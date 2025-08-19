Majitelé moderních VW se děsí sahat na volanty svých aut kvůli jejich nebezpečnosti, na automobilku podávají hromadnou žalobu
Majitelé moderních VW se děsí sahat na volanty svých aut kvůli jejich nebezpečnosti, na automobilku podávají hromadnou žalobu
dnes | Petr Prokopec
Když to nejde po dobrém, co mají dělat? VW dostal zpětnou vazbu k nesmyslnosti svého počínání tisíc a jedenkrát, neudělal ale nic. Teď se bude muset ze svých hříchů zpovídat před soudem, nebo mu nezbude, než se z dalšího ze svých absurdních selhání draze vyplatit.
Na počátku července Ferrari překvapivě uznalo svou chybu. K něčemu takovému u italské automobilky dochází velmi ojediněle, sázka na interiéry s dotykovými ploškami místo klasických tlačítek byla ale taková minela, že Ferrari nemohlo jednat jinak. Zejména pojetí volantů vedlo k tak výrazné kritice, že Maranello muselo nabídnout dokonce možnost vrátit tlačítka i dříve prodaným autům. Obchodní šéf značky Enrico Galliera pak potvrdil, že tlačítka budou znovu hrát klíčovou roli u každého dalšího nového modelu.
Co ovšem zjevně jde u malosériové značky, která si za své vozy účtuje nemalé peníze, to je daleko větším problémem u mainstreamových výrobců. Na podobné scestí totiž vykročil i Volkswagen, který interiéry svých aut zbavil pomalu všech tlačítek. A aby vše dorazil, rozhodl se dokonce i volanty osadit dotykovými ploškami s haptickou odezvou. Kdo má volant s dálkovým ovládáním kdečeho, ví, že za jízdy se občas člověku „povede” nechtěně přepnout třeba stanici rádia i s pomocí zcela klasických tlačítek, dát na stejná místa dotykové ovladače je opravdu hloupý nápad.
VW u něj ale setrval a na roky se vracející kritiku nedbal. Některým zákazníkům pak zjevně život zkomplikoval tak, že přikročili k podání hromadné žaloby, podle níž se už děsí sahat na volanty svých aut, aby nechtěně nezačali měnit nastavení vozu, jak rozebírá Truth In Advertising. A mají velkou šanci uspět, neboť sama automobilka v mezičase uznala nesmyslnost tohoto nápadu. Však už před třemi lety prohlásila, že se u svých novinek vrátí ke klasice, tedy k tradičním fyzickým tlačítkům. Nicméně dosud neudělala nic a ke změně má dojít až v roce 2027 u elektrického modelu ID.2. A nezdá se, že by Němci měli v plánu umožnit zpětnou výměnu ovládání stejně jako Ferrari.
Lidé, kteří si tak VW s volantem s dotykovými ploškami koupili, tak musí buď řešení značky akceptovat, či se snažit svůj vůz prodat. Ani jedno ale zjevně nevyhovovalo majitelům elektrického SUV ID.4, kteří podali onu žalobu, ve které tvrdí, že dotykové plošky představují bezpečnostní riziko. Třeba k aktivaci adaptivního tempomatu prý stačí, abyste se o volant jen lehce otřeli hřbetem ruky. A pokud si pak nevšimnete ikonky na palubce...
Proto mají dotyční mít z volantu hrůzu a snaží se ježdění s auty spíš vyhýbat. A to pochopitelně není tím, co byste s vlastním vozem chtěli mít spojené. VW přitom měl na základě stížností, interních dat a zpráv od dealerů o kritice ze strany klientů dobře vědět, ostatně i přes nás dostal hromadu zpětné vazby. Nicméně na ni prý jinak než oním prohlášením o nápravě za pár let nezareagoval, místo toho své řešení dlouho propagoval jako inovativní a bezpečné.
Snaha výrobců přejít k dotykovému ovládání přitom není hnána ničím jiným než snahou snížit výrobní náklady a do budoucna i vydělat různými pravidelnými platbami za kdeco. Ostatně VW k tomu už přikročil u modelu ID.3, kde zvýšení výkonu za pravidelné měsíční platby, byť ten má 230 koní již z továrny. Jen uzamčených. Zrovna na to pochopitelně dotykové ovládání nepotřebujete, princip je ale stejný - za „paywall” se dá schovat klidně i onen adaptivní tempomat.
Majitelé ID.4 si na dotykové plošky na volantu, které lze snadno nechtěně aktivovat. To pochopitelně není bezpečné VW to dávno ví, přesto nic nedělá a roky dělat nebude. Teď má na krku žalobu. Foto: Volkswagen
Zdroj: Truth In Advertising
