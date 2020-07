Majitel prozradil, kolik stojí nabíječka či baterie hybridního hypersportu McLarenu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nabíječka mu přestala fungovat, a tak si musel objednat novou. Při té příležitosti zjistil nejen její cenu, ale i to, na kolik vyjde náhrada akumulátorů. A nezůstal jen u toho, neboť bez nabíječky musí hybridní hypersport pravidelně protahovat.

McLaren P1 bezesporu patří mezi jedny z nejobdivovanějších supersportů světa. Britská automobilka vyrobila pouze 375 silničních exemplářů, z nichž jeden si pořídil i známý realitní magnát a automobilový fanatik Manny Khoshbin. Ten ovšem nedávno zjistil, že pomalu celou jeho garáž ozařuje červené světlo, které vychází z nabíječky. Kdysi chudý íránský imigrant tak okamžitě kontaktoval značku, která mu oznámila, že bude potřebovat novou.

Zašle mu ji poštou, levný špás to ale rozhodně není - považovat její cenu za přemrštěnou je pravé slovo. Dobíječka, která z podstaty nemůže dělat nic zásadně jiného než jakákoli jiná, vyjde realitního magnáta na neskutečných 30 tisíc dolarů, tedy asi 680 tisíc Kč. Za takovou sumu lze pořídit i nový automobil či rovnou dva nebo dokonce tři, pokud zapátráte v teritoriu Dacie. Ve srovnání s cenou náhradních baterií, které jistě též nevydrží věćně, jde ovšem o pakatel. Za nové akumulátory si McLaren účtuje 150 tisíc dolarů, tedy 3,4 milionu Kč. Za to si koupíte i zánovní supersport.

Jde znovu o absurdní sumu, neboť jde třeba i o cenu vrcholné Tesly Model S, která disponuje bateriemi o kapacitě 100 kWh. Ty samy o sobě stojí vysoké statisíce, což není málo, ovšem od McLarenu dostanete za několikanásobně vyšší sumu akumulátory s kapacitou jen 4,7 kWh. Ty by přitom dle odhadů agentury EPA měly vystačit až na 31 kilometrů, nicméně taková je pouze teorie. McLaren totiž i v ryze elektrickém módu spotřebovává také běžný benzin, a jakkoliv jde pouze o 4,8 gramu na 100 kilometrů. EPA kvůli tomu bezemisní dojezd srazila na nulu.

Protože Khoshbinovi McLaren poradil, že než mu dorazí nabíječka, musí svůj vůz alespoň jednou týdně pořádně protáhnout, ověřil tato tvrzení v praxi. Reálně tak je možné čistě na elektřinu ujet něco okolo 11 km a klidně se rozjet i na stovku. Akcelerací v tu chvíli ale vůz stěží ohromí, neboť a to potřebuje skoro 11 sekund, tedy zhruba stejnou dobu, s jakou jsou svázány již zmiňované vozy Dacie. Nicméně stačí, aby se ke slovu dostalo kompletní pohonné ústrojí, jež dále tvoří 3,8litrový osmiválec twin-turbo, a rázem tu máme 2,8sekundovou akceleraci na stovku. Dvoustovky pak dosáhne za 6,8 sekundy a třístovky za 16,5 sekundy.

Daná akcelerace je vskutku opojná, načež se asi nikdo Mannymu nemůže divit, že McLaren P1 považuje za svůj oblíbený vůz na denní ježdění. I v tomto ohledu jde ale spíše o slova, za šest let jeho vlastnictví s ním totiž najel jen něco okolo 800 mil (1 287 km). Pokud by s ním tedy opravdu jezdil denně, dostal by se od své garáže jen na nějakých 300 metrů. A dalších 300 metrů by pak bylo spojeno s návratem, načež by projížďka skončila.

To však již berte spíše jen jako perličku, stejně jako skutečnost, které si možná hned nevšimnete - Khoshbin je schopný usednout do McLarenu v kšiltovce Koenigseggu, tričku Pagani a pásku Bugatti. Na druhé straně tím ovšem miliardář dává najevo svou ochotu k diverzitě, za což by při aktuálních náladách v USA měl být oslavován.

Petr Prokopec