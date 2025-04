Malá automobilka asi zapomněla, že je rok 2025, představila nový nejsilnější motor V12 historie silničních aut

Petr Prokopec

Objemný motor? Se spoustou válců? Se čtyřmi turby? A s extrémním výkonem? To snad musí být stroj starý aspoň 20 let. Jenže není, patří do auta, které za pár měsíců teprve začne prodávat dánské Zenvo.