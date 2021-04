Manažer VW přijal odpovědnost za fiasko se snahou o změnu jména, víc už možná neudělá před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Platí za marketingového génia, který dokázal udělat v očích zákazníků z Audi rovnocenného soupeře BMW a Mercedesu, tohle ale z nějakého důvodu nezvládl. Byla to skutečně jeho iniciativa a může ho stát místo.

Tento čtvrtek byl dnem aprílových žertů a ani my jsme si jeden neodpustili. Možná s jedním chtělo přijít i americké zastoupení Volkswagenu, ale pokud to bylo jeho skutečným cílem, zoufale se to nepovedlo.

Už v úterý se totiž začalo mluvit o tom, že Volkswagen mění své jméno pro USA na Voltswagen, aby podpořil svůj posun směrem k elektrické mobilitě. Ano, vypadalo to v tu chvíli jako chystaný aprílový žert, který se ven dostal dříve, lidé z VW ale interně říkali, že není. A mluvčí záhy oficiálně začali tvrdit totéž.

Další den, tedy pořád v březnu, VW tuto změnu ohlásil oficiálně jako zcela vážně míněnou. Kdyby to udělal skutečně 1. dubna, dalo by se to pořád přejít, on to ale udělal 31. března ráno a jako vtip to vážně neznělo. Všemu navíc dal korunu, když o pár hodin vše stáhl a začal tvrdit, že to žert byl. Sice ne aprílový, ale prý byl.

Co se přesně stalo, nevíme a možná se nikdy nedozvíme. My jsme tehdy od našeho zdroje v centrále VW zjistili, že mělo jít o osobní iniciativu šéfa VW USA Scotta Keogha, bývalého marketingového mága Audi, který měl chtít se vší vážností značku Voltswagen používat od května. Nikoli obecně, ale jen jako suboznačení pro elektrické modely. Právě ve Wolfsburgu se to ale mělo setkat s velkou nevolí a Keogha donutit vše stáhnout a označit za žert. A jemu osobně měl hrozit vyhazov.

K tomu zatím nedošlo, minimálně jedna věc se potvrdila. Byla to Keoghova osobní iniciativa, který nyní za vše přijal osobní odpovědnost. Pořád se vše snaží uhrát jako nepovedený vtip, ale my tomu pořád nevěříme. Tento člověk ví o hrátkách s publikem více než 99,99 % ostatních a nikdy by takovou blamáž nezorchestroval, kdyby nebyl jeho původní záměr jiný a něco mu nepřekazilo plány.

Tak či onak nyní Scott K. říká: „Nikdy by mě ani v nejdivočejších snech nenapadlo, že to někdo vezme vážně,” uvedl v rozhovoru pro Wall Street Journal. „Jestli je tu způsob, jak mohu znovu vybudovat nějakou důvěru a věrohodnost, jsem připraven to udělat,” dodal.

Zní vám to jako příprava na odvolání či rezignaci? Nám také, možná tedy nakonec vše skončí Keoghovým odchodem. To ale přebíháme událostem, dojít k tomu nemusí. Je to schopný člověk a VW může toužit udělat maximum proto, aby si jej udržel ve svých řadách. Další dny ukáží více.

Šéf VW USA Scott Keogj je skutečně osobně zodpovědný za blamáž s Voltswagenem, židle se pod ním houpe dál. Foto: Volkswagen

Zdroj: WSJ

Petr Miler