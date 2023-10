Manažerka VW přiznala, že odpor Evropanů k elektromobilům roste, proto firma zastavuje výrobu a propouští před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Pokud máte pocit, že to je ta samá dáma, která před rokem řekla, že sázka Audi na elektromobily přivede firmu s 50procentní pravděpodobností ke krachu, pak jste na správné stopě. I ona ale dál vidí sklenici napůl plnou a změnu směřování firmy ani nenaznačuje.

Sázka VW na elektromobily je obrovský hazard, do dvou let se to ukáže, řekl v roce 2020 bývalý šéf Škody. Mýlil se, neukázalo se to do dvou let, děje se to až třetím rokem. Celý letošek bychom mohli označit za jedno velké vystřízlivění z elektrických snů mnohých automobilek, a to navzdory tomu, že statisticky si elektromobily vedou pořád slušně.

Když totiž mnohdy optimistická čísla rozebereme, zjistíme, že prakticky veškeré nárůsty nejsou dány přirozeně větší inklinací zákazníků k těmto autům, jsou téměř bezvýhradně vynucené dotačními a dalšími přerozdělovacími nebo jinak vynucovanými mechanismy, které už při svém částečném omezení vedou ke zhroucení celého trhu. Blíže neinformovaný pozorovatel to může vnímat tak, že se zase tak moc neděje, uvážíme-li ale, že klíčový evropský přerozdělovací mechanismus favorizující elektromobily je stále v platnosti, spousta lokálních dotací též a přesto se celý stroj zadrhává, nelze se nevyhnout otázkám nad proveditelností celé „elektrické revoluce”.

Nakonec to dobře vidíme v Česku. Když škrtnete větší lokální podpory, jste rázem s elektromobily na dvou třech procentech tržního podílu. A pokud byste škrtli onen evropský mechanismus stojící nad celým trhem, budete se limitně blížit nule. A není to žádné české specifikum, v Německu stačilo škrtnout lokální dotace pro firmy a podíl elektromobilů na prodejích jimi posedlého Volkswagenu na domácím trhu klesl na 6 procent a způsobil šestinásobně vyšší prodeje dieselů. Co kdybyste ještě škrtli dotace pro soukromé kupce? Co kdybyste škrtli tzv. THG bonus? Co kdybyste škrtli daňové výhody pro firmy? Co kdybyste škrtli uměle zdražený benzin a naftu? Nezbylo by z toho nic, nic a znovu nic.

Sen o 100 procentech zákazníků nadšeně kupujících elektromobily je prostě chimérou, která se v jakkoli dohledné době nemůže stát realitou. A automobilky to z výše popsaných náznaků dobře vidí, proto tak rychle ztrácí svůj optimismus, i když celková čísla vypadají pořád slušně. Z letošního vývoje je patrné, na jak vratkých nohách současná pozice elektromobilů stojí a jak rychle se může vše zhroutit.

VW to vidí velmi dobře už několik měsíců. I když jeho odbyt elektromobilů byl do srpna relativně vysoký, vděčil za to hlavně dřívějším objednávkám a poslednímu záchvěvu způsobenému koncem německých dotací. Už v průběhu léta bylo zřejmé, že těmto autům se nedaří, když rozjel propouštění v továrnách na elektromobily, výrobu v nejméně jedné z fabrik na elektroauta ukončí zcela, do budoucna nepočítá se stavbou dříve plánovaných továren a tento trend jde dál a dál. Však naposledy tento týden bylo oznámeno zastavení výroby v další fabrice.

Že tyto signály nejsou klamné, právě potvrdila členka výkonného výboru koncernu VW a jedna z šéfek Audi Hildegard Wortmann v komentáři ke kvartálním výsledkům skupiny. Ta na jednu stranu konstatuje, že v „Q3” celkový odbyt elektromobilů meziročně stoupl o 40,5 % na 209 900 aut, což znamená 9% podíl na celkových prodejích VW. Nebýt ale onoho srpnového posledního záchvěvu v Německu, byla by to jen jedna velká desiluse.

„Jsme svědky všeobecného odporu evropského trhu k vozidlům s bateriovým pohonem,” řekla bez okolků paní Wortmann, která v minulosti uvedla, že Audi kvůli své dogmatické sázce na elektromobily s 50procentní pravděpodobností zkrachuje. I tak se jí výsledky zamlouvají: „Navzdory tomu jsme získali vyšší podíl na trhu a zůstali jsme jedničkou v tomto segmentu,” dodala jedním dechem. Je to ale jen reflexe minulosti, která aktuálně nepanuje. „Náš celkový příjem objednávek (elektromobilů - pozn. red.) je pod našimi ambiciózními cíli kvůli horšímu vývoji na trhu, než jaký byl očekáván,” potvrdila záhy.

Právě nižší než očekávaná poptávka po elektromobilech - zde už bez překvapení - způsobila, že Volkswagen ukončil třísměnný provoz ve svém závodě v Cvikově, propustil část tamních zaměstnanců a podnikl další kroky související s aktuálně silně klesajícími prodeji. Vzhledem k popsanému navíc nelze očekávat, že by se tento vývoj mohl v dohledné době otočit jiným směrem - dotačních programů ubývá, nikoli naopak. A bez nich se elektromobily zdají být stejně tak neprodejnými, jako vždy byly.

Elektromobily VW jsou bez dotací naprosto nezajímavým zbožím a jejich objednávky míří s koncem části německých výhod ke dnu. VW potvrdil, že situace je právě taková a způsobuje omezování výroby i propouštění. Překvapení? Nikdo soudný to tak hodnotit nemůže. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.