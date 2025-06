Malá elektrická Honda byla takové fiasko, že skončila po čtyřech letech. Proto značka přichází s další, to dá rozum 18.6.2025 | Petr Prokopec

Chytrému napověz, hloupého trkni. Co ale dělat s Hondou, opravdu nevíme, neboť ta se zjevně nebyla schopna poučit ani ze svého vlastního neúspěchu a hodlá stejnou chybu zopakovat. Sice trochu jinak, ale ne dost jinak na to, aby to dopadlo lépe.

DS, Lancia, Alpine, Smart a Jaguar. Co mají tyto značky společného? Pokud pomineme exkluzivní malosériové výrobce jako Bugatti, Ferrari či Lamborghini, pak jde o jediné značky, které v Evropě prodávají míň aut než Honda. S japonskou automobilkou to v posledních letech na starém kontinentu nejde ani tak od desíti k pěti, ale spíš od pěti k nule. Za první čtyři letošní měsíce totiž v zemích Evropské unie prodala jen 15 240 nových aut. Oproti loňsku je to sice o něco víc, ovšem pouze o 4,5 %, což při těchto číslech znamená jen hrstku aut.

Pokud vám to nepřijde zajímavé, připomeňme, že ještě do konce minulé dekády měla Honda na kontě vždy přes 100 tisíc evropských prodejů za rok, v roce 2007 pak prodala dokonce 308 709 vozů - za dva měsíce tak prodala víc aut než dnes za celý rok. Úpadek značky je tedy drastický, za což může především stále méně atraktivní portfolio aut.

Kdyby značka dál nabízela za solidní peníze auta, po kterých klientela touží, bylo by jí pořád hej. Jenže Japonci nedělají ani jedno. Rozhodli se mj., že skončí s diesely a přejdou pouze na hybridní a elektrická auta. To sice v pár zákaznících vzbudilo nadšení, většina se ovšem rozhodla, že když už se k nim Honda otočila zády, otočí se oni zády k ní a čelem ke stále dostatečně početné konkurenci.

Dokladem odtržení automobilky od reality je i nabídnutí modelů typu Honda e - drahého a nepraktického elektromobilu, který na tom byl prodejně tak špatně, že po pouhých čtyřech letech skončil bez nástupce. Rozumný člověk by se z toho poučil, ovšem Honda si stále jede svou. Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, který se koná příští měsíc, tak Japonci hodlají představit koncept nového městského elektromobilu. Znám je zatím pod názvem Super EV, v nabídce značky by ale měl figurovat skutečně jako nástupce Hondy e.

Jak se zatím zdá z prvního publikovaného snímku, novinka je o trochu větší. Nejde pak o malý hatchback v retro stylu, spíše o něco mezi ním a MPV. Bodovat se bude pokoušet vystouplými blatníky, kruhovými čelními světly či zdířkou na dobíjecí kabel zasazenou do zaslepené masky - co nám to všechno jen připomíná? Mimo to si můžeme povšimnout poměrně vzpřímeného čelního okna, úzkých sloupků nebo ploché střechy. Celé to nevypadá špatně, to ho „éčko” nevypadalo též. A jak dopadlo?

Problém zkrátka zůstává v pohonu, elektromobilitu prostě nelze spojit s nízkými cenami. Jakkoli tedy předpokládáme, že sériové Super EV bude aspoň levnější než Honda e, stále nebude tak levné, aby okouzlovalo davy podobně, jako to kdysi dělal třeba Jazz. Je tak vlastně jedno, že automobilka popisuje jeho řízení jako velmi zábavné, nebude to podstatný faktor, na kterém by se cokoli lámalo.

Kromě této novinky se Honda chce v Goodwoodu pochlubit také prototypem elektrického SUV a dalšími dvěma koncepty EV Fun a EV Urban, kdy první je elektrická motorka a druhé elektrický skútr. Dále pak na jejím stánku najdeme nedávno odhalený Civic Type-R Ultimate Edition, který je rozlučkou s Evropou. Hondě totiž zjevně pád skoro až na dno nestačil, v likvidaci přitažlivých aut na úkor těch zřetelně žádoucích hodlá pokračovat i v příštích letech.

Honda Super EV se zatím ukázala na jediné fotce. I přes kamufláž mu nelze upřít jistou přitažlivost, to ale dnes již zkrátka nestačí. Foto: Honda



Honda e byla prakticky tímtéž a totálně propadla. Proč by si stejně koncipovaná novinka měla vést zásadnĚ lépe? Nic podstatného se v mezičase nezměnilo. Foto: Honda

