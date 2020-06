Majitel nové Tesly ukázal všechny její nedostatky, některé ani nelze opravit před 3 hodinami | Petr Prokopec

I když si byl vědom dřívějších problémů Tesly s kvalitou výroby, koupil si Model Y s očekáváním, že nedostatky musí být dávno vyřešeny. Teď má auto se špatným lakem, špatně slícovanými sedadly, špatnými senzory či špatným čalouněním.

Jestli nás něčemu měla naučit tzv. finanční krize z konce minulé dekády, pak je to skutečnost, že stavět vzdušné zámky se nevyplácí. Pád tehdy způsobilo splasknutí hypotečního trhu, neboť v Americe se půjčovalo i takovým klientům a tolik peněz, že hypotéku mohl dostat prakticky každý. To logicky vyhnalo ceny nemovitostí nahoru a když se pak nesplácené půjčky staly neudržitelnými, nebylo ani nic, čím by je bylo možné pokrýt - ceny nemovitostí na nepokřiveném trhu se rázem staly citelně nižšími.

Přesto se i dnes nafukují opravdu velké bubliny, které jednoho dne zákonitě musí prasknout. Jednou z nich je Tesla, jejíž tržní kapitalizace se přiblížila té, které náleží Toyotě, jedné z největších a nejvýdělečnějších firem světa. To ale v principu není nic nového, na ještě absurdnější úroveň ale vše posunula firma Nikola Motors, jejíž akcie se taktéž staly obchodovatelnými na burze. Tato firma nikdy nic nevyrobila, nemá ani funkční prototyp jakéhokoli modelu, nemá dokonce ani vlastní továrnu. Slibuje jen různé automobily na elektrický pohon, což samo o sobě pobláznilo investory natolik, že tržní kapitalizace firmy během chvíle dosáhla desítek miliard dolarů a i po opadnutí prvotního zájmu zůstává na neskutečných 26 miliardách (asi 615 miliard korun).

Pro řadu lidí neznámá značka se tak rázem dostala před Ford, tedy zavedenou firmu, která sice měla v posledních letech nemalé potíže, nicméně i tak pravidelně vykazuje zisk. S něčím takovým ovšem Nikola v nejbližších letech nepočítá, ostatně neplánuje nic dostat na trh během následujících tří let. Ovšem i tak investoři věří, že se jim jejich peníze vrátí.

Situace obou firem jen připomíná, že finanční dále budují vzdušné zámky. Tesla dodnes nevykázala jedinkrát roční zisk a pokud byla v plusu za některé z kvartálů, stalo se tak jen díky prodeji eko-kreditů a handlů spojených s evropskými limity emisí CO2. Tyto příjmy však nejsou dlouhodobě udržitelné.

Tesle tak vlastně zůstanou pouze její produkty, což by pro automobilku mohl být kámen úrazu. Ač vozy z Fremontu disponují některými zajímavými řešením, s kvalitou jsou pořád na štíru. A jak se zdá, značka se tím ve své nabubřelosti víceméně odmítá zabývat, místo náprav spíše spoléhá na sílu svého PR. I po více než dekádě v oboru tak dělá stále stejné chyby. Ovšem tentokráte již u aut, jež kupují lidé, kteří jsou mnohem kritičtější.

Dokud Tesla měla v nabídce pouze modely S a X, mohla spoléhat na rozsáhlejší vozový park svých příznivců, stejně jako na kredit průkopníků, který tito lidé měli. Ovšem s příchodem Modelu 3 se elektromobily dostaly k zákazníkům, pro které představují jedinou možnost, jak se dostat z jednoho místa na druhé. A proto je kladen mnohem větší důraz na kvalitu. O té se nicméně ve Fremontu pouze mluví, ovšem skutek někam ke konkurenci utek'.

Problémy přitom nejsou spojené pouze s menším sedanem, ale také se zcela novou Teslou Model Y. Ta ve velké míře využívá stejných komponentů jako Model 3 a zároveň vzniká na téže lince. Značka by tak měla mít mnoho vyřešeno a dále snižovat prostor pro chyby. Zvláště když Elon Musk během slavnostní premiéry prohlašoval, že toto SUV prodejně má překonat všechny tři předchozí modely dohromady. Jak je ale patrné, o kvalitní auto skutečně nejde - marně pátráme, kdy naposled jsme viděli jakoukoli známější automobilku z kteréhokoli kouta světa předat zákazníkovi něco tak odfláknutého.

Níže najdete příspěvek Ryana Shawa, zákazníka Tesly, který si Model Y pořídil přednedávnem. A jakkoliv se do té doby jednalo o zapáleného fanouška Tesly, před velkým množstvím závad jednoduše nedokázal zavřít oči. Shaw přitom dodává, že čím dál tím více majitelů uznává, že v rámci kvality nepatří automobilka z Fremontu na vrchol potravinového řetězce, ale naopak na jeho chvost.

S čím tedy musíte počítat, pokud v sobě pěstujete nezlomnou lásku k elektrifikaci? V prvé řadě je to problematický lak. Shaw si jej povšiml již během převzetí vozu, ihned proto zaúkoloval servisní středisko nápravou. Vůz skutečně byl opraven. ovšem nikoliv dokonale. Na laku jsou stále patrné škrábance z toho, jak chtěla nejprve chyby napravit automobilka a poté servis.

Druhý problém se týká slícování zadních sedadel, která nejsou zarovnaná. Dle Ryana je to u Tesly Model Y poměrně častá závada, se kterou si navíc automobilka neví rady. Shaw proto doufá, že se vše povede vyřešit později, ostatně nic jiného mu nezbývá. Politika značky v případě vrácení vozu je neúprosná - i když je evidentní, že kvalita je zoufalá, pokud se s ní nesmíříte, nesmíte si minimálně rok koupit stejný vůz.

Na Ryanově voze bylo také špatně uchyceno čalounění stropu. Kromě toho mu senzor neustále hlásil otevřenou přední kapotu, zatímco okna se stahovala nesprávným způsobem. Tesla obě závady opravila v rámci záruky zdarma, ovšem naneštěstí špatně. Znamená to, že Ryan bude muset do servisu již potřetí, přičemž první návštěva přišla po sedmi dnech vlastnictví. U techniků navíc vůz skončil na deset dní. Druhá oprava pak sice byla rychlejší, ovšem ani po ní vůz není v dokonalém stavu, neboť špatně slícovaná zadní sedadla nadále vržou. U bočních oken tomu ale prozatím bylo zabráněno.

U předních světel nicméně náprava byla již jen částečná, neboť jedno se nadále zdá být poněkud špatně uchycené. Technici navíc na zadních sedadlech zanechali skvrnu, stejně jako nejspíše správně nesladili čalounění u řidiče. Ryana tedy čeká další loučení se s vozem.

Suma sumárum je to opravdu velké množství chyb na zcela nový vůz, od kterého Musk tolik očekává. Je pozoruhodné, že i tento kupec ale nakonec Tesle absurdní chyby toleruje - tak shovívaví nejsou ani kupci Dacií, kteří při opravdu nízkých cenách nemusí očekávat mnoho. Zákazníci Tesly, která chce konkurovat značkám jako BMW nebo Mercedes-Benz, by měli být podstatně náročnější, ale zjevně nejsou.

Ryan Shaw má se svou Teslou Model Y nemalé potíže, některé navíc přidávají samotní technici značky. Ani to však jeho lásku k vozu a automobilce nenahlodalo

