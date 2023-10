Majitelé platí až 140 tisíc Kč za rok za pojištění obyčejných elektromobilů, část pojišťoven už je odmítá pojistit zcela před 11 hodinami | Petr Miler

Nastalá situace jen připomíná, že každá manipulace s přirozenými tržními mechanismy se někde provalí, protože nikdy „neuregulujete” vše. A obvykle se to projeví tam, kde to málokdo čeká.

Ekonomie není fyzika nebo matematika, není to exaktní věda, pořád je to ale věda, nejde o žádné věštění z křišťálové koule. Popisuje tedy řadu mechanismů, které jsou ve svých základech pevně dané. A pokoušet se je ohnout ve prospěch toho, kdo je ohýbat chce, ve výsledku skončí stejně jako pokus tvrdit, že 1+1 nemusí být 2, popř. že zákon zachování energie přestal platit.

Proto také léta varujeme před potenciálně velmi devastujícími dopady pokusů protežovat méně efektivní řešení na úkor těch efektivnějších. Přesně to se děje s vnucováním elektrických aut, která jsou drahá, hůře použitelná, mají kratší životnost atd., což je ve výsledku ekonomicky problematické jak pro ty, kteří je mají vyrábět, tak pro ty, kteří je mají používat. Být rozdíly v klíčových aspektech obou typů aut drobný, snad by ještě bylo možné se záminkou konání nějakého většího dobra jedno uměle preferovat bez dalekosáhlých dopadů. Ale ono to tak není, zejména cenově a uživatelsky dělí elektrická a spalovací auta světelné roky a pokus to zastřít dotacemi a dalšími formami přerozdělováním je tak problematické, že se to strůjcům těchto mechanismů vrátí i s úroky. Poškozuje to spotřebitele, poškozuje to výrobce a sekundární dopady na ekonomiku jsou z obou titulů nezměrné.

Obvykle se bavíme o dopadech dlouhodobých, které připomene už více jak 40letá éra komunismu v Československu. Také komunisté to „mysleli dobře”, jejich způsob řízení ekonomiky stál mimo jiné na dotacích a dalších formách přerozdělování, které preferovaly to, co si stát přál, aby fungovalo, před tím, co skutečně funkční bylo. Krátkodobě to bylo udržitelné, dlouhodobě ne - socialistické řízení ekonomiky se vyčerpalo a komunisté byli nakonec v podstatě rádi, že řízení dotčených zemí někdo vzal za ně a vše postupně vrátil k normálu.

Dnes nežijeme v komunismu, zásahy shůry do ekonomiky jsou ale znovu čím dál intenzivnější. Nejen díky výše popsané zkušenosti víme, že to dlouhodobě nebude fungovat, že se to znovu obdobným způsobem vyčerpá, protože ekonomickou efektivitu nelze popírat donekonečna. Obvykle se bavíme o tom, že se EU (pokud zásadně nezmění svůj přístup) ekonomicky ureguluje k smrti - jestli to bude za 5, 10, 15 nebo více let, nedokáže říci nikdo. Jak některé pokusy ohnout realitu ve prospěch neefektivních řešení dopadají, ale vidíme v náznacích už dnes.

Mohli bychom zabrousit do jiných oborů, ale zůstaneme u aut, kterým rozumíme. V jejich případě se dnes elektromobily na papíře nezdají být zase o tolik horším řešením - připlatíte si pár set tisíc a dostanete sice hůře použitelný vůz, pokud ale nejezdíte dálky a neděláte si iluzi, že s takovým vozem budete s lehkostí obsluhovat impulzivní cesty na Riviéru, můžete s ním docela dobře vyžít. Ale je aspoň toto pravda? Anebo je to jen narůžovo přemalovaný obrázek, pod kterým stojí podpis Urusly von der Leyen?

Pravdou je bohužel to druhé - EU se musela přetrhnout, aby elektromobily dostala do pozice, ve které dnes jsou, všechny Evropany to na jejich přímé i nepřímé podpoře stálo biliony. Přesto se nejeví být výhrou a majitele, kteří se rozhodli místo racionality vsadit na regulace, to už nyní vytrestává. Jen k takovému závěru lze dojít na základě rešerše Guardianu, který si všiml bujících cen pojištění elektrických aut, které zdaleka neodpovídají obvyklým taxám.

