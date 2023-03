Manuální převodovky se nečekaně vrací do hry, zájem o ně masivně roste tam, kde je nenáviděli včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Je to dnes druh na vymření, tedy aspoň se jím dlouho zdál být. Stále větší obliba trojice pedálů u mladých lidí, navíc Američanů v případě nových i ojetých aut, jim ale vrací krev do žil.

O Američanech si my Evropané myslíme, že nezvládají manuální řazení, že ho doslova nenávidí. I proto tamní trh dlouhodobě preferuje automatické převodovky. Nicméně třeba takové BMW M5 či M6 byly se třemi pedály ve Spojených státech k dispozici i dlouho poté, co automobilka na starém kontinentu přesedlala pouze na pádla pod volantem. Reálně se pak zdá, že Američané začínají o „fofrklacek“ mít daleko větší zájem než řidiči na starém kontinentu. Dokládá to nárůst prodejů aut osazených právě manuální převodovkou.

V roce 2021, což bylo v zámoří pro trojici pedálů to vůbec nejhorší období v historii, se totiž manuál objevil pouze u 0,9 procent nově prodaných aut. O rok později nicméně daný podíl narostl na 1,2 procenta. Letos pak sice máme za sebou pouze dva měsíce, ovšem i ty již zvládají mnohé napovědět o změnách v zákaznických trendech. Ručním řazením totiž již disponuje 1,7 procenta všech nově prodaných aut. Vůči loňsku zde tak máme 41,7procentní a za dvě léta dokonce 88,9procentní vzestup.

Nejde nicméně jen o nová auta, stále větší zájem o manuální převodovky již začíná být zřejmý také na trhu s ojetinami. Kompletní data za uplynulá léta sice zatím nejsou k dispozici, nicméně v případě webů zaměřených na vyhledávání ojetých vozů došlo na 13procentní vzestup u těch nabídek, jenž inzerují auta s trojicí pedálů. Jde navíc jen o meziroční vzestup, ten nicméně nemá být ojedinělý. Manuály jsou tedy znovu v kurzu, navíc na prahu doby elektrické, která si s nimi příliš netyká.

Překvapení tím nekončí, snad nejvíce vás totiž na zadek usadí důvod, proč se tak děje. Za stále vyšší opětovnou oblibou trojice pedálů totiž stojí mladí. Čím dál tím více z nich totiž podléhá nostalgii a produktům z doby analogové. Nahoru tedy nelezou jen prodeje aut s manuální převodovkou, ale rovněž třeba gramodesky, deskové hry či dokonce klasické knihy. Uživatelé totiž stále více zmiňují, že u digitálních produktů jim začíná chybět fyzický kontakt umocňující jejich prožitek a ve finále i loajalitu.

Poslední zmíněné slovo by pro automobilky mělo být extrémně důležité. Již delší dobu totiž poukazujeme na skutečnost, že věrnost s masovým nástupem elektromobilů začne mizet. Výrobci totiž od sebe již nedokážou své produkty odlišit jinak, než designem. I ten nicméně již není rozmanitý, neboť je podřízen hlavně spotřebě. Pokud vám ovšem jedna značka nabídne elektrické SUV se dvěma pedály levněji než jiná, ke které asi zamíříte? Odpověď je zcela jasná.

Dá se předpokládat, že za vzestupem manuálu stojí i Porsche, které jej s úspěchem pěchuje do stále vyššího množství aut. Foto: Porsche

Zdroj: WSJ

Petr Prokopec

