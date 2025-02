Luxusní Hyundai měla být od roku 2025 jen elektrická. Je rok 2025 a hádejte co? Nic, nezbylo z toho vůbec nic včera | Petr Miler

Po tisící se musíme ptát: Jak a čím zaslepený někdo musel být, aby věřil tomu, že se něco takového může povést? Bylo to od začátku nereálné a vždy jsme to komentovali slovy, že takový plán bude jednoho dne zrušen. Už je, tentokrát nadobro.

Psal se rok 2021, když Hyundai vytáhlo prsa, pěsti a začalo bít jedním o druhé s tím, že všechny jeho nové luxusní Genesisy budou od roku 2025 čistě elektrické. Jako vždy jsme se mohli jen podívat k nebesům a pomodlit se za návrat zdravého rozumu. Museli jsme si ale počkat čtyři roky, než naše volání byla vyslyšena.

O tom, že tento plán nevyjde, se neoficiálně začalo mluvit už loni v únoru a oficiálně na sklonku léta. Tehdy ale Korejci připouštěli jen tolik, že pouze s elektřinou to tedy nepůjde, ale přijdou tedy jen s novými hybridy jako náplastí na bolístky způsobené jejich nepochopitelným dogmatismem. Nyní jsme o pár měsíců dál ve chvíli, kdy měla přijít ta skvělá chvíle, a situace je ještě jiná. Navíc zcela oficiálně.

Kolegům z Car Sales to sdělil sám globální šéf Genesis Mike Song, který sice ještě neodhodil veškerý optimismus směrem k budoucnosti, aby ze sebe neudělal příliš velký terč posměchu, jinak ale jeho kroky po ničem jiném nevolají. Jak jsme řekli mnohokrát - lidé, kteří o čistě elektrické budoucnosti té které automobilky bez vazby na poptávku jednostranně rozhodli, budou vyměněni, nebo budou muset svá rozhodnutí změnit. Vedení Genesisu šlo druhou cestou.

Song tak uvedl, že Genesis definitivně ustoupil od plánu prodávat jen elektromobily a nyní počítá nejen s hybridy, ale i s klasickými motory čistě s vnitřním spalováním. Najednou se i on ohání zákazníky, kteří ještě před pár léty nebyli pro Genesis zajímaví: „Všechno je teď na stole, bude to zákazník, kdo si vybere tu správnou možnost pro své potřeby,” řekl s tím, že společnost vyvíjí nové generace svým modelů se všemi myslitelnými pohony.

Jak už padlo, ani Song není tím, kdo by si vzal do rukou kýbl s popelem, obrátil jej nad hlavou dnem vzhůru a řekl něco o tom, že to v roce 2021 na schůzi představenstva přehnali se Sodžu. Musela přijít klasická zaklínadla o tom, že Soptík stejně bude požárníkem, pardon, „budoucnost je elektrická”. Jen se už tedy neví, kdy přijde.

Je možné, že budoucnost je elektrická, ale jisté to není a rozhodně nelze z rukávu tahat absurdní termíny, kdy taková budoucnost přijde, protože proto. „Stále věříme, že jednoho dne v budoucnu - nevíme kdy - to budeme stoprocentně električtí,” řekl Song a je opravdu vtipné, jak najednou výslovně dodává „nevíme kdy”. Že buducnost aut je elektrická, se ostatně věří v podstatě od počátku automobilových věků.

Další absurdní plán tedy definitivně padl, jaký padne příště? A kolik poučení si z těchto nezdarů výrobci vezmou? Je opravdu čas vrátit se nohama na zem a začít si všímat preferencí zákazníků. Bez nich to nikdy dobře nepůjde, ať už se politicky pokusí nařídit kdokoli, cokoli a jakkoli.

Už od letoška nemělo Genesis přicházet s ničím jiným než elektrickými modely jako GV70. Nestane se to, jen na takových vozech dnes nabídku aut stavě rozumně nelze.

