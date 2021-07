Manažer otevřeně promluvil o dopadech používání Autopilotu Tesly, záhy dostal padáka před 4 hodinami | Petr Miler

Jsme přesvědčeni, že k lepší budoucnosti vede otevřená debata a z ní pramenící závěry beroucí ohledy na vše myslitelné. V současném světě ale vládne spíše úcta k jediné „pravdě” a vývoj v některých ohledech tomu odpovídá.

Jako lidé, kteří ještě dobře poznali svět před rokem 1989, jsme citliví na jakékoli formy diktátu. Tehdy bylo žádoucí držet ústa a krok, ať už se vám nastolená linie uvažování líbila, nebo ne, ať už se prezentované záměry zdály realizovatelné, nebo nikoli. Byla to bezmoc svého druhu - mohli jste trpět tím, že jdete s davem, protože mířil kamsi k okraji propasti. A nebo trpět tím, že jdete proti němu, protože něco takového nebylo tolerováno a bylo tvrdě trestáno.

Ačkoli bychom nikomu nepřáli v takové společnosti žít, je svým způsobem škoda, že „západní” země nezažily podobná zřízení vůbec nebo příliš dávno na to, aby si to někdo činný ještě živě pamatoval. Zdá se tak dnes být normou, že se o některých věcech nediskutuje resp. nedá diskutovat, protože každý, kdo se odchyluje od linie ražené jako správné, je považován za špatného a okamžitě očerňován v naprosto nesouvisejících aspektech. Toto se děje v USA, v Německu, toto se děje i u nás. A tím méně překvapí, že se to děje i v Číně. Ovšem v obchodním světě, který by neměl být svázán takovými politickými limity, jako ten veřejný.

Na tamní Světové konferenci pro umělou inteligenci vystoupil Su Qing, donedávna vysoce postavený manažer firmy Huawei, ředitel divize firmy odpovědné za vývoj „produktů chytrého řízení”. Tedy systémů autonomního řízení, které Huawei též vyvíjí. Je to nepochybně člověk, který ví, jak tyto systémy fungují, co umí a neumí, jeho životem bylo je vyvíjet.

Do diskuze na konferenci přispěl podle nás velmi hodnotným příspěvkem na téma přeceňované bezpečnosti těchto systémů a točil se kolem Autopilotu Tesly jako nejznámějšímu z nich. Nemáme ale pocit, že by šlo jen o jeho kritiku, toto je obecný problém, o jehož existenci jsme přesvědčeni i my - dokud na silnici nebudou všechna auta (a všechna kola, chodci, kdokoli) zapojeni do systému nějak kontrolujícího vzájemnou interakci, nebude to nikdy fungovat a vždy to bude lidi stejně dobře chránit jako zabíjet. A to samé platí i v případě jednotlivých aut, kde interakce elektroniky a člověka též nefunguje přesně tak, jak kdysi popsal Richard Hammond. Buď musí řídit člověk, nebo musí řídit auto, jakýkoli hybrid bude vždy generovat nebezpečné situace a ve výsledku nevyhnutelně opět zabíjet.

Přesně v tomto smyslu se vyjádřil Su: „Tesly se v uplynulých letech stávaly účastníky nehod s relativně vysokou pravděpodobností. Od zabití první osoby po zabití té poslední, charakter nehod byl velmi podobný. A záměrně zde používám slovo 'zabití', což může někomu přijít příliš tvrdé. Ale zamyslete se nad tím - když stroje vstoupí do lidské společnosti a máme zde symbiózu člověka a stroje, stroje budou zcela jistě zabíjet. Zjednodušeně řečeno zabíjí lidi,” citují jej čínská média.

Jde o vyloženě filosofickou úvahu, které nelze mnoho vyčíst. Dělo se to, děje se to a bude se to dít. A bude to tím pravděpodobnější, čím méně odpovědně se budou chovat výrobci takových systémů a čím méně budou rozmlouvat svým zákazníkům, aby na podobné systémy spoléhaly více, než je zdrávo. Tesla je v tomto kontextu citována správně. Považujeme to za cenný příspěvek do diskuze zvlášť na konferenci, jako je ta zmíněná, ovšem ve světě jediné pravdy, kde systémy autonomního řízení všechny spasí a už v roce 2020 (aha, to už bylo loni, že Volvo?) nebo 2030 nezemře při nehodách nikdo díky nim, se taková otevřenost nehodí.

Huawei to vzalo jako zpochybnění jeho vlastních aktivit, a tak Su Qinga sesadilo z jeho pozice ve vedení divize. Zcela se jej zbavit nechce, na to je to moc velký expert, ve firmě mu ale najde jiné uplatnění. Škoda, že bude uklizen. I takové lidi jednoduše potřebujeme, abychom se dobrali správného výsledku. Ovšem, nepotřebují je ti, kteří se v zajetí obchodních zájmů snaží komplikovanou realitu prezentovat černobíle. Nebo spíše jen bíle.

