Majitelé Tesel hromadně žalují výrobce, už přes rok neřeší jeden a ten samý problém před 5 hodinami | Petr Prokopec

Kdyby šlo o nějakou zapeklitou záležitost, dá se to chápat, Tesla ale ani po takové době není schopna pořádně nalakovat nové Modely 3. Ty už po jediné zimě reznou a majitelé ignoraci svých stížností nemohou vystát.

Nejspíše každý Čech zná přísloví o džbánu, se kterým se tak dlouho chodí pro vodu, až se ucho utrhne. Vrýt do paměti by si je měl i Elon Musk, neboť jím řízená automobilka má dlouhodobé problémy s kvalitou výroby, v posledních letech pak zejména s lakováním. Tesla až dosud veškeré stížnosti majitelů zametala pod koberec a soustavně prohlašovala, že její auta jsou ta kvalitní. Realita je však zcela jiná a jak jsme naznačovali již před lety, kamenem úrazu se pro automobilu velmi pravděpodobně stane vůz, jenž byl až dosud pilířem jejího vzestupu.

Než totiž dorazil Model 3, nebyla klientela Tesly příliš početná. Co však bylo podstatnější, Model S či Model X si mohli pořídit pouze majetnější lidé, kteří obvykle mají k dispozici početnější vozový park. Kalifornským elektromobilům tak řadu problémů odpustili výměnou za image průkopníků i ochránců životního prostředí. A jelikož nemuseli Tesly používat každý den, známé problémy pro ně nebyly tak podstatné. I proto na auta pěli chválu kvůli jejich přednostem.

S příchodem Modelu 3 ovšem nastala změna, neboť menší a levnější sedan zamířil i k lidem, kteří takto nežijí. V některých případech se stal jediným vozem v domácnosti, na němž začali být lidé opravdu závislí. V té chvíli si ovšem museli sundat růžové brýle. A náhle zjistili, že ona slova o kvalitě jsou jen marketingovým klišé, které nemá oporu v realitě. Zvláště pokud jde o lak, který je asi nejslabším článkem celého výrobního procesu. Tesla o něm přitom ví již léta, ovšem nijak jej neřeší.

Právě tento problém by ovšem mohl být oním pověstným uchem džbánu, jenž se utrhlo. Na Teslu totiž aktuálně míří hromadná žaloba, za kterou stojí Jean-Francois Bellerose. Ten je majitelem Modelu 3, který si mohl pořídit díky výrazným kanadským dotacím a tamní nízké ceně elektřiny. Nicméně již po první zimě loni v únoru zjistil, že lak vozu je ztělesněnou tragédií. Automobilka jej ovšem ignorovala s tím, že na problém se nevztahuje záruka.

Bellerose se tedy obrátil na privátní lakovnu, ovšem ta mu oznámila, že oprava laku a počínající koroze na spodku vozu by jej vyšla na 4 700 dolarů (cca 111 tisíc Kč). To je přitom prakticky tatáž suma, jakou Kanada nákup elektromobilů dotuje. Není tedy překvapivé, že se Bellerose znovu obrátil na Teslu s tím, že je třeba problém vyřešit. Ovšem i jeho další pokusy skončily nezdarem. A proto se Kanaďan rozhodl s pomocí dalších zhrzených majitelů automobilku žalovat.

Je samozřejmě otázkou, na jakou stranu se spravedlnost přikloní, nicméně už fakt, že majitelé Teslu žalují po roce snah zjevný problém na straně výrobce konstruktivně řešit, něco znamená. Bellerose přitom nechce příliš - s dalšími vlastníky požadují, aby automobilka zaplatila rozdíl mezi cenou vozu a její sníženou hodnotou, za níž stojí problematický lak. Kromě toho by každý majitel měl získat i kompenzaci ve výši 500 dolarů (asi 12 tisíc Kč). To se nám zdá jako být ještě poměrně malá částka za příkoří způsobená arogantním vystupováním značky.

Je přitom jisté, že Tesla o problému s lakem ví. I proto ostatně začala majitelům zdarma nabízet ochranný kit, díky kterému má vůz lépe odolávat silničním solím, písku nebo kaménkům. Lidé si jej ovšem musí nainstalovat sami, přičemž kalifornská automobilka souběžně s balíčkem dodává i návod. To lze ale stěží považovat za efektivní řešení problémů, zvláště když Tesla tím nepřímo přiznává, že problém existuje - žádná jiná nová auta po roce ježdění v Kanadě takto nevypadají.

Proč firma po tak dlouhou dobu s věcí nic nedělá, nám nejde do hlavy, ale děje se to. Třeba soudní proces vnese do celé záležitosti více světla.

Tesla má dlouhodobé problémy s lakem, které odmítá řešit. To se jí s ohledem na podanou žalobu nemusí vyplatit

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec