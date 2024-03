Manuální převodovky se dál vrací do módy, jejich podíl na trhu loni opět rostl. Ne však v Evropě před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Z kdysi „sociální volby” se nově stala volba náročných zákazníků a všemožných fajnšmekrů. A na prodejích je to znát, jen ne na starém kontinentu. Za oceánem ovšem trojice pedálů začíná být stále populárnější.

Již léta říkáme, že z manuální převodovky se začíná stávat ohrožený druh. Potvrzuje to třeba i taková Škoda, která minulý týden konečně trochu více rozšířila nabídku Superbu. Ten lze koupit ve dvou karosářských verzích, s jednou benzinovou či dvěma dieselovými jednotkami a pohonem předních či všech čtyř kol. Ať nicméně z tohoto výběru zvolíte cokoli, vždy k vám dorazí vůz osazený sedmistupňovým automatem. Trojice pedálů se u tohoto modelu již nevrátí, přičemž podobně je na tom i spřízněný Kodiaq.

Od manuálů se nicméně neustupuje jen v Mladé Boleslavi (i když vlastně spíše v Bratislavě, kde je Superb nově vyráběn po boku taktéž již pouze automatického Volkswagenu Passat), ale prakticky všude. Stojí za tím hned několik důvodů, přičemž v prvé řadě můžeme poukázat na náklady všeho druhu. Vyvíjet a vyrábět jednu skříň je pro výrobce levnější, když je navíc papírově svázána s nižšími emisemi, a tedy nižšími potenciálními pokutami za CO2, navíc se k ní váže méně reklamací a snáz se s ní spojuje fungování moderních asistenčních systémů, skoro není co řešit.

Ve světle výše zmíněného je nicméně zajímavé, že podíl manuálů na celkových prodejích se za poslední čtyři roky více než zdvojnásobil. Snad ještě překvapivější však je, kde na takovou rošádu došlo. Řeč je o Spojených státech, tedy o kontinentu, který Evropané mají spojený hlavně s automatickým řazením. Jenže na druhé straně Atlantiku není tlak na emise tak šílený a postavení zákazníka obecně významnější, a tak jim byla zachována možnost volby. Proto má letos dokonce dojít na další růst.

Abychom nezůstávali jen u obecného povídání, můžeme přistoupit k suchým číslům. Dle statistik webu Good Car Bad Car bylo v roce 2019 ve Státech osazeno manuálem jen 0,7 procenta všech nových aut. Loni nicméně již šlo o 1,7 procenta, letos by pak daný podíl měl překonat dokonce 2 procenta. Loni se přitom v zámoří prodalo 15,5 milionu aut, což znamená, že trojice pedálů se nastěhovala do 263 500 vozů. Letos by pak mohlo jít o více než 300 tisíc aut.

Stále tu pochopitelně mluvíme o relativně malém podílu na trhu, už ale nejde o kapku v moři. Navíc je třeba se dívat, do kterých aut si hledá cestu. Ve případě masově vyráběných vozů verze s manuálním řazením obvykle ani neexistují, ve sportovních derivátech ale obvykle oslovují desítky procent kupců - probírali jsme to nedávno, od Golfů GTI a R přes Toyoty GT a Supra až po ostrá BMW a Porsche hraje ruční řazení nezřídka i prim. Je to volba náročných zákazníků a všemožných fajnšmekrů. Kdo by čekal, že to nakonec budou Američané, kteří auta s manuály zachovají alespoň v některých případech pro celý svět.

Kde by bylo takové BRZ, kdyby nebylo manuálu? Je to jedno z řady aut, u kterého ruční řazení dominuje, zejména pak v USA. Foto: Subaru

Zdroj: Good Car Bad Car

