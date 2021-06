Majitel Tesly zkusil, co udělá s dojezdem tažení přívěsu, výsledky nejsou dobré před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Už dojezdy samotných elektrických aut mají k ideálu hodně daleko, pokud ale za jeden z těch schopnějších připojíte přívěs, na němž je umístěna už větší, 1,36tunová loď, moc daleko nedojedete.

Proti elektromobilům jako takovým nic nemáme, však proč bychom také měli. Pokud by představovaly životaschopnou alternativu k vozům se spalovacími motory a byly ohleduplnější k přírodě, šlo by snést i tlak na jejich zavádění. Jenže ony stále představují ve většině ohledů horší a dražší alternativu s nevyzpytatelnou životností, která dokáže okouzlit jen v určitých chvílích a jejíž ekologičnost provází spousta otazníků. Nutit za takové situace někoho do jejich koupě je podobné, jako jej nutit do manželství s protějškem, který je sice pohledný, ale rozumu moc nepobral, práce moc nezastane a když už se jednou vypraví do restaurace, zůstává tam dlouho po zavíračce s metrovým účtem.

Pokud tedy nemáte hluboko do kapsy, máte vlastní dům s garáží a pořizujete si elektromobil převážně na jízdu ve městě a okolí, není se čemu divit. Jenže většina lidí si může dovolit pouze jedno auto, které musí vyhovět všem jejich potřebám. A to zkrátka elektromobily nezvládnou, i kdyby se jejich tvůrci stavěli nad hlavu. Stačí si ostatně jen uvědomit, jaké potíže vám může způsobit, když se rozhodnete vyrazit k moři s vlastní lodí naloženou na přívěsu. Daná cesta totiž rozhodně nebude záležitostí několika málo hodin, neboť kromě snížené rychlosti musíte počítat s velmi malým dojezdem.

Důkaz o tom přináší člověk, který si na Youtube říká Tesla Canuck a obvykle věci ukazuje takové, jaké jsou. Ten za Model Y naložil přívěs s 1 360 kilogramů těžkou lodí. S touto soupravou pak vyrazil ke 158 kilometrů vzdálenému jezeru, kde se hodlal věnovat vodním radovánkám. I když je možné, že se koupal již po cestě tam ve vlastním potu. Jakkoliv totiž vůz disponuje bateriemi o kapacitě 75 kWh, které by měly vystačit dle realističtějšího odhadu agentury EPA na minimálně 476 km, s přívěsem je realita úplně jiná.

Vůz totiž k cíli vyrazil s 98procentní kapacitou, z té ale nakonec zůstalo jen 29 procent. Na oněch 158 kilometrů tedy potřeboval 69 procent neboli 52,4 kWh, což další využitelnost vozu s přívěsem zredukovalo na minimum. Nyní nehodláme tvrdit, že auto se spalovacím motorem by si s přívěsem poradilo jako nic - nadbytečná zátěž by zapříčinila srovnatelně vyšší spotřebu i v takovém případě. Rozdíl je ovšem v úložišti energie a jeho doplňování - dojezd srovnatelného konvenčního aut s takovým přívěsem bude násobný a tankování se odehraje v řádu minut u každé čerpací stanice. U Tesly budete potřebovat Supercharger, aby to bylo aspoň tři čtvrtě hodiny a pokud nenarazíte na ten, půjde o hodiny. A pak budete mít znovu problém dojet s přívěsem byť jen z Prahy do Brna.

K tomu je třeba dodat, že pokus vykresluje i komplikovaný ekologický aspekt. Oněch 52,4 kWh je hodně energie, jejichž doplnění by třeba v Polsku podle mapy náročnosti výroby elektřiny v různých místech světa znamenalo emise 35,5 kg emisí CO2. To je více než u auta se srovnatelným benzinovým, natož pak dieselovým motorem. A v Austrálii by to bylo ještě víc, v Indii ještě víc... Pochopitelně existují i místa, kde by to bylo naopak méně a Kanada by měla být jedním z nich, ale znovu - elektromobily jsou prezentovány jako skvělé řešení pro všechny a všechno, čímž prostě nejsou.

Nepochybně mají i své výhody, podle autora testu je příjemný vysoký výkon od minimálních otáček, což usnadňuje rozjezdy, příjemné je i nižší těžiště a pochopitelně lze pořád využít regenerativního brzdění. Ani tak ale nelze zastřít, že na tahání podobných věcí prostě vhodné nejsou, a to pořád z toho samého důvodu, proč dobře neposlouží při mnoha jiných úkolech. Mají velké, těžké a drahé baterie s omezenou kapacitou, dlouhou dobou dobíjení a relativně malou životností. Dokud budou k dispozici jen současné akumulátory, nelze o alternativním pohonu uvažovat jako o plnohodnotném nástupci benzinových a dieselových aut.

Díky nízkému těžišti a zatáhu již od nulových otáček by Tesla Model Y mohla být pro majitele přívěsů ideálem. Nicméně jakmile za ni připojíte cokoliv těžšího, počítejte s výraznou redukcí dojezdu. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla Canuck@YouTube

Petr Prokopec