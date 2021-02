Manažer vysvětlil, proč teď automobilky zavírají jednu továrnu za druhou před hodinou | Petr Miler

Foto: Škoda Auto

Je snad po roce od jejich uzavření kvůli koronaviru o auta tak malý zájem? Nikoli, vše má na svědomí problém na opačné straně, který má vskutku pozoruhodné pozadí.

Pokud jste posledních pár týdnů nestrávili po jeskyních, museli jste o tom už zaslechnout. Ford, Audi, Mercedes nebo Škoda, prakticky všichni výrobci aut v tuto chvíli zastavují či omezují produkci v alespoň části svých továren. A spása není na dosah. Jen koncern VW očekává, že kvůli tomu letos vyrobí přinejmenším o 100 tisíc aut méně, než plánoval a ostatní se s dalšími stovkami tisíc vozů mají přidat.

Takže o ně není zájem? Tak to není, spíše naopak firmy nyní nestíhají vyrábět to, o co zájem je. Jak jsme již dříve zmínili, na vině je nedostatek polovodičů, čipů používaných elektronikou aut. Jenže celý problém má ale komplikovanější pozadí, než se na první pohled může zdát a právě o něm promluvil v rádiové BNR National Auto Show Maurice Geraets.

Jeho jméno vám patrně nebude známé, je to ale šéf nizozemské firmy NXP, jednoho z největších evropských výrobců polovodičů. Jím řízená společnost vyrábí čipy pro mobilní telefony, počítače, herní konzole a další domácí elektroniku, ale také pro auta. A tak má Geraets nepochybně ty nejlepší možné informace o tom, jak k celému problému mohlo dojít.

Podle něj to není jen tím, že by Číňané byli omezeni ve výrobě, nakonec NXP nemá s Čínou nic společného. Není to ani jen koronavirovými omezeními, není to ani jen neodhadem budoucí poptávky ze strany automobilek, je to tím vším dohromady a ještě lečím navíc. Geraets říká, že došlo k celkem unikátní souhře okolností, která se podle něj nejspíše nebude opakovat, přesto i celý letošek značně poznamená.

Co s tedy stalo? Šéf NXP konstatuje, že základem problému se stalo postupné zvyšování zájmu o elektrická a luxusní auta, z nichž oba typy vyžadují více čipů. Pak ale přišla březnová koronavirová krize, omezení výroby, snížení poptávky a přehodnocení budoucího zájmu ze strany výrobců. Geraets říká, že postup automobilek byl logický, v nejistotě se nebudete zásobovat výrobky, které by také nemusely být k ničemu. Pak ale přišel rozmach dotací na koupi elektrických aut, zvýšení poptávky po nich, a tedy vyšší potřeba čipů v momentě, kdy objednáno jich bylo méně.

Geraets uvádí, že vyrobit takovou věc trvá tři až šest měsíců, takže pokud si automobilky v srpnu či září uvědomily, že to s jejich potřebou čipů nebude tak zlé, nebylo už reálné se tomu do začátku letošního roku přizpůsobit. Proto se výroba zastavuje v dalších a dalších fabrikách a šéf NXP říká, že čipy nebudou letos dodány pro několik set tisíc aut, která by jinak mohla být vyrobena. A tento výpadek nebude možné rychle dohnat - proto také fabriky automobilek stojí často i na měsíc či déle.

Problémy ale nejsou jen zde. NXP prý nedodává téměř žádné čipy přímo automobilkám, odebírají je vesměs výrobci komponentů jako Bosch a Continental. Právě ty se snažily vykrýt nedostatek z jiných zdrojů, až pozdě zjistily, že to není reálné a až poté s tím seznámily své zákazníky. Proto přišly problémy relativně náhle, a proto teď třeba VW obě zmíněné firmy žaluje, neboť jej zkrátka příliš pozdě postavily před hotovou věc. Geraets tak nakonec vnímá věc pozitivně - podle něj tato mlha donutila automobilky otevřeněji hovořit o svých vlastních potřebách čipů, což celý proces zprůhlednilo a do budoucna nedovolí, aby se firmy jako Bosch a Continental mohly před svými zákazníky do poslední chvíle tvářit, že potřebné komponenty „nějak seženou”. Nesehnaly a neseženou, prostě nejsou.

Vše tedy není zdaleka růžové a řešení zabere nějaký čas. Geraets uvádí, že bude trvat několik kvartálů, než se poptávky a nabídkou srovnají a do té doby lze očekávat výpadky ve výrobě. Za celý letošní rok nebudou dodány čipy pro vysoké statisíce aut jen pro Evropu a situace se podle něj stabilizuje až v roce příštím. Nemělo by nás tedy překvapit, pokud o uzavírkách továren budeme slýchat i nadále, podle Geraetse jsou v tuto chvíli nevyhnutelné.

Nedostatek čipů odskákala i Škoda, která nevyrobí zatím neupřesněné množství zejména Octavií čtvrté generace. Problémy ale budou rozsáhlejší, problematická situace se kvůli jejímu komplikovanému pozadí hned tak nevyřeší. Foto: Škoda Auto

