Majiteli Tesly prasklo zavěšení kola ve 200 km/h na dálnici, záhy zjistil, že není sám 5.10.2020 | Petr Prokopec

Problémů s kvalitou některých částí Tesel bylo zaznamenáno už dost, většina ale nebyla nebezpečná majiteli či jeho okolí. V tomto případě jde o kritický nedostatek, reakce automobilky je ale stále stejná.

O potížích s kvalitou Tesel jsme slyšeli již v nespočtu případů, a tak by nás žádný další snad ani neměl překvapit. Přesto se tak děje, neboť na svět se derou stále bizarnější zkušenosti majitelů. A zatímco naposledy jsme se věnovali odletujícím střešním panelům Modelu X, dnes si posvítíme na praskající zavěšení. Z něj mají vrásky na čele hlavně majitelé Modelu S, ostatní typy ale podobnými neduhy trpí rovněž.

Zdá se, že problém tkví v designu, materiálu či výrobním postupu. Ať už je ale pes zakopán kdekoli, výsledkem jsou zlomené části zavěšení. Zatím poslední takový defekt ohlásil uživatel německého fóra TFF-Forum.de s přezdívkou SwissDriverTesla, který se svým Modelem S 90D mířil ze Stuttgartu do Zurichu. Po Autobahnu se přitom pohyboval rychlostí 200 km/h, když po zabrzdění uslyšel hlasitou ránu od podvozku. Následně uviděl i kouř, poté se dokonce zamklo řízení.

Motoristovi se naštěstí povedlo v pořádku zastavit, při kontrole vozu pak nevěřil vlastním očím. Skrze ráfek totiž jasně viděl rozlomený spodní lichoběžník. Jak se navíc ukázalo, nejspíše díky této závadě došlo také na uvolnění brzdové hadičky, kvůli čemuž začala unikat brzdová kapalina. Mimo jiné tedy ještě hrozil vznik požáru. Nelze se tak řidiči divit, že jízdu po Autobahnu popsal jako „hororový zážitek“. To nicméně ještě netušil, že další jej čeká při kontaktu s Teslou.

„Když jsem se přes telefon zeptal, zda je to normální, řekli mi, že jde o běžné opotřebení,“ uvedl motorista, kterého nyní čeká opravdu nákladná oprava. Či dost možná spíše nákladné soudní řízení. Vozu totiž v dubnu letošního roku skončila záruční lhůta, majitel je ale přesvědčen, že tohle by se nemělo stát ani poté.

Je totiž třeba dodat, že inkriminovaný Model S měl najeto pouze 80 tisíc kilometrů. To není zrovna extrémní nájezd, po něm by mělo zavěšení „právo” praskat. Zvláště když zjevně nejde o ojedinělý problém, neboť totéž se stalo i uživateli s přezdívkou Amuthep, jehož Model S 60D měl najeto 86 tisíc kilometrů. Klaus Grambicher alias vlastník Tesly Model S 70D pak dodává, že rameno jeho vozu se zlomilo při velmi nízké rychlosti.

Mimo to můžeme přihodit ještě video Erika Pikuly, které je sice z loňského roku, ovšem mapuje tentýž problém u Modelu X. I to jen dokládá, že nejde o ojedinělý problém způsobený například vjetím do výmolu - všichni majitelé se dušují, že před prasknutím zavěšení k žádnému podobnému kontaktu nedošlo. Majiteli onoho Modelu S 90D však zatím nezbývá nic jiného, než do auta nasypat docela tučnou sumu, aby jej učinil znovu pojízdným. Oprava má stát 7 500 švýcarských franků, tedy asi 190 tisíc Kč.

Jeden z majitelů Tesly Model S na fóru majitelů zmínili, že mu prasklo zavěšení kola ve 200 km/h na dálnici. Foto: SwissTeslaDriver@TFF-Forum.de



Záhy zjistil, že není sám, vždy se tak stalo bez vjetí do výmolu či čehokoli podobného. Foto: Amuthep@TFF-Forum.de

Zdroj: TFF-Forum.de

Petr Prokopec