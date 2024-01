Majitel ukázal jednu z prvních Tesel Cybertruck dodaných lidem mimo továrnu, spáry mezi panely karoserie jsou vidět z vesmíru před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tohle je skoro neuvěřitelné. Tesla zatím dodala lidem jen hrstku aut tohoto důležitého modelu, a tak by člověk čekal, že si aspoň u nich dá záležet na kvalitě. Nedala, jeden z prvních dodaných vozů víc jak 2,2 milionu korun je od pohledu šmejd.

Jak dlouho se ví, že zejména obchodní řetězce v Česku berou lidi na hůl? Rozhodně nejde o měsíce, ale spíše o roky. A nejde pouze o ceny, ale také o kvalitu. Pokud by na něco takového došlo ve Francii, tamní „supermarchés” by nejspíš skončily v plamenech. U nás se ale neděje nic, pomineme-li tedy brblání mnohých z nás. Taková Tesla by tedy mohla Česko považovat za ideální domovinu, neboť se se zákazníky zjevně ráda moc nemaže. A pak s pobavením sleduje, jak na sebe její klientela nechává dříví štípat.

Na téma nekvality výroby americké automobilky sepsali už bezpočet článků, slova jako „šmejd” padají co chvíli. Majitelé si stěžují na cokoli od špatně slícované karoserie přes odpadávající díly až třeba po praskající zavěšení, zmiňují složité a drahé opravy či odmítnuté reklamace. Přesto automobilka nedokáže těmto problémům předejít. A mnohým zákazníkům to vlastně ani nevadí.

Situace zašla tak daleko, že Tesla nebyla schopna pořádně vyrobit ani jeden z prvních nových Cybertrucků dodaných někomu jinému než zaměstnancům a podporovatelům značky. Ten tak na různých sociálních platformách a internetových fórech pod přezdívkou Susu2142 hned ukázal, co vlastně dostal. A hezká podívaná to není, o čemsi jako kontrola kvality v Tesle zjevně pořád neslyšeli. Však jinak není možné, aby si nikdo v texaské Gigafactory nevšimnul tak razantně se odchlipující se bočnice korby, stejně tak jsou jasně viditelné i další „macochy“ mezi jednotlivými panely z nerezavějící oceli.

Cybertruck je z velké části montován s pomocí robotů, pročež lze s velkou pravděpodobností počítat s tím, že nejde o náhodné selhání, ale spíše problém, se kterým se bude potýkat mnohem větší množství lidí. Susu2142 kromě toho dodává, že směrová světla jeho vozu zhruba 30 procent času nefungují. To znamená, že při každém třetím odbočování majitel třítunového monstra s ostrými hranami způsobuje potenciálně nebezpečné situace pro všechny okolo něj. Dobrou zprávou je, že to prý bude řešit.

Protože je to ale fanda značky, elektrický pick-up od něj za kvalitu výroby získává známku A-, což je asi totéž, jako kdyby vaše dítě dostalo ve škole 1- za to, že z deseti příkladů spočítalo jeden - sečtení dvou jedniček. Tragikomické je to o to víc, že Cybertruck není ani trochu levné auto, majitel za něj dal přes 100 tisíc dolarů, tedy víc jak dva a čtvrt milionu Kč. Za takovou sumu lze pořídit lecjaký zajímavý vůz, třeba Porsche Cayenne, které s kvalitou problémy opravdu nemívá.

Německé SUV nicméně nevystupuje z davu, zatímco v případě elektrického pick-upu se majiteli dostává „až příliš mnoho“ pozornosti. Ona akcelerace je pak „více než dostačující“, z řízení je pak Susu2142 ohromen. Co na tom, že se mu mezi panely karoserie může ubytovat menší kukaččí rodinka, všichni okolo pak přece koukají jen víc...

Na oficiálních snímcích působí Cybertruck relativně kvalitně. Dala si na něm automobilka záležet, nebo následně veškeré chyby vyretušovalo grafické oddělení? Níže můžete vidět fotky jednoho z prvních dodaných kusů lidem mimo Teslu. Foto: Tesla

Zdroj: CybertruckOwnersClub

Petr Prokopec

