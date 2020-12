Manažer konkurenční značky se veřejně vysmál kvalitě Tesly, ani ji nemusel jmenovat před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tesla některými svými přešlapy proslula natolik, že už ani není nutné zmiňovat její jméno, aby bylo každému jasné, o jaké automobilce je řeč. Přesně toho využil šéf elektromobilů Fordu, aby si přihřál polívčičku.

Tesla o kvalitě svých aut dlouho mluvila, v souladu se svými slovy ale nekonala tak dlouho, až se stala symbolem kvality - její auta jsou tak problematická, že se zcela vymykají obvyklým měřítkům tradičních studií. Právě toho se rozhodl využít Ford, který už stihl předat prvním zákazníkům elektrické SUV Mustang Mach-E. Šéf jeho elektrických vozů Darrena Palmera se při té příležitosti otevřeně vysmál Tesle, když se právě o projevy její nekvalitní výroby a montáže opakovaně otřel.

Palmer na to šel chytře a v rozhovoru pro Autoblog Teslu jedinkrát výslovně nezmínil, využil jen notoricky známých případů selhání fremontských automobilů, se kterými si každý trochu znalý Teslu automaticky spojí. Podle Palmera elektromobilu modrého oválu alespoň „neupadnou nárazníky a neodlétne střecha, když jej budete mýt“. Kromě toho dodal, že „dveře jsou perfektně slícované, plasty a další materiály jsou barevně sladěné“ a „dveřní kliky se nezasekávají v chladném počasí“.

Pro značku z Fremontu to jistě není příjemné čtení - čím více a častěji bude spojována s nekvalitou, tím hůře se dané nálepky bude zbavovat. A jelikož na trh míří stále více nových elektromobilů zavedených značek, zákazníci již nebudou muset směřovat pouze k jedné značce.

Na druhou stranu tu ovšem máme Ford, z jehož pozice je odvážné házet kamenem. Ani modrý ovál není synonymem spolehlivosti, zvláště v případě elektromobilů. Takový Focus EV má totiž jen v rámci roku 2013 na kontě 13 svolávacích akcí, dvě vyšetřování agentury NHTSA a 1 809 stížností od zákazníků. A nemusíme zůstávat jen u elektrických aut, notoricky známé jsou potíže s dvouspojkovými převodovkami PowerShift a tříválci EcoBoost, který dokonce jako jediný nezvládl dlouhodobý test Auto Bildu.

Z historického hlediska je tedy s problémy spojen spíše Ford, u kterého zatím máme pouze Palmerův příslib, že se nic nebude porouchávat. Jaká bude skutečnost, zjistíme až za několik málo měsíců. Nicméně pokud by se modrému oválu povedlo nemožné a vůz by skutečně hned od počátku dodával bez porodních bolístek známých nejen od Tesly, ale i VW či Polestaru, nejspíše by šlo o první značku svého druhu, která by i na poli elektrickém dokázala vyrovnat standardy spojené s vozy se spalovacím motorem.

Jasněji v tomto ohledu bude až za pár měsíců, kdy první zákazníci najedou větší porce kilometrů. Pak se teprve uvidí, kdo se bude smát naposledy, a tedy i nejlépe.

Ford Mustang Mach-E má v rámci kvality překonat Teslu. To není až tak těžké, reputace modrého oválu na tomto poli ale také není světoborná. Foto: Ford

