce i garáž na kolech. To je s ohledem na rozměry překvapivé i obdivuhodné, novince totiž ani v největším případě nenaměříme více než 12 metrů na délku.

Concorde má přitom v nabídce hned několik variant, u kterých se nemění pouze vnitřní konfigurace, ale rovněž velikost garáže. Zatímco tedy verze 990 G zvládá ubytovat pouze Smart ForTwo, varianta 1060 GMAX je již určena i pro Fiat 500 a do vrcholného provedení 1140G se vejde dokonce i Mini Cooper. Ve všech případech nicméně nechybí vzduchový podvozek, jenž může přepracované Atego přiblížit k zemi a usnadnit tak nájezd.

Z garáže se můžeme přesunout do samotného domova, který v prvé části vozu nejblíže u volantu počítá s obývacím pokojem. Jeho součástí není pouze dvojice pohovek a praktický stůl, ale také sedadlo řidiče a spolujezdce, jenž jsou otočné. O dostatek světla se kromě bočních oken stará i to střešní, na výběr je pak jak čalounění (od látky až po kůži), tak třeba i dřevěné dekory. Tento materiál navíc může pokrýt podlahu.

Dostáváme se do stylové kuchyně, kde nechybí plynový hořák, 190litrová lednička s mrazákem či dřez z nerez oceli. Také v tomto ohledu je k dispozici nemalá individualizace, přičemž mezi doplňky spadá také mikrovlnka a dokonce myčka na nádobí. Je však třeba pamatovat na to, že nádrž na vodu má pouze 320litrový obsah. Občas se tak možná budete muset rozhodnout, zda mýt nádobí nebo osprchovat sebe a celou rodinu.

Tím jsme se dostali do koupelny, kde nechybí i radiátorový žebřík na ohřev ručníků. Vytápěná je pak i podlaha, přičemž Concorde do vozu zabudoval dvojitý okruh. Jinou teplotu lze tedy navolit pro koupelnu a jinou pro obývací pokoj. Záchod pak má k dispozici vlastní 230litrovou nádrž s užitnou vodou, stejně jako je separovaný septik. V případě sprchy si pak můžete připlatit za provedení simulující tropický déšť.

Ve finále tu pak máme ložnici, kde jsou možnosti konfigurace poměrně široké. Vybírat totiž můžete nejen mezi dvěma separovanými postelemi či dvoupostelí, ale také mezi množstvím vestavěných skříní. Nejlépe je na tom samozřejmě zmiňovaný vrchol 1140 G, který má oproti základní variantě 990 G navíc k dispozici hlavně stěnu za hlavami obou spáčů. Praktickými komodami v nohách postele ale již disponují obě verze.

Lze už jen dodat, že pohon má na starosti standardní 7,7litrový šestiválcový turbodiesel naladěný na 299 koní. Ten nicméně má na starosti 12 či 15 tun, s běžným řidičským oprávněním se tedy za volant posadit nebudete moci. Na druhou stranu, než ušetříte 350 tisíc Eur (cca 9,5 milionu korun), na kterých startují ceny, máte dostatek času na opětovné zvládnutí autoškoly.

Concorde Liner dokáže ubytovat nejen dvojici cestujících, ale i její auto. Není malý, ale na to, že má i garáž, není ani až tak velký a ani extrémně drahý. Foto: Concorde

Zdroj: Concorde

Petr Prokopec