Základní matematickou poučkou je, že komplexní pojištění auta (tj. pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, pojištění proti živelným událostem, vandalismu apod.) stojí v základu 4 % jeho ceny za rok minus rozličná specifická zvýhodnění (bezeškodní minulost, věk řidiče, místo obvyklého pohybu apod.). A je to obvykle horní sazba, která se následně liší také podle značky vozu - není tedy nic mizerného, když auto za milion pojistíte třeba za 35 tisíc korun za rok, kolega s eMkovým BMW (neboť BMW je optikou pojišťoven pořád relativně levná značka, není to Porsche nebo Ferrari) platí za vůz s ceníkovou cenou okolo 3 milionů Kč také jen 40 tisíc ročně i díky řadě bonusů.

Tolik krátký, velmi zjednodušený vhled do oboru, základní obrázek vám ale dá. Ovšem ne o pojištění elektromobilů, u těch je všechno jinak.

Už dříve jsme psali, že ceny pojištění elektrických aut jsou velmi vysoké, postupem času - jak pojišťovny poznávají, kolik peněz je reálně stojí vykrývání škodních událostí - ale dál dramaticky rostou. Guardian cituje třeba případ majitele Tesly Model Y, který donedávna platil 1 200 GBP ročně (cca 34 tisíc Kč) společnosti Aviva. To bylo v normě, když se ale jeho roční smlouva blížila ke konci, dostal od pojišťovny dopis, ve kterém ho informovala, že mu nebude moci nabídnout pro další rok žádné krytí - pro pojišťovnu už ani neexistuje rozumná cena, za kterou by byla schopna jej nabídnout.

Tento člověk začal hledat jinde, další čtyři velké pojišťovny se ale k věci postavily stejně. A tak nakonec přijal až pojistku od Direct Line za 4 500 liber (asi 127 tisíc Kč) za rok. Ale protože se jedná o částku, kterou nemohl zaplatit jednorázově, musel akceptovat měsíční platby, které roční sazbu zvyšují na 5 000 liber (přes 140 tisíc Kč ročně). Kvůli tak extrémním nákladům na pojištění se chtěl Modelu Y zbavit, to dá rozum, ale protože předčasné ukončení jeho leasingu by znamenalo úhradu pokuty 8 000 GBP (225 tisíc Kč), raději vzal drahé pojistné. Uvážíme-li cenu vozu, za pár let si ho jen na pojištění zaplatí celý znovu.

Je to jen jeden z výmluvných případů, Guardia jich ale cituje řadu a netýkají se jen Tesel. Pojišťovny odmítají pojistit třeba i Smart EQ ForFour další vozy s elektrickým pohonem, popř. nabízí násobně vyšší sazby než u spalovacích aut. Rozdíly se tedy pohybují v řádu stovek procent, za cenově srovnatelný elektromobil zaplatíte snadno třikrát víc. Pojišťovny říkají, že rizika nákladů spojených s pojištěním elektromobilů jsou prostě vysoké, neboť jejich opravy bývají velmi drahé nejen kvůli akumulátorům. To je korektní vyjádření, ale proč tomu tak je? Proč je snadno třikrát dražší pojistit elektromobil s cenou od 1,165 milionu Kč, než je tomu u srovnatelně drahého spalovacího vozu? No protože jeho cena není reálná.

I současné vysoké ceny elektromobilů jsou výsledkem masivního přerozdělování a nikdo vlastně už není schopen říci, kolik tyto vozy reálně stojí, nedá se to spočítat. Někteří manažeři automobilek odhadují, že bez „emisních povolenek”, dotací a dalších podobných mechanismů by byly dvakrát až třikrát dražší. V záplavě regulací postihujících vývoj, výrobu i prodej se reálná cena ztratí resp. se její část přesune jinam, ale opravy ani pojištění nikdo nedotuje, a tak je nikdo ani neschová. Právě tudy vychází realita najevo. A kdo zaplatí náklady celé té lži? No tady už to jsou jen ti, kteří podlehnou iluzi udržitelnosti přerozdělování, pojištění elektromobilu jim majitelé jiných aut platit nebudou.

Rada na závěr je tak obvyklá: Používejte vlastní rozum a volte skutečně efektivní řešení, vždy a všude. Pokud něco potřebuje dotovat, není to efektivní a nezaslouží si to vaši přízeň, takhle jednoduché to je. A realita existenční mizérie takové věci někde praskne na váš úkor, protože „udotovat” lež opaku na všech úrovních prostě není reálně možné.

Nová Tesla Model Y nemusí stát ani 1,2 milionu Kč, více jak 10 procent její ceny ale můžete zaplatit na ročním pojištění. Proč? Protože ani současné vysoké ceny elektrických aut nereflektují skutečné ceny, jsou dílem nekonečného spektra přerozdělovacích mechanismů. A v pojistné matematice to nevyhnutelně praskne. Foto: Tesla

