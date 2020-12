Manažerský tým VW se dál rozkládá, firmu po 28 letech opouští její elektrický guru před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Netušíme, co přesně se ve Volkswagenu děje, personální rozklad na nejvyšších manažerských pozicích je ale bezprecedentní. Po Stackmannovi nebo Capitovi odchází v krátkém sledu také Thomas Ulbrich.

Lidé s rádi ohání slovem „firma”, sama firma ale neznamená prakticky nic. Dělají ji lidé, kteří v ní pracují a byť jeden každý je pro fungování společnosti důležitý, někteří jsou důležitější než jiní, čemuž odpovídá i jejich finanční ohodnocení. Hybateli většiny firem je tak obvykle pár jednotek lidí, kteří se vyznačují mimořádným vizionářstvím, kreativitou, technickými znalostmi, schopností vést ostatní kýženým směrem a vlít jim do žil své nadšení, cokoli podobného. Ne každý se ve své pozici osvědčí, pochopitelně, pokud se to ale stane, nejvyšší vedení by si takové lidi mělo hýčkat. Jsou to totiž právě oni, kdo dělá firmu tím, čím je.

V tomto kontextu je překvapivé, co se v poslední době děje v nejvyšších strukturách Volkswagenu. Občasné přesuny části manažerů mezi podobnými firmami jsou obvyklé, nyní ale pomalu neuplyne den, abychom neslyšeli o odchodu některého z dlouholetých harcovníků koncernu VW, kteří měli podstatný vliv na jeho fungování. Teprve včera jsme se dozvěděli o odchodu Josta Capita, mimořádně schopného německého vývojáře sportovních modelů. A předtím třeba o náhlém konci prodejního a marketingového šéfe Jürgena Stackmanna, dalšího Němce, který dříve vedl i Seat. Dnes se k nim přidává Thomas Ulbrich.

Tyto a další případy obvykle nenadálých ochodů z vedení VW mají jednoho společného jmenovatele - elektrickou mobilitu. Na tu tlačí hlavně generální ředitel VW Group Herbert Diess, který zjevně vyžaduje oddanost veškerých blízkých spolupracovníků jediné myšlence. A kdo nejde s ním, jde proti němu.

Stackmann v minulosti opakovaně vyjádřil své obavy z tohoto směru s odvoláním na nezájem podstatné části fleetové i soukromé klientely o elektrické modely. Capito v minulosti opakovaně konstatoval, že není schopen za současného stavu techniky pracovat na elektrickém modelu, který by smysluplně zapadl mezi dosavadní modely GTI či R. A Ulbrich? Ten byl doposavad šéfem celé elektrické divize VW, přesto i on končí.

Podle oficiálního vyjádření Volkswagenu odchází „z ryze osobních důvodů”, německá média ale tuto verzi firmě „nebaští”. Magazíny Automobilwoche a Handelsblatt i naše zdroje hovoří především o tenzi mezi ním a Herbertem Diessem. Ten prý tlačí na uvádění elektrických modelů řady ID na trh způsobem, jež má být pro Ulbricha za hranicí přijatelnosti z hlediska kvalitativních standardů VW. Do prodeje se tak dostávají vozy, které trápí pro Volkswagen neobvyklé problémy a Ulbrich s tím dále nechce spojovat své jméno.

Diess měl navrhnout Ulbrichovi možnost pracovat na jiné pozici pro čínskou divizi automobilky, to měl ale elektrický guru VW vnímat jako neadekvátní a firmu raději opustit. VW tak ztrácí člověka, který pro něj dělal od roku 1992 a postupně se vypracoval na experta přes elektrické pohony. Podle některých to byl právě on, kdo zachránil čest modelu ID.3, jehož příchod na trh byl neustále odkládán a přijatelným způsobem vyřešil zejména softwarové patálie, za které nebyl přímo odpovědný. Ovšem, způsobem přijatelným pro VW, nikoli pro něj samého. Další osud Thomase Ulbricha je zatím nejasný, ve svých 53 letech ale v automobilovém průmyslu jistě nekončí nadobro.

Skupina Volkswagen přichází v osobě Thomase Ulbricha o experta na elektrické pohony a dosavadního šéfa elektrické mobility. Oficiálně odchází z osobních důvodů, neoficiálně kvůli tlaku na příliš rychlé zavádění elektrických modelů do nabídky. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volskwagen, Automobilwoche, Handelsblatt

Petr Miler