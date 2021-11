Malý kombík Škody se i po konci Fabie může vrátit jako ještě větší a levnější auto před 2 hodinami | Petr Miler

Škoda Fabia Combi to má spočítané a zájemcům o kombík české značky výhledové nezbude nic jiného než sáhnout po Octavii, která tou dobou může snadno kolem 700 tisíc - už teď startuje na 560. Pokud ovšem nedorazí praktičtější Slavia.

Popravdě řečeno každý den doufáme, že se strůjci novodobého socialistického experimentu jménem Evropská unie chytnou za nos a sleví ze své představy řídit všechno a všude dříve, než skončí stejně jako RVHP a další, v principu srovnatelní předchůdci. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje, a tak se musíme smířit i s tím, že jsou z trhu dále vytlačována malá a levná auta. Neboť regulatorní požadavky kladené EU na jejich bedra znamenají příliš velkou cenovou zátěž pramenící v oprávněné obavy výrobců o jejich další neprodejnost, a tedy nenávratnost investic do nich.

To se spolu s de facto nařízeným přechodem na elektrickou mobilitu postaralo i o konec Škody Fabia Combi, která navzdory velmi solidním prodejním číslům nedostane nástupce. Zájemci o co nejdostupnější kombík Škody tak nyní musí sáhnout po Octavii, která startuje už na neskutečných 560 tisících Kč prakticky bez motoru i výbavy. Solidní specifikace začínají na skoro 700 tisících Kč a při současném růstu cen, který v dohledné době nemá důvod polevit, je docela dobře možné, že ve chvíli faktického konce Fabie Combi bude tolik stát i úplný základ Octavie Combi.

Tohle je ale skutečně jen evropský resp. evropsko-unijní problém. I stejné modely stojí mimo EU zásadně méně a mimo Evropu Škoda nabízí dokonce levné vozy, které se dále zakládají na výjimečném poměru hodnoty a ceny. Tím posledním je vůbec nejlevnější model značky, nová Slavia, která chce za cenu okolo 300 tisíc Kč nabídnout přibližně to, co kdysi první Octavia či později novodobý Rapid.

Dokud budou tomuto kontinentu vládnout bruselská nařízení, Slavie se tu nikdy v prodeji neobjeví, i kdyby se ale něco změnilo, beztak by to tu neměla snadné - jde totiž o sedan. Co ale není, může být, jak nejlépe ukazuje ilustrátor Theo Chin, který nyní na internetu vystupuje jako Theottle. Právě on spekuluje nad tím, že by na základech tohoto vozu mohl vzniknout nový malý kombík škodovky - Slava Combi.

Jak by takové auto mohlo vypadat, ukazují nejlépe jeho obrázky níže. Pro Škodu by to nebyla těžká práce a výsledkem by bylo auto ještě větší a díky své jednoduchosti ještě levnější než dožívající Fabia Combi. Jestli se něco takového stane realitou aspoň v Indii, nevíme, kdyby se ale takový vůz stal opět prodejným v Evropě, nepochybujeme ani na chvíli, že jej tu škodovka rychle nabídne. Byla by téměř okamžitě konkurenceschopná ve třídě, kterou tak trochu definuje. Zatím můžeme jen snít.

Škoda před pár dny odhalila novou Slavii. A ilustrátor Theottle už dal dohromady možnou podobu kombíku na jejích základech, vidět ji můžete níže. Foto: Škoda Auto

